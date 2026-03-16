इस करोड़ों की Ferrari पर आया हार्दिक पांड्या का दिल, वर्ल्ड कप के बाद तुरंत खरीदी लग्जरी कार

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार हार्दिक पांड्या एक बार फिर चर्चा में हैं. टी20 वर्ल्ड कप जीतने के कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने लिए Ferrari 12 Cilindri नाम की लग्जरी कार खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है. सोशल मीडिया पर इस कार की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रहे हैं. आइए इस सुपरकार की फीचर्स पर नजर डालते हैं.

Ferrari 12 Cilindri की कीमत, लुक और डिजाइन

हार्दिक पांड्या की नई Ferrari 12 Cilindri की ऑन-रोड कीमत करीब 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह कार नीरो डायटोना कलर में है, जो Ferrari का बहुत ही पसंद किया जाने वाला रंग है. Ferrari 12 Cilindri का डिजाइन काफी खास और स्टाइलिश है. इस कार का लुक करीब 60 साल पहले आई क्लासिक Ferrari 365 GTB/4 Daytona से इंस्पायर्ड है.

इसमें मॉडर्न डिजाइन और नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है. इस सुपरकार में फ्लश डोर हैंडल, बोनट पर ब्लैक बैंड और रैप-अराउंड एलईडी लाइट्स दी गई हैं. इसके अलावा स्लीक एलईडी डीआरएल, तेज डिजाइन वाली टेल लाइट्स और एक्टिव रियर फ्लैप्स भी दिए गए हैं.

Ferrari 12 Cilindri के फीचर्स और इंटीरियर

इस कार के अंदर का केबिन भी काफी शानदार है. इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया गया है. कार में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 15.6 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 8.8 इंच की एक अलग स्क्रीन दी गई है, जो पैसेंजर को ड्राइविंग से जुड़ी जानकारी दिखाती है. इसके अलावा इस कार में 15 स्पीकर वाला Burmester साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जर और 360 डिग्री कैमरा जैसे कई मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं.

Ferrari 12 Cilindri का इंजन और पावर

Ferrari 12 Cilindri अपनी जबरदस्त पावर के लिए जानी जाती है. इसमें 6.5 लीटर का V12 इंजन दिया गया है, जो 830 हॉर्सपावर और 678 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 8 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. ये सुपरकार सिर्फ 2.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड करीब 340 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है.

हार्दिक पांड्या का लग्जरी कार कलेक्शन

हार्दिक पांड्या को महंगी और लग्जरी कारों का काफी शौक है. उनकी गैराज में पहले से ही कई शानदार गाड़ियां मौजूद हैं. उनके पास Lamborghini Urus SE, Rolls Royce Phantom, Mercedes AMG G63, Range Rover Vogue, Land Rover Defender, Lamborghini Huracan EVO, Porsche Cayenne और Audi A6 जैसी कई लग्जरी कारें हैं.

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