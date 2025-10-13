एक्सप्लोरर
Toyota Vellfire की डिलीवरी लेने के लिए बैलगाड़ी से पहुंचा किसान, शोरूम में देख सब रह गए हैरान
Farmer Luxury Car: बेंगलुरु के एक किसान ने लग्जरी कार की डिलीवरी बैल गाड़ी से लेने का अनोखा तरीका चुना. जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. आइए इस कार की फीचर्स पर नजर डालते हैं.
सोशल मीडिया पर इन दिनों बैंगलोर के किसान संजू का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वे Toyota Vellfire जैसी लग्जरी कार की डिलीवरी लेने के लिए बैलगाड़ी से शोरूम पहुंचते हैं. शहर की ट्रैफिक में बैलगाड़ी से जाते हुए उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. उनकी एंट्री इतनी अलग थी कि रास्ते में मौजूद लोग फोटो और वीडियो लेने लगे.
किसान संजू का अनोखा अंदाज
- किसान संजू अपने देसी अंदाज और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए जाने जाते हैं. उनके पास पहले से ही कई लग्जरी कारें हैं, जिनमें Porsche Panamera, Ford Mustang, Maserati Levante, Toyota Fortuner और Innova Hycross शामिल हैं. लेकिन इस बार उन्होंने अपनी नई Toyota Vellfire की डिलीवरी को एक खास याद बना दिया.
YouTube पर छाया वीडियो
- YouTube पर अपलोड किए गए वीडियो “Farmer Buying Luxury Car” में पूरा दृश्य दिखाया गया है. शुरुआत में संजू के घर और ऑफिस के बाहर उनकी लग्जरी कारों की लाइन दिखाई जाती है. लोगों को लगा कि वह हमेशा की तरह किसी प्रीमियम कार से शोरूम पहुंचेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने सबको चौंका दिया. संजू सफेद कुर्ता-धोती, भारी सोने की चेन और अंगूठियाँ पहनकर पारंपरिक बैलगाड़ी पर सवार हुए और शोरूम की ओर बढ़े. करोड़ों की कारों के मालिक को बैलगाड़ी पर जाते देख राहगीर हैरान रह गए.
Toyota डीलरशिप पर स्वागत
- जब संजू Toyota डीलरशिप पहुंचे, तो स्टाफ ने उनका भव्य स्वागत किया. उन्होंने बैलगाड़ी से उतरकर पूजा-पाठ के साथ अपनी नई Toyota Vellfire की डिलीवरी ली. इस लग्जरी MPV की कीमत लगभग ₹1.5 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. कंपनी के कर्मचारियों ने फूलों के हार से कार को सजाया और किसान संजू को बधाई दी. डिलीवरी के बाद संजू ने पूजा की और अपनी नई कार में बैठकर घर की ओर रवाना हुए.
कै सी है Toyota Vellfire?
- Toyota Vellfire को भारत में एक अल्ट्रा-लक्जरी MPV के रूप में जाना जाता है. इसमें दो कैप्टन सीट्स, रूफ-माउंटेड एंटरटेनमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रिक रीक्लाइनिंग सीट्स दी गई हैं, जो इसे एक प्राइवेट जेट जैसा आराम देती हैं. इंटीरियर में फुल डिजिटल क्लस्टर, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.
- सेफ्टी के लिए इसमें ADAS, 360-डिग्री कैमरा, और ऑटो ब्रेक होल्ड जैसे फीचर्स दिए गए हैं. यह MPV 2.5-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के साथ आती है, जो 193 PS पावर और 240 Nm टॉर्क जनरेट करता है. हाइब्रिड सिस्टम इसे दमदार परफॉर्मेंस और बेहतर माइलेज दोनों देता है.
