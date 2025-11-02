हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोरोजाना ऑफिस जाने के लिए बेस्ट है 5 लाख से कम कीमत वाली ये कार, जानिए राइवल्स और फीचर्स

रोजाना ऑफिस जाने के लिए बेस्ट है 5 लाख से कम कीमत वाली ये कार, जानिए राइवल्स और फीचर्स

Best Car For Daily Use: इस गाड़ी में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है. इसमें कीलेस एंट्री और 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी दिया गया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 02 Nov 2025 02:20 PM (IST)
मारुति सुजुकी इंडिया की पॉपुलर हैचबैक WagonR मोस्ट-सेलिंग कारों में से एक है. इस कार को शानदार माइलेज और लो मेंटनेंस के लिए जाना जाता है. जीएसटी कटौती के बाद इस कार को खरीदना अब पहले से सस्ता हो गया है. आइए इस कार की नई कीमत और खासियत के बारे में जान लेते हैं. 

जीएसटी कटौती से पहले Maruti WagonR के LXI वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5 लाख 78 हजार 500 रुपये थी. अब इस गाड़ी की कीमत में 79 हजार 600 रुपये की कटौती कर दी गई है. इस तरह अब Maruti WagonR की कीमत 4 लाख 98 हजार 900 रुपये रह गई है. मारुति वैगनआर खासतौर पर Tata Tiago, Citroen C3, Maruti Celerio और मारुति Alto K10 जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. 

कितनी है गाड़ी की ऑन-रोड कीमत?

Maruti WagonR के Lxi वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 4,98,900 रुपये है. इसमें 48,201 रुपये रोड टैक्स (RTO), 22,872 रुपये इंश्योरैंस और 600 रुपये अन्य खर्चों के लिए जोड़े जाएंगे. सारी कीमत जोड़ने के बाद गाड़ी की ऑन-रोड कीमत 5,70,573 रुपये हो जाएगी. 

कैसा है Maruti WagonR का पावरट्रेन? 

मारुति वैगनआर में तीन इंजन ऑप्शन 1.0 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.0 लीटर पेट्रोल+CNG मिलते हैं. इसका पेट्रोल वर्जन 25.19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है, जबकि CNG वर्जन 34.05 Km/kg तक का माइलेज देने में सक्षम है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिससे यह कार शहर और हाईवे दोनों जगह आराम से चलाई जा सकती है.

Maruti WagonR के फीचर्स

गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो WagonR में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है. इसमें कीलेस एंट्री, पावर विंडोज और 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी दिया गया है. सुरक्षा के लिहाज से WagonR अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके अलावा ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम (ESP), रियर पार्किंग सेंसर और रियर कैमरा जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.

GST बूस्टर का असर! एक महीने में Maruti, Tata और Mahindra ने तोड़े सेल्स रिकॉर्ड

Published at : 02 Nov 2025 02:20 PM (IST)
