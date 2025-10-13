हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोToyota Vellfire की डिलीवरी लेने के लिए बैलगाड़ी से पहुंचा किसान, शोरूम में देख सब रह गए हैरान

Toyota Vellfire की डिलीवरी लेने के लिए बैलगाड़ी से पहुंचा किसान, शोरूम में देख सब रह गए हैरान

Farmer Luxury Car: बेंगलुरु के एक किसान ने लग्जरी कार की डिलीवरी बैल गाड़ी से लेने का अनोखा तरीका चुना. जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. आइए इस कार की फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Oct 2025 04:46 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों बैंगलोर के किसान संजू का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वे Toyota Vellfire जैसी लग्जरी कार की डिलीवरी लेने के लिए बैलगाड़ी से शोरूम पहुंचते हैं. शहर की ट्रैफिक में बैलगाड़ी से जाते हुए उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. उनकी एंट्री इतनी अलग थी कि रास्ते में मौजूद लोग फोटो और वीडियो लेने लगे.

किसान संजू का अनोखा अंदाज

  • किसान संजू अपने देसी अंदाज और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए जाने जाते हैं. उनके पास पहले से ही कई लग्जरी कारें हैं, जिनमें Porsche Panamera, Ford Mustang, Maserati Levante, Toyota Fortuner और Innova Hycross शामिल हैं. लेकिन इस बार उन्होंने अपनी नई Toyota Vellfire की डिलीवरी को एक खास याद बना दिया.

YouTube पर छाया वीडियो 

  • YouTube पर अपलोड किए गए वीडियो “Farmer Buying Luxury Car” में पूरा दृश्य दिखाया गया है. शुरुआत में संजू के घर और ऑफिस के बाहर उनकी लग्जरी कारों की लाइन दिखाई जाती है. लोगों को लगा कि वह हमेशा की तरह किसी प्रीमियम कार से शोरूम पहुंचेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने सबको चौंका दिया. संजू सफेद कुर्ता-धोती, भारी सोने की चेन और अंगूठियाँ पहनकर पारंपरिक बैलगाड़ी पर सवार हुए और शोरूम की ओर बढ़े. करोड़ों की कारों के मालिक को बैलगाड़ी पर जाते देख राहगीर हैरान रह गए.

Toyota डीलरशिप पर स्वागत

  • जब संजू Toyota डीलरशिप पहुंचे, तो स्टाफ ने उनका भव्य स्वागत किया. उन्होंने बैलगाड़ी से उतरकर पूजा-पाठ के साथ अपनी नई Toyota Vellfire की डिलीवरी ली. इस लग्जरी MPV की कीमत लगभग ₹1.5 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. कंपनी के कर्मचारियों ने फूलों के हार से कार को सजाया और किसान संजू को बधाई दी. डिलीवरी के बाद संजू ने पूजा की और अपनी नई कार में बैठकर घर की ओर रवाना हुए.

कै सी है Toyota Vellfire?

  • Toyota Vellfire को भारत में एक अल्ट्रा-लक्जरी MPV के रूप में जाना जाता है. इसमें दो कैप्टन सीट्स, रूफ-माउंटेड एंटरटेनमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रिक रीक्लाइनिंग सीट्स दी गई हैं, जो इसे एक प्राइवेट जेट जैसा आराम देती हैं. इंटीरियर में फुल डिजिटल क्लस्टर, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.
  • सेफ्टी के लिए इसमें ADAS, 360-डिग्री कैमरा, और ऑटो ब्रेक होल्ड जैसे फीचर्स दिए गए हैं. यह MPV 2.5-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के साथ आती है, जो 193 PS पावर और 240 Nm टॉर्क जनरेट करता है. हाइब्रिड सिस्टम इसे दमदार परफॉर्मेंस और बेहतर माइलेज दोनों देता है.

ये भी पढ़ें:-

Renault की इलेक्ट्रिक Kwid से उठा पर्दा, दमदार रेंज और मॉडर्न फीचर्स के साथ जल्द भारत में लेगी एंट्री

Published at : 13 Oct 2025 04:46 PM (IST)
Tags :
Car Delivery Bullock Cart Farmer Sanju Toyota Vellfire Delivery Sanju Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
इंडिया
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
Advertisement

वीडियोज

BMW X1 LWB India review | Auto Live
Mercedes-Benz E450 4Matic India review | Auto Live
Lalu Prasad Yadav: लालू परिवार बुरा फंस गया, कोर्ट का बड़ा फैसलाक्या होगा, कड़ी सजा तय! |ABPLIVE
Ultraviolette F77 Superstreet Ride Review | Auto Live
BMW M340i Review: Power, Performance, and Luxury in One! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
इंडिया
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
साउथ सिनेमा
बर्थडे पर पति अल्लू अर्जुन की बाहों में खोई दिखीं स्नेहा रेड्डी, अब दिखाई रोमांटिक सेलिब्रेशन की झलक
बर्थडे पर पति अल्लू की बाहों में खोई दिखीं स्नेहा, अब दिखाई रोमांटिक सेलिब्रेशन की झलक
महाराष्ट्र
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार, 'अगर कोई...'
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार
यूटिलिटी
LPG Gas Subsidy: गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
शिक्षा
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget