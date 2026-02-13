1 लीटर पेट्रोल में चलेंगी 70 KM, ये हैं 5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स, कीमत इतनी कम

भारतीय बाजार में जब भी कोई नई मोटरसाइकिल खरीदने जाता है, तो बाइक के माइलेज को जरूर चेक करता है. इसके साथ ही पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग उन बाइक्स को तलाशते हैं, जो बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के साथ ही किफायती भी हो. यहां हम आपको टॉप-5 फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो किफायती कीमत में आने के साथ ही अच्छा माइलेज भी देती हैं.

Honda Shine

इस लिस्ट में पहली बाइक Honda Shine है, जिसमें 123.94cc इंजन मिलता है. बाइक का इंजन 10.63 hp की पावर और 11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. बाइक की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 78 हजार 789 रुपये से शुरू होकर 83 हजार 148 रुपय़े तक जाती है. होंडा शाइन 55 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है.

Hero Xtreme 125R

दूसरी बाइक Hero Xtreme 125R है. इस बाइक की कीमत 89 हजार रुपये से शुरू होती है. 66 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने वाली इस बाइक में 125cc का एयरकूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया है. यह इंजन 11.4 bhp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में 10 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है.

Hero HF Deluxe

तीसरी बाइक Hero HF Deluxe भी भारत की सबसे पॉपुलर माइलेज बाइक्स में से एक है. ये बाइक 97.2cc इंजन के साथ आती है, जो आसानी से 65 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. यह इंजन 8.02 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. शहर और गांव दोनों क्षेत्रों के लिए ये बाइक सबसे टिकाऊ विकल्प मानी जाती है. बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 55 हजार 992 रुपये से शुरू होती है.

Hero Splendor Plus XTEC

अगली बाइक Hero Splendor Plus है, जोकि सालों से भारत की नंबर वन बाइक बनी हुई है. यह बाइक मजबूत बिल्ड, अच्छा माइलेज और बहुत कम मेंटेनेंस खर्च के लिए जानी जाती है. Splendor Plus लगभग 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है और i3S Technology ट्रैफिक में पेट्रोल बचाने में मदद करती है. बाइक की कीमत 77,428 रुपये से शुरू होती है.

Honda SP 125

अगली बाइक Honda SP 125 है, जिसमें 123.94cc का 4-स्ट्रोक, SI इंजन दिया गया है. बाइक का इंजन 10.87 PS की पावर और 10.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. होंडा बाइक में 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. जिसका माइलेज 65 kmpl है. बाइक की कीमत 85 हजार रुपये से शुरू होती है.

