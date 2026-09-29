कम बजट है तो खरीदें ये बाइक्स, इंजन और माइलेज में हैं दमदार

अगर आपका बजट कम है और आप रोज ऑफिस, कॉलेज या काम पर आने-जाने के लिए बाइक खरीदना चाहते हैं तो बाजार में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. कम कीमत वाली बाइक्स में भी अब बेहतर माइलेज, दमदार इंजन और जरूरी फीचर्स मिलते हैं. सितंबर 2026 के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार ₹1 लाख के आसपास हीरो, होंडा, बजाज और टीवीएस जैसे ब्रांड्स की कई बाइक्स उपलब्ध हैं. हालांकि अलग-अलग शहरों में ऑन-रोड प्राइस अलग हो सकती है.

हीरो स्प्लेंडर प्लस

कम बजट वाली बाइक्स की बात हो तो हीरो स्प्लेंडर प्लस एक जाना-पहचाना नाम है. सितंबर 2026 की लिस्टिंग में इसकी ऑन-रोड प्राइस करीब ₹92,954 से शुरू होती दिखाई गई है और माइलेज करीब 63 केएमपीएल बताई गई है. इसमें 97.2 सीसी इंजन मिलता है. यह बाइक रोजाना आने-जाने के लिए इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बनाई गई है. इसका हल्का वजन और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी इसे डेली कम्यूट के लिए उपयोगी बनाती है. अगर आपका ज्यादा इस्तेमाल शहर में होता है और आपका पहला ध्यान माइलेज पर है तो यह एक विकल्प है.

होंडा शाइन 100 और बजाज प्लैटिना 100

होंडा शाइन 100 भी कम बजट में आने वाली कम्यूटर बाइक्स में शामिल है. मौजूदा लिस्टिंग के अनुसार इसकी ऑन-रोड प्राइस करीब ₹78,864 और माइलेज करीब 65 केएमपीएल है. इसमें 98.98 सीसी इंजन दिया गया है.वहीं बजाज प्लैटिना 100 की कीमत दिल्ली में ₹72,942 से शुरू होती है. इसमें 99.59 सीसी का इंजन मिलता है, जो 8.2 पीएस की मैक्सिमम पावर और 8.3 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क देता है. कंपनी इसमें बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और कम्फर्टेक टेक्नोलॉजी भी देती है.प्लैटिना 100 में लंबी सीट और सस्पेंशन सेटअप दिया गया है, इसलिए रोजाना की यात्रा में कम्फर्ट भी ध्यान में रखा गया है. अगर आपका बजट करीब ₹75,000 के आसपास है तो यह बाइक देखी जा सकती है.

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टीवीएस स्पोर्ट और बजाज सीटी 110एक्स

टीवीएस स्पोर्ट भी कम कीमत में अच्छी माइलेज देने वाली बाइक के तौर पर मौजूद है. कंपनी की वेबसाइट पर इसके सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत ₹59,100 से ₹59,950 तक दिखाई गई है.इसके अलावा बजाज सीटी 110एक्स भी करीब ₹74,930 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत में उपलब्ध है. इसमें 115.45 सीसी इंजन मिलता है, जो 9.5 पीएस की मैक्सिमम पावर और 9.9 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क देता है.अगर आप थोड़ा ज्यादा इंजन कैपेसिटी चाहते हैं तो सीटी 110एक्स एक विकल्प है.

बहुत कम बजट में डेली यूज के लिए टीवीएस स्पोर्ट जैसी बाइक पर विचार किया जा सकता है. बाइक खरीदते समय सिर्फ माइलेज देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. इंजन परफॉर्मेंस, सर्विस कॉस्ट, स्पेयर पार्ट्स, सेफ्टी फीचर्स और आपके रोज के इस्तेमाल को भी ध्यान में रखना जरूरी है. साथ ही एक्स-शोरूम और ऑन-रोड प्राइस में अंतर होता है, इसलिए खरीदने से पहले अपने शहर में बाइक सेलर्स की फाइनल प्राइस लिस्ट जरूर चेक करें.

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