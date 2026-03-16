चिलचिलाती गर्मी में कहीं आग का गोला न बन जाए आपकी कार! जानिए कैसे रख सकते हैं सेफ?

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हर कोई चाहता है कि उसकी कार पर बदलते मौसम का कोई असर न पड़े. जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, कारों पर भी इसका साफ असर पड़ना शुरू हो जाता है. तेज धूप और बढ़ते तापमान की वजह से कार का इंजन जल्दी गर्म हो सकता है और टायर पर प्रेशर भी बढ़ सकता है. ऐसे में कार के अंदर बैठना भी मुश्किल हो जाता है. गर्मियों में कार की सही देखभाल करना हमारे लिए काफी जरूरी होता है. आइए कुछ आसान तरीकों के बारे में जान लेते हैं, जिनसे आप अपनी कार को गर्मी में भी बिल्कुल ठीक रख सकते हैं.

हमेशा कार को छांव में पार्क करें

जहां तक पॉसिबल हो, कार को हमेशा छांव में खड़ी करें. अगर आप धूप में गाड़ी खड़ी करते हैं तो यह बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और इसका असर पेंट और इंटीरियर पर भी पड़ता है. ऐसे में गाड़ी के लिए ऐसी जगह चुने, जहां ज्यादा धूप न हो और छांव रहे.

समय-समय पर कूलेंट करते रहें चेक

गर्मी में इंजन जल्दी गर्म होता है. इसलिए कार के कूलेंट का लेवल समय-समय पर चेक करते रहें. अगर कूलेंट कम होगा तो इंजन ओवरहीट हो सकता है. ऐसे में आपके लिए कूलेंट का ध्यान रखना भी जरूरी काम हो जाता है.

कूलिंग सिस्टम की सर्विस कराएं

गर्मी में एसी का इस्तेमाल ज्यादा होता है. इसलिए गर्मी शुरू होने से पहले एसी और कूलिंग सिस्टम की सर्विस करवा लेना बेहतर रहता है. इससे आपका सफर आरामदायक रहेगा और आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

टायर का प्रेशर चेक कराएं

गर्मी में टायर के अंदर की हवा फैलती है, जिससे प्रेशर बढ़ सकता है. इसलिए टायर का प्रेशर सही रखें और समय-समय पर चेक करते रहें.

कार का इंटीरियर सुरक्षित रखें

तेज धूप से कार का अंदरूनी हिस्सा बेहद गर्म हो जाता है. इससे बचने के लिए सन-शेड का इस्तेमाल करें और कार को साफ रखें.इससे डैशबोर्ड और सीट्स खराब नहीं होती.

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