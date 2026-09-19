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हिंदी न्यूज़ऑटोबाइक पर डैशकैम लगवाएं या हेलमेट कैमरा, हिट-एंड-रन केस में क्या जरूरी?

बाइक पर डैशकैम लगवाएं या हेलमेट कैमरा, हिट-एंड-रन केस में क्या जरूरी?

गुरुग्राम के हालिया हिट-एंड-रन मामलें ने बताया कि हादसे के बाद वीडियो फुटेज कितना अहम होता है. ऐसे में जानिए बाइक पर डैशकैम या हेलमेट कैमरा कौन सा कैमरा ज्यादा बेहतर होता है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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सड़क पर बाइक चलाते समय हादसा कब हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. खासकर हिट-एंड-रन जैसी घटना में वाहन चालक मौके से निकल जाता है तो उसकी पहचान करना और घटना का सही क्रम समझना पुलिस के लिए चुनौती बन जाता है. ऐसे में बाइक पर लगा कैमरा बेहद उपयोगी साबित होता है. हाल ही में गुरुग्राम में एक महिला बाइक सवार के साथ हुई घटना का वीडियो बाइक पर लगे फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हुआ था. सामने आए फुटेज में कार और बाइक के बीच हुई टक्कर की घटना दिखाई दी. ऐसे में वीडियो आरोपी को गिरफ्तार करने में उपयोगी साबित हुई. ऐसे में आइए जानते हैं कि बाइक पर कौनसा कैमरा लगाना ज्यादा बेहतर होता है.

डैशकैम क्या करता है?

बाइक के लिए बनाया गया डैशकैम आमतौर पर बाइक के सामने का रास्ता रिकॉर्ड करता है. कुछ सिस्टम आगे और पीछे दोनों तरफ कैमरे लगाने की सुविधा देते हैं. इनमें लूप रिकॉर्डिंग जैसी सुविधा होती है, जिसमें मेमोरी भरने पर पुरानी रिकॉर्डिंग अपने आप ओवरराइट हो जाती है. टक्कर होने पर कुछ कैमरों में सेंसर संबंधित वीडियो को लॉक करने का फिचर भी होता है. इसका फायदा यह है कि कैमरा बाइक के साथ एक तय एंगल पर लगा रहता है. राइडर को हर बार कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, खासकर अगर सिस्टम बाइक की पावर से जुड़ा हो.

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हेलमेट कैमरा क्यों उपयोगी है?

हेलमेट पर लगाया गया एक्शन कैमरा राइडर जिस दिशा में देख रहा होता है, उस दिशा का वीडियो रिकॉर्ड करता है. इसलिए अगर सामने से कोई वाहन अचानक कट मारता है या टक्कर के बाद भागता है, तो घटना का एंगल काफी उपयोगी होता है. गुरुग्राम मामले में सामने आई रिकॉर्डिंग ने भी दिखाया कि बाइक पर लगा कैमरा किसी घटना को समझने में कितना उपयोगी होता है. हालांकि हेलमेट कैमरे में सिर लगातार घूमने के कारण फुटेज का एंगल भी बदलता रहता है. साथ ही कैमरे की बैटरी और रिकॉर्डिंग को ऑन करना भी याद रखना पड़ता है.

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हिट-एंड-रन में सबसे जरूरी क्या है?

कैमरा होना महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ कैमरा होना ही पर्याप्त नहीं है. हादसे के बाद अगर आप सुरक्षित स्थिति में हैं तो वाहन का नंबर, रंग, मॉडल, हादसे का समय और वाहन किस दिशा में भागा, जैसी जानकारी नोट करने की कोशिश करें. अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग की ओरिजिनल फाइल को सुरक्षित रखें और उसमें एडिटिंग न करें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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