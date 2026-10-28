सर्दियों में कार के शीशे धुंधले हो रहे, AC चलाएं या हीटर? जानें यहां

सर्दियों में सुबह या रात के समय कार चलाते हुए विंडशील्ड और खिड़कियों के शीशों पर धुंध जमना आम समस्या है. बाहर का तापमान कम होने और कार के अंदर बैठे व्यक्ति के सांस लेने से नमी बढ़ने के कारण शीशे धुंधले हो जाते हैं. खासकर सुबह के वक्त जब कार लंबे समय तक बाहर खड़ी रहती है, तब यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. धुंध की मोटी परत बनने पर ड्राइवर को सामने की सड़क, दूसरे वाहनों और पैदल चलने वालों को देखने में परेशानी हो सकती है.

ऐसे में ड्राइविंग शुरू करने से पहले शीशों को साफ करना बेहद जरूरी है, लेकिन कई लोगों के मन में सवाल होता है कि धुंध हटाने के लिए AC चलाएं या हीटर. दरअसल सही तरीके से इस्तेमाल करने पर दोनों ही धुंध हटाने में मदद कर सकते हैं. AC हवा से नमी कम करता है, जबकि हीटर गर्म हवा देकर विंडशील्ड को गर्म करने में मदद करता है. यही वजह है कि ज्यादातर कारों में फ्रंट डिफॉगर के साथ AC और हीटिंग सिस्टम का इस्तेमाल धुंध जल्दी हटाने के लिए किया जाता है.

AC भी करता है मदद

कई ड्राइवर सर्दियों में AC को सिर्फ ठंडा करने वाला सिस्टम मानकर बंद कर देते हैं. लेकिन कार का AC सिस्टम हवा से नमी कम करने में भी मदद करता है. इसलिए बाहर ठंड होने के बावजूद AC ऑन करना शीशे की धुंध हटाने में उपयोगी होता है. जब AC हवा को ड्राई करता है और उसे विंडशील्ड की तरफ भेजा जाता है, तो शीशे पर मौजूद नमी तेजी से कम होने लगती है. यही कारण है कि कई कारों में डिफॉगर मोड चुनने पर AC अपने आप एक्टिव हो जाता है.

हीटर भी आएगा काम

यदि कार में हीटर मौजूद है, तो उसे हल्के या मध्यम तापमान पर चलाना बेहतर होती है. हीटर गर्म हवा को विंडशील्ड की तरफ भेजता है, जिससे गर्म हवा शीशे की सतह को गर्म करती है. यह नमी हटाने में मदद करता है जिससे धुंध कम होने में भी मिलती है.

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डिफॉगर मोड का करें इस्तेमाल

आधुनिक कारों में फ्रंट और रियर डिफॉगर दिए जाते हैं. फ्रंट डिफॉगर का सिंबल आमतौर पर ऊपर की ओर जाती हुई घुमावदार रेखाओं वाले विंडशील्ड जैसा होता है. इसका इस्तेमाल करने पर हवा सीधे विंडशील्ड की ओर जाती है. रियर विंडशील्ड के लिए इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल होता है. बटन दबाने पर पिछला शीशा धीरे-धीरे गर्म होता है और उस पर जमी नमी या धुंध साफ होने लगती है.

कार के अंदर की नमी कम रखें

अगर कार के अंदर नमी ज्यादा होगी तो शीशों पर धुंध बनने की संभावना भी बढ़ेगी. गीले कपड़े, छाता, जूते या मैट से कार के केबिन में अतिरिक्त नमी आ सकती है. इसलिए सर्दियों में कार के फ्लोर मैट और केबिन को सूखा रखना चाहिए. इसके अलावा लंबे समय तक Recirculation Mode पर AC चलाने से बचना चाहिए क्योंकि इस मोड में कार के अंदर की हवा ही बार-बार घूमती रहती है, जिससे नमी कम होने में ज्यादा समय लगता है. जरूरत पड़ने पर फ्रेश एयर मोड का इस्तेमाल करना बेहतर होता है.

शीशे पर हाथ या कपड़ा न रगड़ें

धुंध दिखाई देने पर कई लोग तुरंत हाथ या कपड़े से विंडशील्ड साफ करने लगते हैं. इससे कुछ समय के लिए विजिबिलिटी बेहतर हो सकती है, लेकिन ड्राइविंग के दौरान ऐसा करना खतरनाक होने के साथ-साथ शीशे पर निशान भी छोड़ सकता है. बेहतर है कि कार को सुरक्षित स्थान पर रोककर डिफॉगर और क्लाइमेट कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाए. विंडशील्ड को अंदर और बाहर से साफ रखना भी जरूरी है, क्योंकि धूल और गंदगी नमी को शीशे पर टिकने में मदद करती है.

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