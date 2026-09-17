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फेस्टिव सीजन में सस्ती हो सकती हैं कारें, जानें क्या है सरकार का प्लान?

अगर आप नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो सरकार करने जा रही है जीएसटी में कुछ बड़ा बदलाव. जिसकी वजह से फेस्टिव सीजन तक कार सस्ती होने की चर्चा की जा रही है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 17 Sep 2026 10:44 PM (IST)
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भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने का समय फेस्टिव सीजन ही होता है. ऐसे में अगर आप फेस्टिव सीजन तक कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. रिपोर्टस के मुताबिक सरकार फेस्टिव सीजन में जीएसटी के कुछ नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है. जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक 7 अक्टूबर को होने जा रही है. इनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है. अगर इनमें कुछ नियमों में बदलाव होते हैं, तो कार कंपनियों की लागत कम हो सकती है. वहीं वर्किंग कैपिटल कम होने की वजह से कारें सस्ती होने की संभवना हो सकती है.

कार कंपनियों को हो सकता है फायदा

जीएसटी काउंसिल की बैठक में मौजूदा इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था में कुछ बदलाव होने से यह संभव हो सकता है. इस बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट हटाने या उसमें कुछ बदलाव करने की चर्चा हो सकती है. इससे कार कंपनियों के लिए टैक्स से जुड़ी लागत कम हो सकती है. क्योंकि कार बनाने में कंपनियां कई तरह की सेवाओं और इनपुट पर खर्च करती हैं. ऐसे में अगर इस टैक्स में कुछ बदलाव होता है, तो कार कंपनियां फेस्टिव सीजन के दौरान ग्राहकों को ऑफर्स या डिस्काउंट दे सकती है.

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फेस्टिव सीजन में बढ़ सकता है कारों पर डिस्काउंट

फेस्टिव सीजन कार कंपनियों के लिए बिक्री बढ़ाने का अहम समय होता है. ऐसे में यदि कंपनियों की लागत कम होती है, तो वे ग्राहकों को अतिरिक्त ऑफर या डिस्काउंट देने की स्थिति में आ सकती हैं. इससे कार खरीदने वाले लोगों को मौजूदा ऑफर्स के मुकाबले ज्यादा फायदा मिलने की संभावना बन सकती है. खास तौर पर डीलर स्तर पर मिलने वाले डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर या अन्य खरीदारी लाभ बढ़ सकते हैं.

7 अक्टूबर को हो सकता है फैसला

रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक 7 अक्टूबर को होने वाली है. इससे पहले अधिकारियों की बैठक में इन बदलावों पर चर्चा हो सकती है. बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट समेत कई मुद्दों पर विचार होने की संभावना है. अगर इस बदलाव को मंजूरी मिलती है और उसका फायदा कार कंपनियों तक पहुंचता है, तो फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को कारों पर बेहतर डिस्काउंट मिल सकता है. ऐसे में आपके लिए फेस्टिव सीजन में कार खरीदना एक शानदार विकल्प हो सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 17 Sep 2026 10:44 PM (IST)
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