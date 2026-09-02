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हिंदी न्यूज़ऑटो33 KM माइलेज के साथ 6 एयरबैग, देश की सबसे सस्ती गाड़ियों की बढ़ी डिमांड

33 KM माइलेज के साथ 6 एयरबैग, देश की सबसे सस्ती गाड़ियों की बढ़ी डिमांड

एस-प्रेसो और ऑल्टो K10 की बिक्री बढ़ने के पीछे कम कीमत, अच्छा माइलेज और शहरों में आसान ड्राइविंग जैसे कारण अहम हो सकते हैं. इन दोनों कारों का आकार छोटा है, जिससे इससे चलाना आसान हो जाता है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 02 Sep 2026 10:07 AM (IST)
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भारतीय कार बाजार में कम कीमत और बेहतर माइलेज वाली छोटी कारों की मांग एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है. मारुति सुजुकी के मिनी सेगमेंट की दो पॉपुलर कार एस-प्रेसो और ऑल्टो K10 को अगस्त 2026 में बड़ी संख्या में खरीदा गया.

दोनों कारों की कुल 8,799 यूनिट अगस्त में बिकीं, जबकि अगस्त 2025 में इनकी 6,853 यूनिट की बिक्री हुई थी. यानी एक साल में इन दोनों कारों की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है. 

मारुति की कुल बिक्री भी बढ़ी

  • अगस्त 2026 मारुति सुजुकी के लिए भी अच्छा महीना रहा. कंपनी ने इस दौरान कुल 2,19,220 गाड़ियां बेचीं, जबकि अगस्त 2025 में कंपनी की कुल बिक्री 1,80,683 यूनिट थी. इस तरह कंपनी की कुल बिक्री में सालाना आधार पर 21.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. घरेलू बाजार में कंपनी की बिक्री भी 1,31,278 यूनिट से बढ़कर 1,76,971 यूनिट हो गई. इस ग्रोथ में मिनी सेगमेंट की सस्ती कारों का भी योगदान रहा.
  • मारुति एस-प्रेसो को खास तौर पर कम बजट में कार खरीदने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 68 PS की पावर और 89 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जबकि कुछ वेरिएंट में 5-स्पीड AMT का विकल्प भी दिया जाता है. इसके अलावा एस-प्रेसो को CNG विकल्प में भी खरीदा जा सकता है. CNG मोड में इंजन 56.69 PS की पावर और 82.1 Nm का टॉर्क देता है.
  • माइलेज की बात करें तो एस-प्रेसो का पेट्रोल वेरिएंट करीब 24 से 24.76 kmpl तक का माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट का माइलेज 32.73 km/kg तक बताया गया है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 3.50 लाख रुपये है. यानी कम कीमत और बेहतर माइलेज के कारण यह कार शहर में रोजाना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए एक किफायती विकल्प बनती है.

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  • फीचर्स की बात करें तो एस-प्रेसो में 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें Apple CarPlay और Android Auto कनेक्टिविटी मिलती है. इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो, की-लेस एंट्री, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM और केबिन एयर फिल्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं. रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा मॉडल में डुअल एयरबैग दिए गए हैं और कंपनी इसमें 6 एयरबैग को स्टैंडर्ड करने की तैयारी कर रही है.

Alto K10 भी खास

  • मारुति ऑल्टो K10 भी कंपनी की सबसे पॉपुलर छोटी कारों में शामिल है. यह कंपनी के Heartect प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें 1.0-लीटर K-Series पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन करीब 66.62 PS की पावर और 89 Nm का टॉर्क देता है. कार में मैनुअल के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. इसके अलावा CNG वेरिएंट भी मौजूद है.

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  • माइलेज के मामले में ऑल्टो K10 का ऑटोमैटिक वेरिएंट करीब 24.90 kmpl, मैनुअल वेरिएंट करीब 24.39 kmpl और CNG वेरिएंट करीब 33.85 km/kg का माइलेज देने का दावा करता है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 3.70 लाख रुपये है. इस वजह से यह उन ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प है जो कम कीमत में पेट्रोल या CNG कार खरीदना चाहते हैं.
  • ऑल्टो K10 में 7-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसमें Apple CarPlay और Android Auto के साथ USB, Bluetooth और AUX कनेक्टिविटी भी दी गई है. स्टीयरिंग व्हील पर इंफोटेनमेंट कंट्रोल भी मिलते हैं. सुरक्षा के लिहाज से कार में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड किए गए हैं. इसके अलावा ABS के साथ EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, फ्रंट सीट बेल्ट प्री-टेंशनर और फोर्स लिमिटर, स्पीड-सेंसिंग ऑटो डोर लॉक और हाई-स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

छोटी कारों की बिक्री बढ़ने की वजह

  • एस-प्रेसो और ऑल्टो K10 की बिक्री बढ़ने के पीछे कम कीमत, अच्छा माइलेज और शहरों में आसान ड्राइविंग जैसे कारण अहम हो सकते हैं. इन दोनों कारों का आकार छोटा है, इसलिए ट्रैफिक में इन्हें चलाना और छोटी जगह पर पार्क करना आसान रहता है.
  • साथ ही, CNG ऑप्शन मिलने से रोजाना ज्यादा दूरी तय करने वाले ग्राहकों के लिए रनिंग कॉस्ट को कम रखने का विकल्प भी मिलता है. अगस्त की बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि सस्ती और छोटी कारों की मांग अभी भी भारतीय बाजार में मजबूत बनी हुई है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 02 Sep 2026 10:07 AM (IST)
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