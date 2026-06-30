Access 125 या Jupiter 125? मानसून से पहले जान लें कौन है बेहतर

Access 125 vs TVS Jupiter: भारत में अभी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. लेकिन मौसन विभाग में हिसाब से अब कुछ ही दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है. जिसके चलते आज हम भी बात करेंगे कि, मानसून के लिए मार्केट में मौजूद 125 सीसी वाले कौन से स्कूटर आपके लिए सही रहेगा. बता दें कि,का बारिश शुरू होते ही दोपहिया वाहन चलाने वालों की मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं. फिसलन भरी सड़कें, पानी से भरे गड्ढे और कम विजिबिलिटी के कारण इस सीजन में स्कूटर चलाना किसी टास्क से कम नहीं होता. ऐसे में अगर आप मानसून के दौरान अपने सफर को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो आपके पास एक सही और भरोसेमंद स्कूटर होना बेहद जरूरी है.

अभी भारतीय बाजार में 125cc सेगमेंट में दो स्कूटर्स का सबसे ज्यादा दबदबा है. जिसमें सुजुकी एक्सेस 125 और टीवीएस जुपिटर 125. ये दोनों ही बेहतरीन स्कूटर्स हैं. तो चलिए जानतें हैं कि, मानसून में इन दोनों स्कूटर्स में कौन सा आपके लिए सही साबित हो सकता है.

मानसून में चाहिए अच्छी ग्रिप

बता दें कि, बारिश के दिनों में सड़क पर सबसे ज्यादा खतरा गाड़ी के फिसलने का होता है. TVS जुपिटर 125 में कंपनी ने फ्रंट और रियर दोनों तरफ 12-इंच के बड़े टायर दिए हैं. जो गीली सड़कों पर गाड़ी को शानदार ग्रिप और बेहतरीन स्टेबिलिटी देते हैं.

वहीं दूसरी तरफ, सुजुकी एक्सेस 125 के फ्रंट में तो 12-इंच का टायर मिलता है लेकिन इसके रियर में 10-इंच का छोटा टायर दिया गया है. मानसून के लिहाज से जुपिटर के दोनों बड़े टायर मोड़ों पर और पानी भरे रास्तों पर राइडर को ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं क्योंकि ये सड़क से बेहतर संपर्क बनाए रखते हैं.

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पानी भरे रास्तों पर कंट्रोल है जरूरी

जबकि बारिश के मौसम में सड़कों पर पानी भरा जाता है. तो स्कूटर का बॉडी बैलेंस बहुत मायने रखता है. बता दें कि, टीवीएस जुपिटर 125 का फ्यूल टैंक नीचे फ्लोरबोर्ड के पास दिया गया है. इस स्मार्ट डिजाइन की वजह से स्कूटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहता है. जिससे भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच भी गाड़ी का संतुलन बहुत बढ़िया बना रहता है.

वहीं, सुजुकी एक्सेस 125 का वजन करीब 103 किलोग्राम है जो जुपिटर से थोड़ा सा हल्का है. ट्रैफिक में इसको संभालना तो बहुत आसान है, लेकिन पानी से भरी सड़कों पर जुपिटर का अंडर-फ्लोर टैंक वाला सेटअप राइडर को ज्यादा थ्रो और बैलेंस देता है.

मानसून के लिए कौन सा स्कूटर है बेस्ट?

जबकि अब बात करें इन दोनों में कौन सा आपके लिए बेस्ट है तो अगर आपका डेली रूट ऐसा है जहां बारिश में भारी जलजमाव और खराब सड़कें देखने को मिलती हैं. तो टीवीएस जुपिटर 125 अपनी बड़ी 32-लीटर अंडरसीट स्टोरेज और बेहतर वेट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ज्यादा प्रैक्टिकल और सुरक्षित साबित होता है.

लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जो हल्का हो, जिसका इंजन बेहद स्मूथ हो और जो गीली सड़कों पर भी अपनी रिलायबल परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता हो, तो सुजुकी एक्सेस 125 एक शानदार पसंद है. लेकिन आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही फैसला ले सकते हैं.

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