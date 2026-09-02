20 लाख के अंदर आती हैं ये 5 सबसे बेहतरीन 7 सीटर कारें, जानें फीचर्स

आजकल बड़ी फैमिली के लिए 7 सीटर कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. इन कारों में ज्यादा लोगों के बैठने की जगह के साथ लंबी यात्रा के दौरान आराम और सामान रखने के लिए भी पर्याप्त स्पेस मिलता है. अगर आपका बजट करीब 20 लाख रुपये तक है तो बाजार में एसयूवी और एमपीवी के कई विकल्प मौजूद हैं. इनमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जैसे इंजन ऑप्शन मिलते हैं. आइए जानते हैं इस बजट में मिलने वाली 5 लोकप्रिय 7 सीटर कारों के बारे में.

महिंद्रा स्कॉर्पियो N

महिंद्रा स्कॉर्पियो N 20 लाख रुपये के बजट में आने वाली दमदार 7 सीटर एसयूवी है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 13.49 लाख रुपये से शुरू होती है और वेरिएंट के अनुसार बढ़ती है. इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं. स्कॉर्पियो N का मजबूत डिजाइन और ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस इसे खराब रास्तों और कठिन इलाकों के लिए बेहतर बनाता है. इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और कई सेफ्टी फीचर्स दिये जाते हैं. यह कार उन लोगों के लिए पसंद की जाती है जिन्हें दमदार एसयूवी और रफ-टफ ड्राइविंग पसंद है.

किआ कैरेंस

किआ कैरेंस एक प्रीमियम 7 सीटर एमपीवी है, जिसे फैमिली और रोजाना शहर में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 10.60 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं. कैरेंस में बड़ा केबिन और तीनों रो में बेथने वाले के लिए अच्छी जगह दी गई है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, क्रूज कंट्रोल और कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. ज्यादा स्पेस और आराम चाहने वाली फैमिली के लिए यह एक अच्छा विकल्प है.

महिंद्रा XUV700

महिंद्रा XUV700 उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो 7 सीटर कार में पावर और आधुनिक टेक्नोलॉजी चाहते हैं. इसकी कीमत करीब 14 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं. XUV700 में दमदार इंजन के साथ बड़ा केबिन दिया गया है. इसके खास फीचर्स में बड़ी डुअल स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम और कई सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं. लंबी दूरी की ड्राइविंग और हाईवे पर सफर करने वालों के लिए यह कार काफी सही है.

मारुति सुजुकी अर्टिगा

मारुति सुजुकी अर्टिगा इस लिस्ट की सबसे किफायती और लोकप्रिय 7 सीटर एमपीवी में से एक है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 8.96 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी का विकल्प भी मिलता है. अर्टिगा की सबसे बड़ी खासियत इसका बेहतर माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट है. इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल और रियर एसी वेंट जैसे फीचर्स मिलते हैं. रोजाना इस्तेमाल और फैमिली ट्रिप के लिए यह बहुत अच्छ विकल्प है.

टाटा सफारी

टाटा सफारी एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी है, जो खासतौर पर हाईवे पर आरामदायक सफर के लिए पसंद की जाती है. इसकी कीमत करीब 15.99 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें 2.0 लीटर डीजल इंजन दिया जाता है. सफारी में बड़ा और प्रीमियम केबिन मिलता है, जिसमें यात्रियों के लिए अच्छी जगह दी जाती है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और कई आधुनिक सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. अगर आपका फोकस प्रीमियम लुक, आराम और लंबी हाईवे ड्राइव पर है तो सफारी अच्छा विकल्प है.

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