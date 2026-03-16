Renault Duster से Honda ZR-V तक, मार्केट में जल्द आ रहीं Hybrid SUVs, जानें कब होगी लॉन्च?

भारत में हाइब्रिड कारों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. पेट्रोल और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन की वजह से हाइब्रिड गाड़ियां बेहतर माइलेज और कम प्रदूषण देती हैं. इसी कारण कई बड़ी ऑटो कंपनियां आने वाले समय में नए हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 में भारतीय बाजार में कम से कम चार नई हाइब्रिड SUVs लॉन्च हो सकती हैं. इनमें Renault, Maruti Suzuki, Toyota और Honda जैसी कंपनियों के मॉडल शामिल होंगे.

Renault Duster Hybrid 2026

फ्रांस की ऑटो कंपनी Renault अपनी पॉपुलर SUV Duster को अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. उम्मीद है कि Renault Duster Hybrid को अक्टूबर 2026 तक भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है. इस SUV में 1.8 लीटर का चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. इसके साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4 kWh की लिथियम-आयन बैटरी मिलने की संभावना है. यह हाइब्रिड सिस्टम करीब 160 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है. डिजाइन की बात करें तो Duster Hybrid का लुक लगभग मौजूदा मॉडल जैसा ही रह सकता है. इसमें केवल हाइब्रिड बैज और कुछ छोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

Maruti Suzuki और Toyota की 7-सीटर Hybrid SUV

मारुति सुजुकी भी 2026 में अपनी नई 3rd-रो वाली प्रीमियम SUV लॉन्च कर सकती है. यह SUV काफी हद तक Grand Vitara पर बेस्ड होगी. इसके प्लेटफॉर्म, इंजन और कई फीचर्स भी उसी से मिलते-जुलते हो सकते हैं. इस SUV में 1.5 लीटर का Atkinson Cycle पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है. ये इंजन Grand Vitara में लगभग 115.6 PS की पावर देता है. इसके साथ eCVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलने की संभावना है.

इसी प्लेटफॉर्म पर Toyota भी अपनी नई SUV लॉन्च कर सकती है. यह Maruti के मॉडल का रीबैज्ड वर्जन हो सकता है, जो Urban Cruiser Hyryder से इंस्पायर्ड होगा. हालांकि इसका डिजाइन थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन इंजन और फीचर्स लगभग समान रहने की उम्मीद है.

Honda ZR-V Hybrid

Honda भी भारतीय बाजार में अपनी नई हाइब्रिड SUV ZR-V को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसे 2026 के अंत तक भारत में पेश किया जा सकता है. Honda ZR-V में 2.0 लीटर का चार-सिलेंडर हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है. यह इंजन eCVT गियरबॉक्स के साथ आएगा और लगभग 180 bhp की पावर और 240 Nm का टॉर्क दे सकता है. इस SUV में कई मॉडर्न फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, सनरूफ और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल. इसके अलावा ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलने की संभावना है.

यह भी पढ़ें:-

Tata Nexon या Maruti Brezza, किस गाड़ी को EMI पर खरीदना पड़ेगा सस्ता? ये हिसाब जानना जरूरी