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हिंदी न्यूज़ऑटोकार खरीदने वाले जरूर पढ़ें, FWD, RWD, AWD और 4x4 में क्या है सबसे बड़ा अंतर?

कार खरीदने वाले जरूर पढ़ें, FWD, RWD, AWD और 4x4 में क्या है सबसे बड़ा अंतर?

Car Drive System: नई कार खरीदने से पहले FWD, RWD, AWD और 4x4 ड्राइव सिस्टम का अंतर जरूर समझ लें. जानिए आपके बजट और जरूरत के लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 30 Jun 2026 05:55 PM (IST)
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Car Drive System: हर किसी का कार खरीदने का सपना होता है. जिसके चलते कई बार देखा जाता है कि. कुछ ग्राहक गाड़ी के शो रूम के कई चक्कर लगाते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं. लेकिन शोरूम में मौजूद सेल्समैन हमें FWD, RWD, AWD या 4x4 जैसे टेक्निकल शब्द बोलकर कन्फ्यूज कर देता है. बहुत से लोग इन फीचर्स को समझे बिना ही गाड़ी खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं. 

दरअसल, ये सभी कार के ड्राइव सिस्टम हैं. जो यह तय करते हैं कि इंजन की पूरी पावर कार के किस पहिये तक पहुंचेगी. गाड़ी का माइलेज, उसकी कीमत, पहाड़ों पर चढ़ने की क्षमता और सड़कों पर उसकी ग्रिप पूरी तरह इसी सिस्टम पर टिकी होती है. तो चलिए जानतें हैं इन चारों सिस्टम्स के बीच का अंतर एकदम आसान भाषा में.

FWD और RWD में अंतर 

बता दें कि, FWD का मतलब है फ्रंट व्हील ड्राइव. इसमें इंजन की पूरी पावर सिर्फ आगे के दो पहियों को मिलती है और पीछे के पहिये बस उनके साथ खिंचते चले जाते हैं. भारत की ज्यादातर हैचबैक, सेडान और कॉम्पैक्ट एसयूवी में यही सिस्टम आता है क्योंकि यह हल्का होता है और कार को बेहतरीन माइलेज देता है. 

वहीं दूसरी तरफ रियर व्हील ड्राइव RWD है. इस सिस्टम में इंजन की पावर पीछे के दो पहियों को मिलती है. यह सिस्टम भारी वजन उठाने और स्पोर्टी ड्राइविंग के लिए बेस्ट माना जाता है. महिंद्रा स्कॉर्पियो और थार के टू-व्हील ड्राइव वेरिएंट्स में आपको यही रियर व्हील ड्राइव सिस्टम देखने को मिलता है.

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AWD और 4x4 में अंतर 

आपको बता दें कि, ऑल व्हील ड्राइव (AWD) एक पूरी तरह से ऑटोमैटिक और एडवांस सिस्टम है. जिसमें कार का कंप्यूटर खुद यह तय करता है कि किस पहिये को कितनी पावर की जरूरत है. इसमें कार के चारों पहियों को हर समय जरूरत के हिसाब से पावर मिलती रहती है. महिंद्रा एक्सयूवी700 और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी प्रीमियम गाड़ियों में यह शानदार सेफ्टी और ग्रिप वाला फीचर देखने को मिलता है. 

वहीं, फोर बाय फोर सिस्टम को खासतौर पर उन रास्तों के लिए बनाया गया है जहां सड़कें ही नहीं होतीं. इस सिस्टम में ड्राइवर के पास एक अलग लीवर या बटन होता है. जिससे वह खुद तय करता है कि चारों पहियों को बराबर और पूरी पावर कब देनी है. इसमें हाई और लो गियर रेशियो मिलते हैं. जो गाड़ी को भारी कीचड़, गहरे गड्ढों, रेगिस्तान की रेत या फिर सीधे पहाड़ों पर चढ़ने की बेजोड़ ताकत देते हैं. मारुति जिम्नी, टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा थार जैसी प्योर ऑफ-रोडर गाड़ियों की असली पहचान यही दमदार 4x4 सिस्टम है.

आपके लिए कौन सा बेस्ट है?

अगर आप सिर्फ शहर के ट्रैफिक में चलते हैं और आपको अच्छा माइलेज और कम मेंटेनेंस चाहिए तो आंख बंद करके FWD गाड़ी चुन लें. जबकि अगर आपको भारी सामान लोड करना है या स्पोर्टी ड्राइविंग पसंद है तो RWD बेहतर रहेगा. 

वहीँ, पहाड़ों पर अक्सर घूमने जाने वाले और गीले रास्तों पर एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहने वालों के लिए AWD सबसे बेस्ट ऑप्शन है. लेकिन अगर आपका मकसद एडवेंचर, जंगलों और खतरनाक रास्तों पर बिना डरे गाड़ी निकालना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4x4 ड्राइव सिस्टम वाली गाड़ी ही लेनी चाहिए.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 30 Jun 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Off Road SUV Car Drive System FWD Vs RWD AWD Vs 4x4 Car Engine Power
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