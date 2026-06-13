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हिंदी न्यूज़ऑटोअब हर किसी के बजट में होगी EV? कंपनियां ला रही हैं किफायती इलेक्ट्रिक कारें

अब हर किसी के बजट में होगी EV? कंपनियां ला रही हैं किफायती इलेक्ट्रिक कारें

Affordable EVs: भारत में जल्द ही और सस्ती इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च हो सकती हैं. बढ़ती लोकल मैन्युफैक्चरिंग और कम होती लागत की वजह से EV अब ज्यादा लोगों की पहुंच में आने वाली हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 13 Jun 2026 11:40 AM (IST)
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Affordable EVs: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब तक ज्यादातर ग्राहकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी कीमत रही है. कई लोग EV खरीदना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा कीमत की वजह से फैसला नहीं ले पाते. ऐसे में अब अच्छी खबर सामने आ रही है. ऑटो कंपनियां लगातार ऐसी इलेक्ट्रिक कारों पर काम कर रही हैं जो आम लोगों के बजट में फिट बैठ सकें. हाल ही में Tata Tiago EV ने यह दिखाया है कि कम कीमत में भी एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार बाजार में उतारी जा सकती है. 

बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच ग्राहकों का रुझान EV की ओर बढ़ रहा है. यही कारण है कि कंपनियां अब 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच ज्यादा विकल्प लाने की तैयारी कर रही हैं. इससे पहली बार EV खरीदने वाले ग्राहकों के साथ-साथ दूसरी कार की तलाश कर रहे परिवारों को भी फायदा मिल सकता है.

सस्ती EV की बढ़ती मांग से बदल रहा है बाजार

भारत में इलेक्ट्रिक कार खरीदने की इच्छा रखने वाले ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. हालांकि अब तक कई EV मॉडल अपेक्षाकृत महंगे रहे हैं. इसी वजह से Tata Tiago EV, MG Comet और Citroen eC3 जैसी कारों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इन मॉडलों ने साबित किया है कि ग्राहक किफायती इलेक्ट्रिक विकल्पों का इंतजार कर रहे हैं. 

ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि 10 लाख रुपये से कम और 15 लाख रुपये के भीतर आने वाली EV का बाजार आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ सकता है. बढ़ते ईंधन खर्च के कारण लोग रोजाना की ड्राइविंग लागत कम करना चाहते हैं. ऐसे में इलेक्ट्रिक कारें एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रही हैं. अधिक विकल्प आने से ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार वाहन चुनने की सुविधा भी मिलेगी.

यह भी पढ़ें: शहर के ट्रैफिक में कौन-सी गाड़ियां चलाना रहेगा बेहतर? खरीदने से पहले एक बार जान लीजिए डिटेल्स

लोकल मैन्युफैक्चरिंग से घटेगी कीमत, बढ़ेगा विकल्प

विशेषज्ञों का मानना है कि EV की कीमत कम करने में सबसे बड़ी भूमिका लोकल मैन्युफैक्चरिंग निभाएगी. वर्तमान में बैटरी और कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की लागत काफी अधिक है, जिससे इलेक्ट्रिक कारों की कीमत बढ़ जाती है. लेकिन जैसे-जैसे कंपनियां भारत में अधिक उत्पादन करेंगी और स्थानीय स्तर पर पार्ट्स तैयार होंगे, लागत में कमी आने की उम्मीद है. Hyundai भी भारतीय बाजार के लिए एक नई मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी कर रही है, जो Creta EV से नीचे की श्रेणी में हो सकती है. 

वहीं Maruti Suzuki भी बड़े पैमाने पर EV सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रही है. आने वाले समय में अधिक प्रतिस्पर्धा और बेहतर लोकलाइजेशन के चलते इलेक्ट्रिक कारें पहले से ज्यादा सस्ती हो सकती हैं. इससे EV अपनाने की रफ्तार बढ़ेगी और आम ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सपना हकीकत के और करीब पहुंच जाएगा.

यह भी पढ़ें: एक कार बनाने में लगते हैं कितने पार्ट्स और कितना समय? जानकर रह जाएंगे हैरान

Published at : 13 Jun 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Tata Tiago EV Affordable EVs Electric Cars India Budget EV
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