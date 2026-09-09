1 लाख के बजट में बाइक लेनी है, देख लीजिए पूरी लिस्ट

अगर आप नई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपका बजट करीब 1 लाख रुपये है, तो मार्केट में आपके लिए कई शानदार विकल्प मौजूद हैं. एंट्री-लेवल कम्प्यूटर सेगमेंट से लेकर 125cc तक की बाइक्स इस बजट में आसानी से मिल जाती हैं, जो शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस और भरोसेमंद परफोर्मेंस देती हैं. अगर आप भी इस बजट में बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो आइए देखते है 1 लाख रुपये में मिलने वाली बेहतरीन बाइक्स.

Honda SP125

अगर 100cc से ऊपर के इंजन वाली बाइक चाहिए तो Honda SP125 एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसका बेस वेरिएंट करीब 89,000 से 91,000 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में मिलता है, हालांकि टॉप वेरिएंट की कीमत 1 लाख रुपये के आसपास या थोड़ी ऊपर तक जा सकती है. इसमें 125cc का इंजन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और LED हेडलैंप जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Hero Xtreme 125R

स्पोर्टी लुक और दमदार परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए Hero Xtreme 125R एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 89,300 रुपये है. इस बाइक में करीब 11.4bhp की पावर मिलती है, जो इसे इस सेगमेंट की पावरफुल बाइक्स में शामिल करती है. यह बाइक उन युवाओं के बीच पसंद की जा रही है, जो कम बजट में स्टाइलिश और दमदार बाइक चाहते हैं.

TVS Sport

अगर बजट थोड़ा कम रखना हो तो TVS Sport भी एक अच्छा विकल्प है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 55,000 से 60,000 रुपये के बीच है. इस बाइक में 110cc का इंजन दिया गया है, जो करीब 80 किलोमीटर प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज देता है. कम कीमत में अच्छा माइलेज चाहने वालों के लिए यह बाइक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है.

Hero Splendor Plus

एंट्री-लेवल सेगमेंट में Hero Splendor Plus का आज भी कोई मुकाबला नहीं है. यह बाइक अपनी मजबूती, भरोसे और बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 76,000 रुपये से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में लगभग 79,000 रुपये तक जाती है. इसमें 97.2cc का इंजन दिया गया है, जो करीब 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है. देशभर में हीरो का बड़ा सर्विस नेटवर्क होने की वजह से इसे मेंटेन करना भी काफी आसान है.

Bajaj Platina 100

बजट में एक और भरोसेमंद नाम है Bajaj Platina 100. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 69,000 रुपये है. इस बाइक में 99.59cc का इंजन मिलता है, जो करीब 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है. कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन और सस्ती मेंटेनेंस की वजह से यह बाइक शहर में रोजाना सफर करने वालों के बीच काफी पसंद की जाती है.