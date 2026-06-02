बेहद किफायती कीमत में VinFast लॉन्च करने जा रही EV, जानिए मार्केट में किन्हें मिलेगी टक्कर?

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब लोग ऐसी इलेक्ट्रिक कारों की तलाश कर रहे हैं जो किफायती होने के साथ-साथ रोजाना इस्तेमाल के लिए भी बेहतर हों.

इसी बीच वियतनाम की वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट (VinFast) अपनी नई और छोटी इलेक्ट्रिक SUV VF 3 को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि यह देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक हो सकती है और इसकी कीमत 10 लाख रुपये से कम रखी जा सकती है.

VinFast VF 3 को खासतौर पर शहरों में चलाने के लिए डिजाइन किया गया है. इसका आकार कॉम्पैक्ट है, जिससे भीड़भाड़ वाली सड़कों और तंग पार्किंग जगहों पर इसे आसानी से चलाया जा सकता है. कंपनी ने इसे युवा ग्राहकों और पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को ध्यान में रखकर तैयार किया है.

कितनी रेंज देगी यह इलेक्ट्रिक कार?

इस इलेक्ट्रिक SUV में लगभग 215 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है. यानी एक बार बैटरी फुल चार्ज होने पर यह करीब 215 किलोमीटर तक चल सकेगी. रोजाना ऑफिस आने-जाने या शहर के भीतर सफर करने वाले लोगों के लिए यह रेंज काफी उपयोगी मानी जा रही है.

कार में फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी दी जा सकती है. इसकी बैटरी को कम समय में चार्ज किया जा सकेगा, जिससे लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. यह फीचर उन ग्राहकों के लिए काफी फायदेमंद होगा जो रोजाना अपनी कार का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

डिजाइन की बात करें तो VF 3 का लुक बॉक्सी और एसयूवी जैसा है. आकार छोटा होने के बावजूद यह मजबूत और आकर्षक दिखाई देती है। इसके फ्रंट और रियर हिस्से को मॉडर्न स्टाइल दिया गया है, जिससे यह युवाओं को पसंद आ सकती है.

भारतीय बाजार में इस कार का मुकाबला बजट इलेक्ट्रिक कारों से हो सकता है. अगर कंपनी इसकी कीमत 10 लाख रुपये से कम रखती है तो यह उन ग्राहकों के लिए एक नया विकल्प बन सकती है जो कम बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं. वर्तमान में इस कीमत के आसपास बहुत कम इलेक्ट्रिक कारें मौजूद हैं, इसलिए VF 3 को बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है. अगर VinFast अपनी इस इलेक्ट्रिक SUV को कन कीमत पर लॉन्च करती है, तो यह भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बड़ा बदलाव ला सकती है.

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