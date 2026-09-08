New Baleno vs Altros vs i20... जानें कौन सी कार रहेगी आपके लिए दमदार?

मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो का नया फेसलिफ्ट वर्जन भारतीय बाजार में उतारा है, जिसे नए डिजाइन, अपडेटेड फीचर्स और नए रंगों के साथ पेश किया गया है. लॉन्च के साथ ही इस गाड़ी को शुरुआती दिनों में ही 25,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं, जिससे साफ है कि ग्राहकों में इसे लेकर खासा उत्साह है.

लेकिन बाजार में इसका मुकाबला टाटा अल्ट्रोज और हुंडई i20 जैसी दमदार गाड़ियों से है, जो पहले से ही अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. आइए जानते हैं कि इन तीनों में से कौन सी गाड़ी किसके लिए बेहतर साबित हो सकती है.

नई बलेनो की खासियतें

मारुति सुजुकी की नई बलेनो 6.35 लाख से 9.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत के बीच आती है. इसमें 1.2 लीटर ड्यूअलजेट पेट्रोल इंजन लगा है, जो 90 पीएस पावर और 113 nm टॉर्क देता है. इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स के साथ लिया जा सकता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें 9 इंच का टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक LED हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है.

टाटा अल्ट्रोज में क्या खास है?

टाटा अल्ट्रोज अब 6-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ भी आती है, जिसकी कीमत 8.1 लाख से 9.9 लाख रुपये के बीच है. इसमें 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है. अल्ट्रोज की सबसे बड़ी खासियत इसकी सेफ्टी है, यह इस सेगमेंट की इकलौती गाड़ी है जिसे ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है.

हुंडई i20

हुंडई i20 की एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.04 लाख से 11.25 लाख रुपये के बीच है. इसमें 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के अलावा 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का भी विकल्प मिलता है, जो 120 पीएस तक पावर जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें मैनुअल, iMT, CVT और 7-स्पीड डीसीटी जैसे कई विकल्प दिए गए हैं.

माइलेज में कौन आगे?

माइलेज के मामले में नई बलेनो सबसे आगे नजर आती है. इसका मैनुअल वर्जन करीब 22.35 किलोमीटर प्रति लीटर और AMT वर्जन 22.94 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है. अल्ट्रोज और i20 का माइलेज इनसे थोड़ा कम है, हालांकि टर्बो इंजन वाले वर्जन में दोनों गाड़ियां ज्यादा पावर और बेहतर परफॉर्मेंस देती हैं, जो माइलेज से ज्यादा ड्राइविंग मजे को तरजीह देने वालों को पसंद आता है.

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फीचर्स और सेफ्टी में मुकाबला

फीचर्स के मामलें में तीनों गाड़ियां लगभग बराबरी पर टक्कर देती हैं, लेकिन हुंडई i20 का डैशबोर्ड और केबिन सबसे प्रीमियम फील देता है. वहीं सेफ्टी के मामले में टाटा अल्ट्रोज़ अपनी 5-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग की वजह से सबसे आगे मानी जाती है. नई बलेनो भी 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स के साथ सुरक्षा के मामले में पीछे नहीं है.

किसके लिए कौन सी कार बेहतर?

अगर बजट में रहकर अच्छा माइलेज और भरोसेमंद ब्रांड चाहिए, तो नई बलेनो एक बेहतर विकल्प है. जिन ग्राहकों के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उनके लिए टाटा अल्ट्रोज सही विकल्प साबित हो सकती है. वहीं जो लोग प्रीमियम फील, दमदार टर्बो इंजन और ज्यादा फीचर्स चाहते हैं, वे थोड़ा ज्यादा बजट खर्च करके हुंडई i20 की तरफ जा सकते हैं.

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