548 KM रेंज वाली इस 7-सीटर को प्रभु देवा ने खरीदा, जानिए खासियत और कितनी है कीमत?

देश में इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. अब फिल्मी सितारे भी तेजी से इलेक्ट्रिक कारों की ओर रुख कर रहे हैं. इसी कड़ी में मशहूर एक्टर, निर्देशक और कोरियोग्राफर प्रभु देवा ने नई लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV MG M9 खरीदी है. हाल ही में यह कार प्रभु देवा के घर डिलीवर की गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं.

MG M9 कंपनी की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV में से एक है. इसे खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो लग्जरी, आराम और मॉडर्न तकनीक का बेहतरीन एक्सपीरियंस चाहते हैं. यह कार एमजी शोरूम पर नहीं, बल्कि कंपनी की प्रीमियम MG Select डीलरशिप के जरिए बेची जाती है.

MG M9 एक बेहद बड़ी MPV है. इसकी लंबाई 5,270 मिमी है, जो कई लग्जरी MPV से भी ज्यादा है. इसका बड़ा आकार यात्रियों को भरपूर जगह देता है. कार में तीन रो वाली सीटिंग व्यवस्था दी गई है और यह 7 लोगों के बैठने की कैपेसिटी के साथ आती है. दूसरी रो में कैप्टन सीट्स दी गई हैं, जो लंबी यात्रा को और ज्यादा आरामदायक बनाती हैं.

कार का इंटीरियर और फीचर्स

कार के इंटीरियर को बेहद प्रीमियम बनाया गया है. इसमें डुअल-टोन केबिन, फॉक्स वुड फिनिश और ब्रश्ड एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अंदर बैठते ही लग्जरी कार जैसा एहसास होता है. बड़ी खिड़कियां और हल्के रंग की रूफ लाइन केबिन को और ज्यादा खुला और शानदार बनाती हैं.

गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो MG M9 में 12 JBL स्पीकर्स वाला प्रीमियम साउंड सिस्टम, बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, डुअल रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन और स्प्लिट सनरूफ जैसे कई हाईटेक फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी शानदार सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे यह कार किसी लग्जरी लाउंज से कम नहीं लगती.

गाड़ी की सेफ्टी और कीमत

सुरक्षा के मामले में भी MG M9 काफी मजबूत है. इसमें 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. ये तकनीक ड्राइविंग को ज्यादा सेफ और आसान बनाती है. पावर और रेंज की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक MPV में 90kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है.

कंपनी के मुताबिक, यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर 548 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है. इसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर 242 बीएचपी की पावर और 350 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, जिससे यह बड़ी कार होने के बावजूद शानदार प्रदर्शन देती है.

कीमत की बात करें तो MG M9 की एक्स-शोरूम कीमत करीब 70.90 लाख रुपये है. यह कार सीधे तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो टोयोटा वेलफायर और किआ कार्निवल जैसी लग्जरी MPV खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक ऑप्शन चाहते हैं.

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