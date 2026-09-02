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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजौहर पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी से भड़की करणी सेना, कहा- 'हिम्मत है तो...'

जौहर पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी से भड़की करणी सेना, कहा- 'हिम्मत है तो...'

स्वरा भास्कर क्षत्राणियों के जौहर पर विवादित बयानबाजी कर मुश्किलों में घिर गई हैं. अब करणी सेना ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो हलाला पर सवाल उठाकर दिखाएं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 02 Sep 2026 09:37 AM (IST)
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फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर एक बार फिर विवादों में हैं. उन्होंने राजपूत समाज की क्षत्राणियों के जौहर पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें 'कायर' बताने का जो बयान दिया था, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई जा रही है. राजस्थान में करणी सेना की महिला विंग की अध्यक्ष कीर्ति राठौड़ का कहना है कि स्वरा भास्कर को कोई जानकारी नहीं है. वह इस तरह की बयानबाजी कर क्षत्राणियों को अपमानित कर रही हैं. यह वीरांगनाओं के बलिदान का अपमान है. करणी सेना उनका विरोध करती है. अगर उनमें हिम्मत है तो वह इस्लाम धर्म की हलाला प्रथा पर सवाल उठाएं.

कीर्ति राठौड़ ने आगे कहा, "स्वरा भास्कर अपनी भाषा को सुधार लें. जिस तरह का घटियापन वह दिखा रही हैं, उन्हें यह समझ जाना चाहिए कि अगर आप हिंदू क्षत्राणियों को इस तरह से बेइज्जत करेंगी तो आपको करणी सेना माफ नहीं करेगी. दूसरी बात, स्वरा भास्कर को पहले होमवर्क करना चाहिए. हमारू राजपूत क्षत्राणियों का इतिहास गौरवशाली है. इतिहास बताता है कि किस तरह से हमारी पूजनीय माता पद्मिनी ने 16 हजार क्षत्राणियों के साथ बलिदान दिया था. उन्होंने सबको यह दिखा दिया था कि क्षत्राणियां किसी रूप में कम नहीं हैं. जौहर इसलिए किया जाता था कि मुगलों को यह बता दिया जाए कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, क्षत्रियों को नहीं हरा सकते."

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'अपने गिरेबान में झांकें स्वरा भास्कर'- कीर्ति राठौड़

करणी सेना नेता ने आगे कहा कि अगर स्वरा भास्कर को बोलना ही है तो हलाल पर बात करें. हलाला के बारे में खुद कुरान शरीफ कहता है  कि यह गलत है. इसे गैर-इस्लामिक बताया गया है. इसपर सवाल उठाइए. आप हमारी क्षत्राणियों के शौर्य और बलिदान को 'कायरता' बता रही हैं. उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.

'कायरता' वाले बयान से पलटीं स्वरा भास्कर?

विवाद तब बढ़ा जब स्वरा भास्कर का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह जौहर करने वाली राजपूत महिलाओं को 'कायर' बता रही थीं. विवाद बढ़ने के बाद स्वरा भास्कर का नया पोस्ट आया है, जिसमें वह कह रही हैं कि उनके बयान को झूठे ढंग से दिखाया जा रहा है और उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि रानी पद्मावती या कोई भी सती कायर थीं. स्वरा भास्कर ने आगे कहा कि अगर लोग उन्हें गाली देना चाहें तो दे सकते हैं लेकिन कम से कम सही बयान पर दें.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 02 Sep 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Karni Sena Swara Bhaskar RAJASTHAN NEWS
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