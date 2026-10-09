VinFast का भारत में बड़ा दांव, 15 राज्यों में खुलेंगे 50+ शोरूम

वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी VinFast ने भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने 50 से ज्यादा ई-मोटरसाइकिल डीलर पार्टनर्स के साथ Letters of Intent यानी LOI साइन किए हैं. इन समझौतों के तहत 15 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के 34 शहरों में 50 से ज्यादा ई-मोटरसाइकिल शोरूम स्थापित करने की योजना है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अभी LOI हैं, यानी शोरूम पहले से खुल नहीं गए हैं. यह कंपनी के भारत में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर नेटवर्क को तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम है. VinFast के मुताबिक, इन डीलर पार्टनर्स के साथ समझौते वियतनाम के Hai Phong स्थित कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में हुए.

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15 राज्यों और 34 शहरों तक पहुंचेगा नेटवर्क

VinFast का प्रस्तावित नेटवर्क देश के कई बड़े टू-व्हीलर बाजारों को कवर करेगा. इसमें उत्तर भारत में Delhi-NCR, Rajasthan और Punjab, मध्य भारत में Madhya Pradesh, Chhattisgarh और Uttar Pradesh, पश्चिम में Maharashtra और Gujarat शामिल हैं. दक्षिण भारत में Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, Kerala और Andhra Pradesh, जबकि पूर्व में West Bengal और Odisha को नेटवर्क में शामिल किया गया है. कंपनी का कहना है कि इन क्षेत्रों में टू-व्हीलर की मांग काफी ज्यादा है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए भी बड़ी संभावना मौजूद है.

Charging और After-Sales पर भी कंपनी का फोकस

VinFast सिर्फ शोरूम नेटवर्क बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती. कंपनी ने बताया है कि वह भारत में Charging Infrastructure और After-Sales Service को भी मजबूत कर रही है. इसका मकसद ग्राहकों को बाइक खरीदने के बाद चार्जिंग और सर्विस से जुड़ी सुविधा देना है. कंपनी के अनुसार, भारत में उसका यह पहला Dedicated Distribution Network होगा, जो खास तौर पर Electric Motorcycle Products के लिए तैयार किया जा रहा है. इससे पहले VinFast 2025 में भारत के Electric Mobility Market में Passenger EVs के साथ अपनी गतिविधियां शुरू कर चुकी है.

भारत में Electric Two-Wheeler पर बड़ा दांव

VinFast के लिए भारत का टू-व्हीलर बाजार काफी अहम है. कंपनी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में 2.141 करोड़ टू-व्हीलर्स रजिस्टर हुए, जिनमें Electric Vehicles की हिस्सेदारी 6.54 प्रतिशत थी. यही कम EV हिस्सेदारी कंपनी को आगे बढ़ने की गुंजाइश दिखाती है. हालांकि, VinFast ने अभी भारत में अपने ई-मोटरसाइकिल मॉडल, कीमत और बिक्री शुरू होने की सटीक तारीख की पूरी जानकारी साझा नहीं की है. इसलिए फिलहाल 50+ शोरूम को कंपनी की विस्तार योजना के रूप में देखना सही होगा, न कि पहले से खुले शोरूम के रूप में.

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