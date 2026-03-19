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हिंदी न्यूज़ऑटोAudi ला रही अब तक की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक हैचबैक, जानिए कितनी होगी कीमत?

Audi ला रही अब तक की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक हैचबैक, जानिए कितनी होगी कीमत?

Audi A2 Hatchback: ऑडी कंपनी अपने नए डिजाइन और इलेक्ट्रिक कारों की लाइनअप के साथ बड़ा बदलाव कर रही है. आने वाले समय में कंपनी के कई नए मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं,

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 19 Mar 2026 04:08 PM (IST)
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आज के समय में ऑटो इंडस्ट्री तेजी से इलेक्ट्रिक  की ओर बढ़ रही है और बड़ी कंपनियां अपने पुराने पॉपुलर मॉडल्स को नए अवतार में वापस ला रही हैं. इसी कड़ी में Audi एक बार फिर अपनी मशहूर हैचबैक A2 को नए अंदाज में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बार यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार होगी.

दरअसल, Audi ने साल 1999 में पहली बार A2 हैचबैक पेश की थी, जो कम फ्यूल कॉस्ट और हल्के वजन की वजह से काफी खास मानी जाती थी. अब कंपनी उसी A2 नाम को फिर से वापस ला रही है, लेकिन इस बार इसे इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा. नई A2 को Volkswagen के MEB प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिस पर कई इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही हैं. यह कार हैचबैक और क्रॉसओवर का मिक्स होगी और Audi की सबसे एंट्री-लेवल मॉडल के रूप में पेश की जाएगी.

कितनी होगी गाड़ी की कीमत?

नई A2 में इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म होने की वजह से अंदर काफी ज्यादा स्पेस मिलने की उम्मीद है. हालांकि इसकी रेंज, बैटरी और फीचर्स की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है जिसे कंपनी बाद में रिवील करेगी. कीमत के मामले में यह Audi की सबसे सस्ती कार जरूर होगी लेकिन फिर भी यह एक प्रीमियम प्रोडक्ट होगी और इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये के आसपास हो सकती है.

कंपनी के आ सकते हैं नए मॉडल्स

भारत की बात करें तो यहां पहले Audi Q2 कंपनी की सबसे सस्ती कार हुआ करती थी लेकिन अब वह बंद हो चुकी है. ऐसे में नई A2 के भारत आने की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है क्योंकि यहां लग्जरी हैचबैक कारों की मांग बहुत ज्यादा नहीं है. कुल मिलाकर Audi अपने नए डिजाइन और इलेक्ट्रिक कारों की लाइनअप के साथ बड़ा बदलाव कर रही है. आने वाले समय में कंपनी के कई नए मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नई A2 फिलहाल यूरोप और कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स तक ही सीमित रह सकती है.

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Published at : 19 Mar 2026 04:08 PM (IST)
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Auto News Audi A2 Audi A2 Hatchback Audi Affordable Car
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