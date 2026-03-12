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हिंदी न्यूज़ऑटोगांव के कच्चे रास्तों के लिए कौन-सी बाइक खरीदना बेहतर? ये किफायती नाम आपके लिए जानना जरूरी

गांव के कच्चे रास्तों के लिए कौन-सी बाइक खरीदना बेहतर? ये किफायती नाम आपके लिए जानना जरूरी

Affordable Mileage Bikes: अगर आप रोजाना अप-डाउन के लिए कोई सस्ती बाइक की तलाश में हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी बाइक आपके लिए बेहतर रहेगी? आइए जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 12 Mar 2026 06:56 PM (IST)
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अगर आप गांव के कच्चे रास्तों पर डेली अप-डाउन करते हैं और ऐसी बाइक चाहते हैं जो मजबूत होने के साथ ही अच्छा माइलेज भी दे तो आपके लिए यहां हम किफायती बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं. गांवों में अक्सर कच्ची सड़कें और ऊबड़-खाबड़ रास्ते होते हैं, इसलिए वहां हल्की, टिकाऊ और कम खर्च में चलने वाली बाइक ज्यादा काम की होती है. ऐसे में कुछ सस्ती और भरोसेमंद बाइक्स को गांव में डेली इस्तेमाल के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है. 

Hero Splendor Plus

पहला नाम Hero Splendor है, जो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक मानी जाती है. इसकी कीमत लगभग 74,902 हजार रुपये है और इसमें 97.2cc का इंजन मिलता है.यह बाइक लगभग 73 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. इसमें i3S टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे पेट्रोल की बचत होती है. इसके साथ ही बाइक के स्पेयर पार्ट्स और सर्विस पूरे देश में आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इसे चलाना सस्ता पड़ता है.

Bajaj Platina

दूसरी बाइक Bajaj Platina 100 है, जो अपनी शानदार माइलेज और आरामदायक राइड के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत लगभग 66 हजार रुपये है और इसमें 102cc का इंजन मिलता है. यह बाइककरीब 80 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। इसका सस्पेंशन और लंबी सीट खराब रास्तों पर भी आरामदायक सफर देती है और एक बार टैंक फुल कराने पर लगभग 800 किलोमीटर तक चल सकती है.

Honda Shine 100

तीसरी बाइक Honda Shine 100 है, जो स्मूद और आरामदायक राइड के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत करीब 65,243 रुपये है और इसमें 98.98cc का इंजन दिया गया है. यह बाइक लगभग 65 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज देती है. इसमें IBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिससे ब्रेकिंग ज्यादा सुरक्षित हो जाती है. हल्का डिजाइन और भरोसेमंद इंजन होने की वजह से यह गांवों के लिए अच्छा विकल्प मानी जाती है. 

TVS Sport 

इसके अलावा TVS Sport भी एक अच्छी और किफायती बाइक है. इसकी कीमत लगभग 55,500 रुपये से शुरू होती है और इसमें 109.7cc का इंजन मिलता है. यह बाइक लगभग 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज देती है. इसका हल्का वजन, अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बॉडी इसे रोजाना इस्तेमाल और खराब रास्तों के लिए उपयुक्त बनाते हैं.

TVS Radeon

आखिर में TVS Radeon का नाम है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 55 हजार रुपये है और यह लगभग 69 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज देती है. इसमें 109.7cc का इंजन, ड्यूल-टोन सीट, डिजिटल-एनालॉग मीटर और LED DRL जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे यह बाइक दिखने में भी अच्छी और चलाने में भी आरामदायक मानी जाती है.

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Published at : 12 Mar 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Honda Shine Hero Splendor Bajaj Platina Affordable Mileage Bikes
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