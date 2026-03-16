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हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 10 हजार रुपये EMI पर मिल जाएंगी ये पॉपुलर कारें, Tata Punch से Glanza तक के नाम शामिल

सिर्फ 10 हजार रुपये EMI पर मिल जाएंगी ये पॉपुलर कारें, Tata Punch से Glanza तक के नाम शामिल

Affordable EMI Cars: अगर आप आने वाले समय में सस्ती EMI पर कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी कारें आपके लिए परफेक्ट रहने वाली हैं?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 16 Mar 2026 02:15 PM (IST)
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आजकल भारत में कार खरीदने के लिए लोग एक साथ फुल पेमेंट न देने की बजाय कार लोन और EMI पर कार खरीदने को लेकर बेहतर ऑप्शन मानते हैं. इससे कम बजट में नई कार खरीदना आसान हो जाता है. खासकर 5-सीटर बजट कारों में कुछ नाम काफी पॉपुलर है, जिनमें Maruti Swift, Tata Punch और Toyota Glanza का नाम शामिल है.

ये कारें कीमत, फीचर्स और बजट के हिसाब से आम लोगों के बीच काफी पसंद की जाती हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर इन कारों को लोन पर खरीदा जाए तो किस कार की EMI कम देनी होगी. आइए तीनों कारों के फाइनेंस प्लान के बारे में जान लेते हैं. 

Maruti Swift

सबसे पहले Maruti Suzuki Swift की बात करते हैं. इसके बेस मॉडल की कीमत लगभग 5.79 लाख रुपये के आसपास है. अगर कोई शख्स इस कार को लोन पर खरीदता है तो करीब 5.30 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है. अगर यह लोन 5 साल के लिए 9 फीसदी ब्याज दर पर लिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हर महीने लगभग 10,800 रुपये की EMI भरनी पड़ेगी. हालांकि बैंक या फाइनेंस कंपनी की पॉलिसी के अनुसार EMI में थोड़ा अंतर भी हो सकता है. 

Tata Punch

Tata Punch के बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.50 लाख रुपये है. अगर इसे लोन पर खरीदा जाए तो करीब 4.95 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है. इसी तरह अगर 5 साल के लिए 9 फीसदी ब्याज दर पर लोन लिया जाए, तो इसकी मंथली EMI लगभग 10,300 रुपये के आसपास बनती है. 

Toyota Glanza

टोयोटा ग्लैंजा की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 6.46 लाख रुपये है. नोएडा में इसकी ऑन-रोड कीमत 7.33 लाख रुपये है. अगर आप 1 लाख डाउन पेमेंट के बाद 9.8 फीसदी ब्याज दर से लोन लेते हैं तो 4 साल में आपको हर महीने 16 हजार रुपये की EMI देनी होगी. इसके साथ ही अगर आप 7 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको हर महीने 10 हजार 452 रुपये की मंथली EMI देनी होगी. 

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Published at : 16 Mar 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Toyota Glanza Maruti Swift Tata Punch Affordable EMI Cars
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