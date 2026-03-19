कितने KM बाद करानी चाहिए बाइक की सर्विसिंग? जानें इन पॉपुलर मॉडल्स के लिए सही टाइमिंग

अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक अच्छा माइलेज दे और लंबे समय तक स्मूद चले, तो उसकी नियमित सर्विसिंग बेहद जरूरी है. कई लोग तब तक सर्विस नहीं कराते जब तक बाइक में कोई बड़ी समस्या न आ जाए, लेकिन यह तरीका गलत है. समय पर सर्विसिंग कराने से इंजन की लाइफ बढ़ती है, माइलेज बेहतर रहता है और अचानक खराब होने की संभावना कम हो जाती है. हर बाइक का सर्विस इंटरवल अलग हो सकता है, जो उसके इस्तेमाल और मॉडल पर निर्भर करता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

नई बाइक की पहली सर्विस कब कराएं?

नई बाइक की पहली सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट होती है. एक्सपर्ट के अनुसार, पहली सर्विस 500 से 1000 किलोमीटर के बीच करानी चाहिए. ये आमतौर पर बाइक खरीदने के 1 से 2 महीने के अंदर हो जाती है. इस सर्विस में इंजन ऑयल बदलवाना, ब्रेक चेक करना, चेन की जांच और छोटे-छोटे पार्ट्स की Test जरूरी होती है. यह शुरुआती सर्विस बाइक की आगे की परफॉर्मेंस के लिए बहुत अहम होती है.

अलग-अलग कंपनियों के लिए सर्विस टाइमिंग

हर कंपनी की बाइक के लिए सर्विसिंग का समय थोड़ा अलग होता है. Hero की बाइक जैसे Splendor या Passion के लिए पहली सर्विस 500-750 KM पर, दूसरी 2500 KM पर और तीसरी 5000 KM पर होती है. इसके बाद हर 3000-4000 KM पर सर्विसिंग कराना सही माना जाता है. Honda की बाइक जैसे Shine या Unicorn के लिए पहली सर्विस 700-1000 KM पर और उसके बाद हर 3000 KM या 4-6 महीने में सर्विस करानी चाहिए. Bajaj की Pulsar या Platina जैसी बाइक के लिए 2000-2500 KM पर सर्विसिंग सही रहती है.

Royal Enfield जैसी बाइक्स के लिए पहली सर्विस 500-750 KM पर और उसके बाद हर 3000 KM या 3 महीने में सर्विसिंग जरूरी होती है. वहीं स्पोर्ट्स बाइक जैसे KTM या Yamaha R15 में हर 4000-5000 KM पर सर्विस कराना बेहतर रहता है.

कब समझें कि बाइक को सर्विस की जरूरत है?

कई बार बाइक खुद संकेत देती है कि अब सर्विसिंग जरूरी है. अगर माइलेज अचानक कम हो जाए, इंजन से अजीब आवाज आने लगे या गियर बदलने में दिक्कत हो, तो समझ जाएं कि बाइक को सर्विस की जरूरत है. चेन से आवाज आना, धुआं निकलना या ब्रेक कमजोर लगना भी सर्विसिंग के संकेत हो सकते हैं. ऐसे में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

सर्विसिंग के दौरान किन चीजों पर ध्यान दें?

सर्विसिंग के समय इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर जरूर बदलवाएं. आमतौर पर हर 2000-3000 KM पर ऑयल बदलना सही रहता है. इसके अलावा चेन की सफाई और लुब्रिकेशन भी जरूरी है. ब्रेक और क्लच की जांच कराना, टायर प्रेशर सही रखना और एयर फिल्टर को साफ रखना भी जरूरी है. ये छोटी-छोटी चीजें आपकी बाइक की परफॉर्मेंस को काफी बेहतर बना देती हैं.

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