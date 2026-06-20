इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों वर्जन में पेश की जाएगी Baby Defender, जानिए क्या होगी खासियत?

लैंड रोवर अपनी मशहूर SUV Defender का एक छोटा वर्जन पेश करने की तैयारी में है. इस नई कार को अभी Baby Defender कहा जा रहा है. इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो Defender जैसा दमदार लुक और ऑफ-रोडिंग वाला एक्सपीरियंस चाहते हैं, लेकिन बड़ी और महंगी SUV नहीं खरीदना चाहते.

पहले इस कार को सिर्फ इलेक्ट्रिक रूप में लाने की योजना थी. लेकिन अब कंपनी ने बदलाव किया है. इसमें इलेक्ट्रिक के साथ-साथ हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी दिया जाएगा. हाइब्रिड में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर काम करते हैं. इससे कार ज्यादा किफायती चलती है और पेट्रोल की खपत भी कम होती है.

नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा रही बेबी डिफेंडर

नई Baby Defender को लैंड रोवर के नए मॉडर्न प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों तकनीकों को सपोर्ट करेगा. इससे कंपनी एक ही प्लेटफॉर्म से अलग-अलग तरह की गाड़ियां बना सकेगी और प्रोडक्शन ज्यादा आसान और किफायती होगा.

कैसा होगा नई SUV का डिजाइन?

इस नई SUV का डिजाइन बड़ी Defender जैसा ही होगा. इसमें बॉक्सी शेप, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बॉडी देखने को मिलेगी. यानी यह दिखने में छोटी होगी, लेकिन इसका रोड पर दमदार असर रहेगा. इसका साइज कम होने की वजह से इसे शहर की सड़कों पर चलाना भी आसान होगा.

कंपनी इस गाड़ी को उन लोगों के लिए बना रही है जो एडवेंचर, ऑफ-रोडिंग और स्टाइलिश SUV पसंद करते हैं. लेकिन बड़ी Defender की कीमत और साइज उनके लिए मुश्किल है. इसलिए यह एक ज्यादा आसान और किफायती ऑप्शन बन सकती है.

पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों से चलेगी कार

हाइब्रिड वर्जन में कार पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों से चलेगी, जिससे माइलेज अच्छा मिलेगा और प्रदूषण कम होगा. वहीं इलेक्ट्रिक वर्जन पूरी तरह बैटरी पर चलेगा और इसे चार्ज करना होगा, पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी.

लॉन्च डेट के बारे में अभी जानकारी नहीं

अभी कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट और कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन माना जा रहा है कि यह SUV आने वाले कुछ सालों में बाजार में आ सकती है. ऐसे में कहा जा सकता है कि Baby Defender एक ऐसी छोटी SUV होगी जो स्टाइल, पावर और नई टेक्नोलॉजी का अच्छा मेल देगी और ग्राहकों को दो तरह के पावरट्रेन का ऑप्शन भी देगी.

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