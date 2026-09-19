बाइक पर डैशकैम लगवाएं या हेलमेट कैमरा, हिट-एंड-रन केस में क्या जरूरी?

सड़क पर बाइक चलाते समय हादसा कब हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. खासकर हिट-एंड-रन जैसी घटना में वाहन चालक मौके से निकल जाता है तो उसकी पहचान करना और घटना का सही क्रम समझना पुलिस के लिए चुनौती बन जाता है. ऐसे में बाइक पर लगा कैमरा बेहद उपयोगी साबित होता है. हाल ही में गुरुग्राम में एक महिला बाइक सवार के साथ हुई घटना का वीडियो बाइक पर लगे फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हुआ था. सामने आए फुटेज में कार और बाइक के बीच हुई टक्कर की घटना दिखाई दी. ऐसे में वीडियो आरोपी को गिरफ्तार करने में उपयोगी साबित हुई. ऐसे में आइए जानते हैं कि बाइक पर कौनसा कैमरा लगाना ज्यादा बेहतर होता है.

डैशकैम क्या करता है?

बाइक के लिए बनाया गया डैशकैम आमतौर पर बाइक के सामने का रास्ता रिकॉर्ड करता है. कुछ सिस्टम आगे और पीछे दोनों तरफ कैमरे लगाने की सुविधा देते हैं. इनमें लूप रिकॉर्डिंग जैसी सुविधा होती है, जिसमें मेमोरी भरने पर पुरानी रिकॉर्डिंग अपने आप ओवरराइट हो जाती है. टक्कर होने पर कुछ कैमरों में सेंसर संबंधित वीडियो को लॉक करने का फिचर भी होता है. इसका फायदा यह है कि कैमरा बाइक के साथ एक तय एंगल पर लगा रहता है. राइडर को हर बार कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, खासकर अगर सिस्टम बाइक की पावर से जुड़ा हो.

हेलमेट कैमरा क्यों उपयोगी है?

हेलमेट पर लगाया गया एक्शन कैमरा राइडर जिस दिशा में देख रहा होता है, उस दिशा का वीडियो रिकॉर्ड करता है. इसलिए अगर सामने से कोई वाहन अचानक कट मारता है या टक्कर के बाद भागता है, तो घटना का एंगल काफी उपयोगी होता है. गुरुग्राम मामले में सामने आई रिकॉर्डिंग ने भी दिखाया कि बाइक पर लगा कैमरा किसी घटना को समझने में कितना उपयोगी होता है. हालांकि हेलमेट कैमरे में सिर लगातार घूमने के कारण फुटेज का एंगल भी बदलता रहता है. साथ ही कैमरे की बैटरी और रिकॉर्डिंग को ऑन करना भी याद रखना पड़ता है.

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हिट-एंड-रन में सबसे जरूरी क्या है?

कैमरा होना महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ कैमरा होना ही पर्याप्त नहीं है. हादसे के बाद अगर आप सुरक्षित स्थिति में हैं तो वाहन का नंबर, रंग, मॉडल, हादसे का समय और वाहन किस दिशा में भागा, जैसी जानकारी नोट करने की कोशिश करें. अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग की ओरिजिनल फाइल को सुरक्षित रखें और उसमें एडिटिंग न करें.

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