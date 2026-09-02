Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका

घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका

बाजार की मिलावटी मटर को कहें अलविदा अब अपने घर के किचना गार्डन में ही उगाएं ताजी और 100% ऑर्गेनिक हरी मटर. जानिए गमले के साइज, मिट्टी की तैयारी से लेकर तुड़ाई तक की पूरी प्रोसेस.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 02 Sep 2026 10:19 AM (IST)
Preferred Sources

मानसून के बाद सर्दियों की आमद होती है. इस मौसम की शुरुआत होते ही हर घर में हरी मटर की मांग अचानक बढ़ जाती है. चाहे मटर-पनीर बनाना हो, पुलाव या फिर गरमा-गरम कचौड़ी, ताजी मटर का स्वाद हर रेसिपी में चार चांद लगा देता है. लेकिन बाजार में मिलने वाली मटर अक्सर प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल स्प्रे के साथ तैयार होकर आती है, जिससे उसकी ओरिजनल वाली मिठास और न्यूट्रिशन दोनों गायब हो जाते हैं. 

लेकिन अगर आप मटर का असली स्वाद चाहते हैं. तो इसे अपनी छत के किचन गार्डन में बड़ी आसानी से उगा सकते हैं. अगर आप अपनी खुद की फ्रेश और 100% ऑर्गेनिक मटर उगाना चाहते हैं. तो बस सही गमला, उपजाऊ मिट्टी और गार्डनिंग की कुछ बारीकियां समझ लीजिए. जब आप अपने घर पर उगी मटर अपने हाथों से छीलकर खाएंगे तो उसका स्वाद भी दोगुना हो जाएगा. तो चलिए आपको बताते हैं इसके लिए क्या होगी पूरी प्रोसेस.

इस तरह तैयार करें पौधे का बेस

घर पर मटर उगाने के लिए सबसे पहले आपको उपजाऊ मिट्टी तैयार करनी होती है. हरी मटर मुख्य रूप से ठंडे मौसम की फसल है. इसलिए अक्टूबर से लेकर नवंबर का महीना इसके बीज बोने के लिए सबसे सही माना जाता है. मिट्टी तैयार करने के लिए 50% सामान्य बगीचे की मिट्टी, 30% अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद चाहिए होती है. अगर मौजूद है तो वर्मीकम्पोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा 20% रेत लेकर एक हल्का और भुरभुरा मिक्सचर तैयार कर लें. 


घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका

मटर के पौधे की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जातीं इसलिए 9 से 12 इंच गहरा और चौड़ा गमला या फिर आप चाहें तो एक रेक्टैंगल ग्रो-बैग भी ले सकते हैं. गमले के नीचे की साइड पानी निकलने के लिए ड्रेनेज होल जरूर कर लें ताकि उसमें पानी जमा न हो. बीजों को बोने से पहले 6 से 8 घंटे हल्के गुनगुने पानी में भिगोकर रख दें इससे बीजों का अंकुरण बहुत तेजी से होता है और पौधे जल्दी बाहर निकलते हैं.

यह भी पढ़ें: अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं फूलगोभी? हाथ लग जाएगा सेहत का खजाना

पौधों को दें सही सहारा

बीज तैयार होने के बाद गमले की मिट्टी में लगभग 1 से 1.5 इंच की गहराई पर 2 से 3 इंच की दूरी रखते हुए बीजों को दबा दें और ऊपर से हल्की मिट्टी से ढक दें. इसके बाद स्प्रे बोतल से हल्का पानी छिड़कें जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे. करीब 5 से 7 दिनों के भीतर छोटे-छोटे हरे अंकुर फूटने लगेंगे. मटर एक बेल वाली फसल है. इसलिए जब पौधे 6 से 8 इंच के हो जाएं तो उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है. 

इसके लिए गमले के किनारों पर पतली बांस की खपच्चियां, लकड़ी की डंडियां या फिर नायलॉन की रस्सी का छोटा मचान भी बना सकते हैं. जब यह बेलें ऊपर चढ़कर फैलती हैं. तो उन्हें चारों तरफ से बराबर धूप और हवा मिलती है. जिससे पौधों में बीमारियां नहीं लगतीं और फलियों का साइज भी काफी बड़ा और भरा हुआ बनता है.

दो महीनों में हरी मटर तैयार

मटर के गमले को घर की ऐसी जगह पर रखें जहां रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी और अच्छी धूप आती हो क्योंकि बिना सही मात्रा में धूप के फलियों में दाने अच्छे से नहीं भर पाते. पानी देते वक्त ध्यान रखें कि मिट्टी हमेशा हल्की नम रहे. लेकिन गमले में पानी जमा बिल्कुल न होने दें. जब पौधे में फूल आने लगें तो हर 15 दिन में थोड़ी सी वर्मीकम्पोस्ट डालें जिसमें पोटैशियम और फास्फोरस होता है. 


घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका

और इसके अलावा कीटों से बचाव के लिए 10 दिन में एक बार नीम के तेल का हल्का स्प्रे करते रहें. बुवाई के करीब 60 से 75 दिनों के भीतर फलियां दानों से भर जाएंगी और एकदम हरी-भरी तैयार हो जाएंगी. जब फलियां मोटी और गोल दिखने लगें तो उन्हें हल्के हाथों से तोड़कर अपनी ताजी मटर की सब्जी बनाएं या फिर पुलाव में डालें.

यह भी पढ़ें: बारिश में लौकी-खीरा की फसल नहीं होगी खराब, अपनाएं ये तकनीक

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Kitchen Gardening Pea Growing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका
घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका
एग्रीकल्चर
डेयरी बिजनेस के लिए यूपी सरकार दे रही इतनी मदद, ऐसे करें अप्लाई
डेयरी बिजनेस के लिए यूपी सरकार दे रही इतनी मदद, ऐसे करें अप्लाई
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में लगाएं ऑरेंज का बगीचा, हर साल इतना होगा मुनाफा
एक एकड़ में लगाएं ऑरेंज का बगीचा, हर साल इतना होगा मुनाफा
एग्रीकल्चर
बारिश में लौकी-खीरा की फसल नहीं होगी खराब, अपनाएं ये तकनीक
बारिश में लौकी-खीरा की फसल नहीं होगी खराब, अपनाएं ये तकनीक
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना! बोलीं- सत्ता के लिए नहीं, 'लोगों के लिए जाऊंगी वापस'
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना! बोलीं- सत्ता के लिए नहीं, 'लोगों के लिए जाऊंगी वापस'
राजस्थान
जौहर पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी से भड़की करणी सेना, कहा- 'हिम्मत है तो...'
जौहर पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी से भड़की करणी सेना, कहा- 'हिम्मत है तो...'
विश्व
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
क्रिकेट
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
बॉलीवुड
'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', जौहर विवाद के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई
'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', ट्रोलिंग के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई
विश्व
'होर्मुज पर हमारा कब्जा', ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप का दावा
'होर्मुज पर हमारा कब्जा', ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप का दावा
बिहार
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
ट्रेंडिंग
खराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स
खराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget