भारत में कैब बुकिंग का बाजार अब तक Ola और Uber के कंट्रोल में रहा है, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव आने वाला है. देश में पहली बार ऐसा ऐप लॉन्च हो रहा है जो पूरी तरह ड्राइवरों के मालिकाना हक पर चलेगा. इस ऐप का नाम Bharat Taxi है और सरकार ने संसद में बताया है कि यह ऐप ड्राइवरों को ज्यादा कमाई, ज्यादा अधिकार और पूरी ट्रांसपेरेंसी देगा. लॉन्च के बाद यह ऐप पूरे देश में Ola और Uber को सीधी चुनौती देगा.

दुनिया का पहला नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव ऐप

Bharat Taxi को Sahkar Taxi Cooperative Ltd. चलाएगी, जो एक मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव संस्था है और इसमें किसी सरकारी विभाग की हिस्सेदारी नहीं है. इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसके मालिक खुद ड्राइवर होंगे. ड्राइवर अपनी पूरी कमाई रख सकेंगे और उन पर कोई कमीशन या Hidden Charge नहीं लगेगा. उन्हें हर साल मुनाफे में हिस्सा और डिविडेंड भी मिलेगा. अब तक दिल्ली और सौराष्ट्र में 51,000 से ज्यादा ड्राइवर इस ऐप से जुड़ चुके हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइवर-ओन्ड प्लेटफॉर्म बन गया है.

दिल्ली और गुजरात में शुरू हो चुका है सॉफ्ट लॉन्च

Bharat Taxi ऐप का सॉफ्ट लॉन्च 2 दिसंबर 2025 से दिल्ली और गुजरात में शुरू हो चुका है. ये ऐप फिलहाल Android पर उपलब्ध है और iOS वर्जन जल्द जारी होगा. यह ऐप एक ही प्लेटफॉर्म पर स्कूटर, बाइक, ऑटो, टैक्सी और कार-सभी को जोड़ता है, जिससे छोटी दूरी और लंबी जर्नी की यात्रा दोनों आसान होंगी.

क्या खास है Bharat Taxi ऐप में?

Bharat Taxi ऐप को आसान, सुरक्षित और ट्रांसपेरेंसी बनाया गया है. इसमें सरल इंटरफेस, कम स्टेप्स में राइड बुकिंग और फास्ट सर्विस मिलती है, जिससे यूजर्स को बिना किसी परेशानी के यात्रा का अनुभव मिलता है.

किराया और ट्रैकिंग होगी पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी

यह ऐप साफ और भरोसेमंद किराया दिखाएगा और इसमें कोई हिडेन चार्ज नहीं होगा. यात्री को लाइव ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी और ऐप कई Language में उपलब्ध रहेगा ताकि हर व्यक्ति इसे आराम से इस्तेमाल कर सके. Bharat Taxi में ड्राइवर और यात्री दोनों को 24×7 HELP मिलेगी. दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा फीचर्स तैयार किए जा रहे हैं और हर ड्राइवर की ठीक से जांच की जाएगी.

कौन-कौन से वाहन उपलब्ध होंगे?

ये ऐप स्कूटर, बाइक, ऑटो और कैब-सभी तरह के वाहन एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा, जिससे यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से गाड़ी चुन सकेगा. Bharat Taxi ऐप को भारत की कई बड़ी कोऑपरेटिव संस्थाओं का समर्थन मिला है, जैसे IFFCO, NCDC, AMUL (GCMMF), NABARD, NDDB, NCEL, KRIBHCO और Sahkar Bharati. इस ऐप में सरकार का कोई निवेश नहीं है और पूरा मॉडल ड्राइवरों और कोऑपरेटिव संस्था पर बेस्ड है.

यह भी पढ़ें

टेस्टिंग के दौरान दिखी Tata Punch Facelift, डिजाइन और फीचर्स में मिलेंगे बड़े बदलाव, जानें कब होगी लॉन्च