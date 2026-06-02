Splendor या HF Deluxe, किस बाइक को फ्लेक्स-फ्यूल अवतार में पेश करेगी Hero MotoCorp?

भारत में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण को कम करने की कोशिशों के बीच अब टू-व्हीलर्स गाड़ियों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प 3 जून को अपनी पहली फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रही है. यह बाइक पेट्रोल के साथ-साथ एथेनॉल बेस्ड फ्यूल पर भी चल सकेगी.माना जा रहा है कि यह कदम भारत में वैकल्पिक फ्यूल को बढ़ावा देने और पेट्रोल पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा.

हीरो मोटोकॉर्प की आने वाली फ्लेक्स-फ्यूल बाइक कंपनी की पॉपुलर कम्यूटर बाइक्स स्प्लेंडर प्लस या एचएफ डीलक्स पर आधारित हो सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर मॉडल का नाम नहीं बताया है, लेकिन इन दोनों बाइक्स के फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन पहले ही ऑटो एक्सपो में दिखाए जा चुके हैं. इसलिए उम्मीद है कि इन्हीं में से किसी एक मॉडल को बाजार में उतारा जाएगा.

क्या है खासियत?

फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गाड़ी एक से ज्यादा तरह के फ्यूल पर चल सकती है. यह बाइक एथेनॉल और पेट्रोल के अलग-अलग मिश्रण पर चल सकती है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह मॉडल E85 से लेकर E100 तक के फ्यूल पर चलने में सक्षम हो सकता है. E100 का मतलब 100 प्रतिशत एथेनॉल है. अगर ऐसा होता है तो यह भारत की पहली ऐसी कम्यूटर बाइक होगी जो पूरी तरह एथेनॉल बेस्ड फ्यूल पर चल सकेगी.

एथेनॉल एक बायोफ्यूल है, जिसे गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है. इसका उपयोग बढ़ने से पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम हो सकती है. साथ ही किसानों को भी फायदा मिल सकता है क्योंकि एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कृषि फसलों की मांग बढ़ती है. सरकार भी लंबे समय से एथेनॉल मिक्स फ्यूल को बढ़ावा दे रही है और ऑटो कंपनियों को फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.

पहले पेश किया था ये मॉडल

हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक की झलक पहले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में दिखाई थी. उस दौरान कंपनी ने एथेनॉल पर चलने वाली एचएफ डीलक्स का कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया था. कंपनी का दावा था कि बाइक फ्यूल के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकती है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस बनी रहती है.

कीमत की बात करें तो अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लेक्स-फ्यूल एचएफ डीलक्स की कीमत लगभग 77 हजार रुपये और स्प्लेंडर फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल की कीमत करीब 88 हजार रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है.

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