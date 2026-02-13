हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोऑटो बाजार में जबरदस्त उछाल, जनवरी 2026 में टू-व्हीलर और कार बिक्री ने तोड़े रिकॉर्ड

ऑटो बाजार में जबरदस्त उछाल, जनवरी 2026 में टू-व्हीलर और कार बिक्री ने तोड़े रिकॉर्ड

जनवरी 2026 में भारत में 27.22 लाख से ज्यादा वाहनों की बिक्री हुई. मारुति सुजुकी से लेकर टोयोटा जैसी कंपनियों की कारों की बिक्री में अच्छी बढ़त देखने को मिली है. आइए FADA रिपोर्ट पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Feb 2026 04:56 PM (IST)
भारत में ऑटोमोबाइल बाजार लगातार रफ्तार पकड़ रहा है. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन (FADA) की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 27,22,558 वाहन बिके. यह आंकड़ा जनवरी 2025 के मुकाबले 17.61 प्रतिशत ज्यादा है. वहीं, दिसंबर 2025 की तुलना में बिक्री में 34 प्रतिशत की मासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इन आंकड़ों से साफ है कि नए साल की शुरुआत ऑटो सेक्टर के लिए बेहद शानदार रही.

दोपहिया वाहन बिक्री ने मारी सबसे बड़ी छलांग

जनवरी 2026 में सबसे ज्यादा बिक्री टू-व्हीलर सेगमेंट में हुई. इस दौरान 18,52,870 बाइक और स्कूटर बिके. यह बिक्री दिसंबर 2025 की तुलना में 40.70 प्रतिशत अधिक रही, जबकि सालाना आधार पर करीब 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. पिछले साल जनवरी में 15,33,556 दोपहिया वाहन बिके थे. भारत में हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, टीवीएस, बजाज, सुजुकी और रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनियों की बाइक और स्कूटर की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है.

कार और एसयूवी की बिक्री 

जनवरी 2026 में कुल 5,13,475 कारें और एसयूवी बिकीं. यह आंकड़ा दिसंबर 2025 से 35 प्रतिशत ज्यादा और जनवरी 2025 से 7 प्रतिशत अधिक है. भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और टोयोटा जैसी कंपनियों की कारों की बिक्री में अच्छी बढ़त देखने को मिली है. त्योहारों के बाद भी मांग में गिरावट न आना बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है.

तीन पहिया और ट्रैक्टर बिक्री में भी ग्रोथ

जनवरी 2026 में 1,27,134 तीन पहिया वाहन बिके. इसमें ई-रिक्शा और पैसेंजर थ्री-व्हीलर की अच्छी हिस्सेदारी रही. सालाना आधार पर इसमें करीब 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं, ट्रैक्टर सेगमेंट में 1,14,759 यूनिट की बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 22.89 प्रतिशत ज्यादा है. हालांकि मासिक आधार पर ट्रैक्टर बिक्री में हल्की गिरावट देखी गई.

कॉमर्शियल वाहन और सीई सेगमेंट

कॉमर्शियल वाहन सेगमेंट में 1,07,486 यूनिट बिकीं, जो सालाना 15 प्रतिशत की बढ़त के साथ है. वहीं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट (CE) सेगमेंट में 6,834 यूनिट की बिक्री हुई. इन आंकड़ों से साफ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी गतिविधियां बढ़ रही हैं. जनवरी 2026 की वाहन बिक्री रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भारतीय ऑटो बाजार मजबूत स्थिति में है. दोपहिया और कार सेगमेंट ने बाजार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. आने वाले महीनों में भी बिक्री में इसी तरह की मजबूती देखने की उम्मीद की जा रही है.

Published at : 13 Feb 2026 04:42 PM (IST)
