हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBikesAccess 125 या Jupiter 125? मानसून से पहले जान लें कौन है बेहतर

Access 125 या Jupiter 125? मानसून से पहले जान लें कौन है बेहतर

Access 125 vs TVS Jupiter: मानसून के सीजन में सुजुकी एक्सेस 125 और टीवीएस जुपिटर 125 में से कौन सा स्कूटर है आपके लिए सबसे सुरक्षित? जानिए बारिश के सफर का पूरा सच.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 30 Jun 2026 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

Access 125 vs TVS Jupiter: भारत में अभी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. लेकिन मौसन विभाग में हिसाब से अब कुछ ही दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है. जिसके चलते आज हम भी बात करेंगे कि, मानसून के लिए मार्केट में मौजूद 125 सीसी वाले कौन से स्कूटर आपके लिए सही रहेगा. बता दें कि,का बारिश शुरू होते ही दोपहिया वाहन चलाने वालों की मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं. फिसलन भरी सड़कें, पानी से भरे गड्ढे और कम विजिबिलिटी के कारण इस सीजन में स्कूटर चलाना किसी टास्क से कम नहीं होता. ऐसे में अगर आप मानसून के दौरान अपने सफर को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो आपके पास एक सही और भरोसेमंद स्कूटर होना बेहद जरूरी है. 

अभी भारतीय बाजार में 125cc सेगमेंट में दो स्कूटर्स का सबसे ज्यादा दबदबा है. जिसमें सुजुकी एक्सेस 125 और टीवीएस जुपिटर 125. ये दोनों ही बेहतरीन स्कूटर्स हैं. तो चलिए जानतें हैं कि, मानसून में इन दोनों स्कूटर्स में कौन सा आपके लिए सही साबित हो सकता है.

मानसून में चाहिए अच्छी ग्रिप 

बता दें कि, बारिश के दिनों में सड़क पर सबसे ज्यादा खतरा गाड़ी के फिसलने का होता है. TVS जुपिटर 125 में कंपनी ने फ्रंट और रियर दोनों तरफ 12-इंच के बड़े टायर दिए हैं. जो गीली सड़कों पर गाड़ी को शानदार ग्रिप और बेहतरीन स्टेबिलिटी देते हैं. 

वहीं दूसरी तरफ, सुजुकी एक्सेस 125 के फ्रंट में तो 12-इंच का टायर मिलता है लेकिन इसके रियर में 10-इंच का छोटा टायर दिया गया है. मानसून के लिहाज से जुपिटर के दोनों बड़े टायर मोड़ों पर और पानी भरे रास्तों पर राइडर को ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं क्योंकि ये सड़क से बेहतर संपर्क बनाए रखते हैं.

यह भी पढ़ें: हादसा होने से पहले ही खुल जाएंगे Airbags, Tesla की नई टेक्नोलॉजी ने सभी को चौंकाया

पानी भरे रास्तों पर कंट्रोल है जरूरी 

जबकि बारिश के मौसम में सड़कों पर पानी भरा जाता है. तो स्कूटर का बॉडी बैलेंस बहुत मायने रखता है. बता दें कि, टीवीएस जुपिटर 125 का फ्यूल टैंक नीचे फ्लोरबोर्ड के पास दिया गया है. इस स्मार्ट डिजाइन की वजह से स्कूटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहता है. जिससे भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच भी गाड़ी का संतुलन बहुत बढ़िया बना रहता है. 

वहीं, सुजुकी एक्सेस 125 का वजन करीब 103 किलोग्राम है जो जुपिटर से थोड़ा सा हल्का है. ट्रैफिक में इसको संभालना तो बहुत आसान है, लेकिन पानी से भरी सड़कों पर जुपिटर का अंडर-फ्लोर टैंक वाला सेटअप राइडर को ज्यादा थ्रो और बैलेंस देता है.

मानसून के लिए कौन सा स्कूटर है बेस्ट?

जबकि अब बात करें इन दोनों में कौन सा आपके लिए बेस्ट है तो अगर आपका डेली रूट ऐसा है जहां बारिश में भारी जलजमाव और खराब सड़कें देखने को मिलती हैं. तो टीवीएस जुपिटर 125 अपनी बड़ी 32-लीटर अंडरसीट स्टोरेज और बेहतर वेट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ज्यादा प्रैक्टिकल और सुरक्षित साबित होता है. 

लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जो हल्का हो, जिसका इंजन बेहद स्मूथ हो और जो गीली सड़कों पर भी अपनी रिलायबल परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता हो, तो सुजुकी एक्सेस 125 एक शानदार पसंद है. लेकिन आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही फैसला ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में EV खरीदने वालों के मजे ही मजे, 50 हजार की सब्सिडी और 1 लाख तक का इंसेंटिव

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 30 Jun 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Suzuki Access 125 TVS Jupiter 125 Monsoon Safety Scooter Comparison
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बाइक
Access 125 या Jupiter 125? मानसून से पहले जान लें कौन है बेहतर
Access 125 या Jupiter 125? मानसून से पहले जान लें कौन है बेहतर
बाइक
क्लासिक लुक, दमदार पावर, लंबी राइड के लिए बेस्ट हैं ये मोटरसाइकिलें
क्लासिक लुक, दमदार पावर, लंबी राइड के लिए बेस्ट हैं ये मोटरसाइकिलें
बाइक
ट्रैफिक वाली सड़कों पर मिलेगी स्मूद राइडिंग, Suzuki ने पेश की शानदार स्पोर्ट्स बाइक, जानें खासियत
ट्रैफिक वाली सड़कों पर मिलेगी स्मूद राइडिंग, Suzuki ने पेश की शानदार स्पोर्ट्स बाइक
बाइक
एयर-कूल्ड या लिक्विड-कूल्ड? नई बाइक खरीदने से पहले जान लें कौन है बेहतर
एयर-कूल्ड या लिक्विड-कूल्ड? नई बाइक खरीदने से पहले जान लें कौन है बेहतर
Advertisement

वीडियोज

कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking
Ketan Murder New Update: CCTV और गेट टेस्ट से खुलेगा सच? | Siya Goyal | Pune | Maharastra | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
महाराष्ट्र
मुंबई के चेंबूर इलाके में स्कूल वैन पर गिरा पेड़, हादसे में कई बच्चे जख्मी
मुंबई के चेंबूर इलाके में स्कूल वैन पर गिरा पेड़, हादसे में कई बच्चे जख्मी
फ़ुटबॉल
Germany vs Paraguay: फीफा विश्वकप 2026 से जर्मनी की टीम बाहर,ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
FIFA World Cup 2026 से जर्मनी की टीम बाहर, ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
इंडिया
Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
इंडिया
Indian Army Chief: कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
ट्रेंडिंग
Train Accident Viral Video: ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल
ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
Embed widget