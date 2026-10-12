CEC के खिलाफ राहुल की याचिका पर एक्शन में CJI, कल ही हो सकती है सुनवाई

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कानूनी टीम ने भारतीय चुनाव आयोग की कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम याचिका दाखिल की है. याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दर्ज कर लिया गया है और इसका डायरी नंबर 64196/2026 है.प्राप्त जानकारी के अनुसार यह याचिका 12 अक्टूबर 2026 को शाम 4:37 बजे फाइल की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि राहुल गांधी की याचिका की प्रक्रिया आज ही पूरी की जाए और यदि कोई कमी हो, तो उसे दूर किया जाए, ताकि याचिका को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके. मंगलवार को CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है.

याचिका पर इन 11 नेताओं के हस्ताक्षर

यह याचिका अकेले राहुल गांधी की नहीं, बल्कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के 11 बड़े नेताओं की ओर से संयुक्त रूप से दाखिल की गई है. याचिकाकर्ताओं में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राउत, एमए. बेबी, डी. राजा, महुआ माजी, सुप्रिया सुले और ई. टी. मोहम्मद बशीर शामिल हैं. याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रसन्ना एस. - 2919 इस मामले में पैरवी कर रहे हैं. याचिका में कुल चार पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है.

इसमें पहला प्रतिवादी भारतीय चुनाव आयोग (ECI) है, जबकि अन्य तीन प्रतिवादी चुनाव आयोग के अधिकारी ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी हैं. याचिका में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए हैं. हालांकि याचिका की पूरी कॉपी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें हाल के चुनावों में हुई कथित अनियमितताओं, वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया गया है.

मामला बेहद संवेदनशील होने के कारण इसे अर्जेंट हियरिंग के तौर पर मंगलवार को सुनवाई के लिए लगाया जा सकता है. राहुल गांधी पहले भी चुनाव आयोग पर कथित वोट चोरी और पक्षपात के आरोप लगाते रहे हैं. अब इस कानूनी लड़ाई के जरिए विपक्ष ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिससे इस मामले पर सबकी नजरें टिकी हैं.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च कर रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं को सोमवार (12 अक्टूबर) को पुलिस ने भगवान दास रोड पर रोक दिया. पुलिस ने भगवान दास रोड पर दो जगह बैरिकेड्स लगा रखे थे. पहले बैरिकेड को कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं ने हटा दिया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निकट लगाए गए दूसरे बैरिकेड पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया.