SUV नहीं, अब फिर छोटी कारों पर टूट रहे ग्राहक, वजह जानकर चौंक जाएंगे

Small Car Demand: पिछले कुछ सालों में भारतीय कार बाजार पर SUV का दबदबा देखने को मिला. ऊंची सीटिंग, दमदार लुक और ज्यादा स्पेस की वजह से ग्राहकों ने बड़ी संख्या में SUV खरीदीं. लेकिन अब बाजार में एक नया बदलाव दिखाई दे रहा है. जिन छोटी कारों को लोग पीछे छोड़ते नजर आ रहे थे, उनकी मांग एक बार फिर बढ़ने लगी है. खासकर Maruti Suzuki और Tata Motors जैसी कंपनियों की हैचबैक कारों को ग्राहकों का अच्छा साथ मिल रहा है.

ऑटो सेक्टर से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि बजट कारों की तरफ लोगों का रुझान फिर बढ़ रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह बढ़ती कार कीमतें, महंगा ईंधन और रोजमर्रा के इस्तेमाल की जरूरतें मानी जा रही हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय ग्राहक फिर से छोटी और किफायती कारों को ज्यादा पसंद करने लगे हैं. बाजार के ताजा संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं.

क्यों बढ़ रही है छोटी कारों की मांग?

विशेषज्ञों का मानना है कि छोटी कारों की वापसी के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका कम खर्च है. आज नई SUV खरीदने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा बजट की जरूरत पड़ती है. वहीं हैचबैक कारें कम कीमत में उपलब्ध हो जाती हैं. इसके अलावा इनका माइलेज भी आमतौर पर बेहतर होता है, जिससे ईंधन पर होने वाला खर्च कम रहता है. शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या भी छोटी कारों को फायदे में रखती है.

इन्हें चलाना और पार्क करना आसान होता है. यही वजह है कि पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहक और मध्यम वर्ग के परिवार फिर से हैचबैक मॉडल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. कम मेंटेनेंस खर्च भी इन कारों को रोजमर्रा के उपयोग के लिए एक मजबूत विकल्प बनाता है.

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Maruti और Tata को मिल रहा फायदा

छोटी कारों की बढ़ती मांग का सबसे ज्यादा फायदा Maruti Suzuki और Tata Motors जैसी कंपनियों को मिल रहा है. Maruti की कई लोकप्रिय हैचबैक कारें लंबे समय से ग्राहकों की पसंद बनी हुई हैं. वहीं Tata की किफायती और सुरक्षित कारों को भी बाजार में अच्छा फीडबैक मिल रहा है. उद्योग से जुड़े जानकारों का मानना है कि आर्थिक दबाव और बढ़ती जीवन लागत के कारण ग्राहक अब अपनी खरीदारी में ज्यादा समझदारी दिखा रहे हैं.

जहां SUV अभी भी बाजार का बड़ा हिस्सा बनी हुई हैं, वहीं छोटी कारों की वापसी यह दिखाती है कि ग्राहक अब केवल लुक्स नहीं, बल्कि खर्च और उपयोगिता को भी महत्व दे रहे हैं. आने वाले महीनों में अगर यह रुझान जारी रहता है, तो भारतीय कार बाजार में हैचबैक सेगमेंट फिर से मजबूत स्थिति में नजर आ सकता है. इससे कार कंपनियों को भी अपने छोटे और किफायती मॉडलों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है.

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