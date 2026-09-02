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हिंदी न्यूज़ऑटोसिंगल चार्ज पर 200 KM रेंज, भारत में पेटेंट हुई ये शानदार इलेक्ट्रिक बाइक

सिंगल चार्ज पर 200 KM रेंज, भारत में पेटेंट हुई ये शानदार इलेक्ट्रिक बाइक

Ampere Xyber की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज हो सकती है. इसमें बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जिसके जरिए बाइक को एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 200 किलोमीटर तक चलाया जा सकेगा.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 02 Sep 2026 08:38 AM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब कंपनियां सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर ही नहीं, बल्कि प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक्स पर भी फोकस कर रही हैं. इसी कड़ी में Greaves Electric Mobility के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड Ampere ने अपनी नई Xyber इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर बड़ा कदम उठाया है.

कंपनी ने Xyber का भारत में पेटेंट कराया है. खास बात यह है कि इस बाइक को एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 200 किलोमीटर तक की रेंज मिलने की उम्मीद है. अगर यह बाइक इसी स्पेसिफिकेशन के साथ बाजार में आती है तो इसका मुकाबला Ola, Revolt और Oben जैसी कंपनियों की इलेक्ट्रिक बाइक्स से हो सकता है.

बाइक का डिजाइन कराया गया पेटेंट

  • Ampere ने Xyber को पहली बार 2025 Bharat Mobility Expo में कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया था. अब भारत में इसके डिजाइन का पेटेंट कराया गया है. पेटेंट में दिखाई देने वाला डिजाइन काफी हद तक उस कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा ही है, जिसे कंपनी ने पिछले साल दिखाया था. इससे संकेत मिलता है कि प्रोडक्शन मॉडल को कॉन्सेप्ट के डिजाइन से बहुत ज्यादा अलग नहीं किया जाएगा.

सिंगल चार्ज पर 200 KM रेंज, भारत में पेटेंट हुई ये शानदार इलेक्ट्रिक बाइक

  • कंपनी ने अभी Xyber की लॉन्च डेट, कीमत और सभी तकनीकी जानकारियों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है. इसलिए इसकी रेंज और मोटर से जुड़ी जानकारी को फिलहाल संभावित स्पेसिफिकेशन के तौर पर देखना चाहिए.
  • Ampere Xyber का डिजाइन काफी अलग और फ्यूचरिस्टिक रखा गया है.यह एक स्ट्रीट-नेकेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जैसी दिखाई देती है.बाइक में पारंपरिक पेट्रोल बाइक की तरह फ्यूल टैंक नहीं है.इसके बजाय सामने से लेकर पीछे के सब-फ्रेम तक एक सिंगल-पीस बॉडी पैनल दिया गया है।
  • बाइक के टैंक श्राउड पर Ampere का लोगो और ब्रांडिंग दिखाई देती है. हेडलाइट के ऊपर फ्लाईस्क्रीन पर भी ब्रांडिंग दी गई है.इसके अलावा टर्न इंडिकेटर्स के आसपास विंगलेट जैसे डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं, जो बाइक को स्पोर्टी और आधुनिक लुक देते हैं।

LED हेडलाइट और चार्जिंग पोर्ट

  • Xyber में पूरी तरह LED हेडलाइट सेटअप मिलने की उम्मीद है. कॉन्सेप्ट मॉडल में हेडलाइट के दोनों तरफ दो डायल जैसे एलिमेंट भी दिखाए गए थे, जिनका इस्तेमाल लो बीम और हाई बीम की ऊंचाई को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता था.
  • बाइक में तिरंगे का निशान भी दिखाई देता है. यह बाइक के लोकलाइजेशन की ओर इशारा करता है. इसका चार्जिंग पोर्ट बाइक के ऊपर उस जगह दिया गया है, जहां आमतौर पर पेट्रोल बाइक में फ्यूल फिलर कैप मिलता है. इससे चार्जिंग के दौरान बैटरी तक पहुंचना आसान हो सकता है.
  • Xyber में बैटरी को एक अलग और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाली केसिंग में रखा गया है. बैटरी केसिंग के दोनों तरफ एयर इनटेक जैसे डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं. इससे बाइक में बैटरी और मोटर के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम होने का संकेत मिलता है.

सिंगल चार्ज पर 200 KM रेंज, भारत में पेटेंट हुई ये शानदार इलेक्ट्रिक बाइक

  • इस बाइक में करीब 10kW की मिड-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की उम्मीद है.यह मोटर करीब 13.5 bhp तक की पावर दे सकती है. मोटर से पावर पिछले पहिए तक चेन ड्राइव के जरिए पहुंचाई जा सकती है.
  • अगर ये स्पेसिफिकेशन प्रोडक्शन मॉडल में भी मिलते हैं तो Xyber सामान्य शहर की इलेक्ट्रिक बाइक के मुकाबले ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाली मोटरसाइकिल हो सकती है।

200Km तक की रेंज का दावा

  • Ampere Xyber की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज हो सकती है. इसमें बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जिसके जरिए बाइक को एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 200 किलोमीटर तक चलाया जा सकेगा.
  • यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी कंपनी ने इसकी बैटरी कैपेसिटी और रेंज की पूरी जानकारी जारी नहीं की है. इसलिए 200 किलोमीटर की रेंज को फिलहाल अपेक्षित आंकड़े के रूप में देखना चाहिए. रियल रेंज राइडिंग कंडीशन, स्पीड, लोड और टेस्टिंग मानकों के आधार पर अलग हो सकती है.
  • Ampere Xyber के कॉन्सेप्ट में कई प्रीमियम हार्डवेयर भी दिखाई दिए थे. बाइक में आगे USD फोर्क्स, पीछे मोनोशॉक और दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिए जाने की उम्मीद है. इसके अलावा मोटे टायर भी बाइक को ज्यादा मजबूत और स्पोर्टी लुक देते हैं.
  • अगर कंपनी इन फीचर्स को प्रोडक्शन मॉडल में भी बरकरार रखती है, तो Xyber की राइड क्वालिटी और हैंडलिंग को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इन सभी हार्डवेयर की अंतिम जानकारी लॉन्च के समय ही साफ होगी.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 02 Sep 2026 08:38 AM (IST)
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