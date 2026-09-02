1 लाख रुपये में बुक करें नई Audi Q3, BMW-Mercedes की बढ़ेगी टेंशन

भारत में भी अब लग्जरी गाड़ियों की डिमांड पहले से कहीं ज्यादा है. जिसके चलते अब लग्जरी कार कंपनियां भी भारतीय मार्केट में अपना दबदबा बनाने के लिए हर दिन कोई न कोई नई व्हीकल लॉन्च करती रहती हैं. ऐसा हम इस लिए कह रहे हैं क्योंकि, जर्मन कार निर्माता कंपनी ऑडी ने भारत में अपनी थर्ड-जेनरेशन ऑडी क्यू3 की आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी है. आने वाले फेस्टिव सीजन में भारतीय ऑटो बाजार में धमाल मचाने आ रही इस नई लग्जरी एसयूवी को ग्राहक महज 1 लाख रुपये की टोकन राशि देकर बुक कर सकते हैं.

बता दें कि, कंपनी इस नई कार की आधिकारिक कीमतों का खुलासा आगामी अक्टूबर महीने में फेस्टिवल सीजन के ठीक आसपास करने वाली है. वहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई ऑडी क्यू3 की एक्स-शोरूम कीमत 55 लाख रुपये से 60 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है. जबकि ऑडी का यह नया अवतार एंट्री-लेवल लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों की नींद उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है.

देखने को मिलेगा स्पोर्टी एक्सटीरियर डिजाइन

इस बार डिजाइन के मामले में नई जेनरेशन ऑडी क्यू3 पुरानी कार के मुकाबले कहीं ज्यादा बोल्ड और स्पोर्टी दिखाई देती है. इसके फ्रंट में ऑडी का सिग्नेचर हेक्सागोनल सिंगलफ्रेम ग्रिल दिया गया है जिस पर नया 2D ऑडी लोगो चमकता है.

जबकि इसके अलावा इसमें शार्प डिजिटल मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स और बंपर पर बड़े एयर इनटेक्स दिए गए हैं. पीछे की तरफ स्प्लिट एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं जो पूरी चौड़ाई में फैली एक लाइट बार से जुड़े हुए हैं. गाड़ी का मस्कुलर स्टांस और नए अलॉय व्हील्स इसे सड़क पर एक बेहतरीन रोड प्रेजेंस देते हैं.





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मिलेगा हाई-टेक केबिन

आपको बता दें कि, जैसे ही आप गाड़ी के केबिन के अंदर कदम रखते हैं आपको एक बेहद मॉडर्न और डिजिटल दुनिया का अहसास होता है. कंपनी ने इसके डैशबोर्ड को पूरी तरह से रीडिजाइन किया है जिसमें 12.8-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 11.9-inch का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है.

सेंटर कंसोल से गियर लीवर को हटाकर स्टीयरिंग व्हील के पीछे स्टॉक के रूप में शिफ्ट कर दिया गया है. जिससे आगे के यात्रियों को ज्यादा खाली जगह मिलती है. फीचर्स के तौर पर इसमें सोनोस साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस कनेक्टेड टेक और 360-डिग्री कैमरा जैसे लग्जरी ऑप्शंस शामिल हैं.





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मिलेगा 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल

अगर बातकारें परफॉर्मेंस की तो भारत में आने वाली नई ऑडी क्यू3 में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह दमदार इंजन 204 एचपी की पावर और 320 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है.

इस इंजन को 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. सबसे खास बात यह है कि इसमें ऑडी की मशहूर क्वात्रो ऑल-व्हील-ड्राइव टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड तौर पर दी जा रही है. यह कार महज 7.1 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है.

BMW X1 और मर्सिडीज GLA से होगी टक्कर

बता दें कि, भारतीय बाजार में नई ऑडी क्यू3 का सीधा मुकाबला इस सेगमेंट की बादशाह बीएमडब्ल्यू एक्स1 और मर्सिडीज-बेंज जीएलए जैसी गाड़ियों से होने वाला है. प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले ऑडी क्यू3 को बड़ा फायदा इसके 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन और स्टैंडर्ड क्वात्रो ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप से मिलेगा.

1 लाख रुपये की आसान बुकिंग अमाउंट और त्योहारी सीजन से ठीक पहले आई इस खबर ने लग्जरी कार खरीदने वाले ग्राहकों को काफी आकर्षित किया है. ऐसे में अगर आप भी एक ऑल-राउंडर लग्जरी एसयूवी की तलाश में हैं तो यह कार आपके लिए बेहतरीन विकल्प बन सकती है.

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