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हिंदी न्यूज़ऑटोपुरानी Petrol कार को CNG बनाना सही? पहले करें ये Check

पुरानी Petrol कार को CNG बनाना सही? पहले करें ये Check

क्या पुरानी पेट्रोल कार में आफ्टरमार्केट CNG किट लगवाना सही है? सीएनजी किट लगवाने के फायदे, नुकसान और जरूरी चेक्स के बारे में पूरी जानकारी जानें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Sep 2026 10:34 AM (IST)
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हमारे देश में हर साल पेट्रोल-डीजल के दामों में उछाल देखने को मिला है. जिसके चलते अब मार्केट में CNG गाड़ियों का क्रेज बढ़ता दिख रहा है. क्योंकि, सीएनजी पेट्रोल से काफी सस्ता है और गाड़ी का माइलेज भी अच्छा मिलता है. इस लिए लोग अब नई गाड़ी खरीदते समय सीएनजी गाड़ी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. जबकि देश में कई ऐसी गाड़ियां भी हैं जो की पहले पेट्रोल से चलती थी और अब उनमें सीएनजी किट लगवा दिया गया है.

वैसे तो पेट्रोल कार में सीएनजी किट लगवाना जेब के लिए काफी राहत भरा और किफायती फैसला होता है. लेकिन किसी भी पुरानी कार को सीएनजी में कन्वर्ट कराने से पहले कुछ बेहद जरूरी बातों और सेफ्टी चेक्स पर गौर करना बहुत जरूरी होता है. बिना सोचे-समझे या बिना सही जानकारी के लगाया गया सीएनजी किट आपकी गाड़ी के इंजन को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है.

इनकी जांच जरूर करें

बता दें कि, सीएनजी किट लगवाने से पहले सबसे जरूरी कदम अपनी कार के इंजन की जांच कराना है. अगर आपकी कार का इंजन पहले से ही मोबिल ऑयल खा रहा है स्पार्क प्लग बार-बार खराब हो रहे हैं या इंजन से अजीब आवाजें आ रही हैं तो उसमें सीएनजी किट बिल्कुल न लगवाएं.

वहीं, सीएनजी ईंधन से पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा गर्मी पैदा होती है. जिससे कमजोर इंजन के वॉल्व, हेड गास्केट और पिस्टन बहुत जल्दी जल सकते हैं. इसके अलावा अगर आपकी कार रोजाना केवल 10 से 15 किलोमीटर ही चलती है तो किट की लागत वसूल होने में सालों लग जाएंगे और आपको इसका कोई खास आर्थिक फायदा नहीं मिलेगा.


पुरानी Petrol कार को CNG बनाना सही? पहले करें ये Check

यह भी पढ़ें: क्या 2008 की Maruti में भी भरवा सकते हैं E20 पेट्रोल? जानें कंपनी का जवाब

यह किट ही चुनें

आपको जानकारी दें दे कि, बाजार में मिलने वाले सस्ते और अनधिकृत सीएनजी किट लगवाने की गलती कभी न करें. अपनी कार के लिए हमेशा सरकार और आरटीओ से मान्यता प्राप्त ब्रांडेड सीक्वेंशियल सीएनजी किट का ही चयन करें. सीक्वेंशियल किट कार के ईसीयू के साथ मिलकर काम करती है.

जिससे गाड़ी को सही मात्रा में गैस मिलती है और पिकअप में ज्यादा गिरावट नहीं आती. वहीं, इसके अलावा किट हमेशा किसी रजिस्टर्ड और एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट-ऑथराइज्ड वर्कशॉप से ही फिट करवाएं ताकि गैस लीकेज और शॉर्ट सर्किट जैसी खतरनाक घटनाओं से गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित रहे.


पुरानी Petrol कार को CNG बनाना सही? पहले करें ये Check

आरसी पर सीएनजी एंडोर्समेंट करें जरूर अपडेट

कार में बाहर से सीएनजी किट फिट कराने के तुरंत बाद का काम कागजी कार्रवाई को सही करने का होता है. किट लगने के बाद गाड़ी को लोकल आरटीओ ऑफिस ले जाकर उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में CNG Fuel Conversion की एंट्री जरूर करवाएं.

जबकि अगर आपकी आरसी पर सीएनजी दर्ज नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस आपका भारी चालान काट सकती है और दुर्घटना की स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से साफ इंकार कर देगी. इसके साथ ही अपनी कार की इंश्योरेंस पॉलिसी में भी सीएनजी किट के ऐड-ऑन को शामिल करवाएं ताकि आप कानूनी तौर पर सुरक्षित रहें.

बूट स्पेस की रहेगी कमी

बता दें कि, सीएनजी किट लगवाने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि कार की डिग्गी में बड़ा सिलेंडर लग जाने से बूट स्पेस लगभग खत्म हो जाता है. जिससे सामान रखने में काफी दिक्कत होती है. इसके अलावा सीएनजी कार को पेट्रोल कार के मुकाबले ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है.

आपको हर 10,000 किलोमीटर पर सीएनजी फिल्टर बदलना होगा स्पार्क प्लग जल्दी-जल्दी साफ या चेंज करने होंगे और हर 3 साल में सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो-टेस्ट भी कराना अनिवार्य होगा. अगर आप इन सभी बातों और खर्चों के लिए तैयार हैं तभी पुरानी पेट्रोल कार को सीएनजी में बदलने का फैसला लें.

यह भी पढ़ें: मानसून के लिए बेस्ट ये सस्ती Bikes, माइलेज भी दमदार

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Sep 2026 10:34 AM (IST)
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