हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोशहर के ट्रैफिक में कौन-सी गाड़ियां चलाना रहेगा बेहतर? खरीदने से पहले एक बार जान लीजिए डिटेल्स

शहर के ट्रैफिक में कौन-सी गाड़ियां चलाना रहेगा बेहतर? खरीदने से पहले एक बार जान लीजिए डिटेल्स

Best City Cars: शहरों में रहने वाले लोग छोटी और किफायती कारों को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें माइलेज अच्छा मिलता है और मेंटेनेंस का खर्च भी कम होता है. आइए डिटेल जानते हैं.

By : क़मरजहां | Updated at : 13 Jun 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

ज्यादातर लोग ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जो सस्ती होने के साथ ही चलाने में भी आसान हो और रोजमर्रा के कामों के लिए सही साबित हो. खासकर शहरों में रहने वाले लोग छोटी और किफायती कारों को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें माइलेज अच्छा मिलता है और मेंटेनेंस का खर्च भी कम होता है. इसी जरूरत को देखते हुए बाजार में कई बजट-फ्रेंडली हैचबैक और इलेक्ट्रिक कारें मौजूद हैं, जो कम कीमत में अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं.

इस लिस्ट में सबसे पहले हैचबैक सेगमेंट की गाड़ियां आती हैं, जो भारतीय ग्राहकों के बीच हमेशा से पॉपुलर रही हैं. ये कारें शेप में छोटी होती हैं, इसलिए इन्हें ट्रैफिक वाली सड़कों पर चलाना और पार्क करना आसान होता है. इनका माइलेज भी अच्छा होता है, जिससे रोजाना पेट्रोल का खर्च कम हो जाता है. इसलिए पहली कार खरीदने वाले या छोटे परिवार वाले लोग इन्हें ज्यादा पसंद करते हैं.

EV कारों की बढ़ रही मांग

अब धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक कारों की मांग भी बढ़ रही है. फ्यूल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण की समस्या के कारण लोग EV की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं. छोटी इलेक्ट्रिक कारें शहर के अंदर आने-जाने के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही हैं. इन्हें चार्ज करना पेट्रोल भरवाने की तुलना में सस्ता पड़ता है, जिससे लंबे समय में पैसे की बचत होती है.

बजट सेगमेंट की इन कारों में कई मॉडर्न फीचर्स भी मिलने लगे हैं. अब सस्ती कारों में भी टचस्क्रीन सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और सेफ्टी फीचर्स जैसे एयरबैग और ABS मिल जाते हैं. पहले ये सुविधाएं सिर्फ महंगी कारों में होती थीं, लेकिन अब बजट कारें भी बेहतर हो गई हैं.

मेंटेनेंस आसान और सस्ती

रोजाना की जरूरतों के लिए इन कारों को इसलिए भी बेहतर माना जाता है क्योंकि इनकी मेंटेनेंस आसान और सस्ती होती है. सर्विस सेंटर आसानी से मिल जाते हैं और पार्ट्स भी ज्यादा महंगे नहीं होते. इससे आम लोगों के लिए इन कारों को लंबे समय तक चलाना आसान हो जाता है. 

ऐसे में कहा जा सकता है कि आज के समय में अगर कोई कम बजट में कार खरीदना चाहता है, तो हैचबैक और छोटी इलेक्ट्रिक कारें सबसे अच्छा विकल्प हैं. ये न सिर्फ किफायती हैं, बल्कि शहर की जिंदगी के हिसाब से भी बिल्कुल सही साबित होती हैं. माइलेज, कम खर्च और आसान ड्राइविंग इन्हें आम लोगों के लिए बेहद उपयोगी बनाते हैं.

यह भी पढ़ें:-

Punch से लेकर Tiago तक, इस तारीख से महंगी हो जाएंगी टाटा की गाड़ियां, कंपनी ने किया ऐलान 

 

 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 13 Jun 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Electric Cars Hatchback Auto News Car News Best City Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
शहर के ट्रैफिक में कौन-सी गाड़ियां चलाना रहेगा बेहतर? खरीदने से पहले एक बार जान लीजिए डिटेल्स
शहर के ट्रैफिक में कौन-सी गाड़ियां चलाना रहेगा बेहतर? खरीदने से पहले एक बार जान लीजिए डिटेल्स
ऑटो
क्या बारिश में EV चलाना और चार्ज करना सुरक्षित है? मानसून से जुड़े सबसे बड़े मिथकों का जानिए सच
क्या बारिश में EV चलाना और चार्ज करना सुरक्षित है? मानसून से जुड़े सबसे बड़े मिथकों का जानिए सच
ऑटो
लॉन्च से पहले नए अंदाज में दिखी नई Mahindra Scorpio N, शानदार फीचर्स के साथ मिलेगा बहुत कुछ
लॉन्च से पहले नए अंदाज में दिखी नई Mahindra Scorpio N, शानदार फीचर्स के साथ मिलेगा बहुत कुछ
ऑटो
अगर आपका 10 लाख का बजट है तो हैचबैक या सेडान में कौन-सा ऑप्शन खरीदना सही? जानिए डिटेल
अगर आपका 10 लाख का बजट है तो हैचबैक या सेडान में कौन-सा ऑप्शन खरीदना सही? जानिए डिटेल
Advertisement

वीडियोज

TMC Crisis | Mamata | Mahadangal: अभिषेक बनर्जी का 'भतीजा प्रेम' ममता पर पड़ा भारी!
Chaar Ki Chaal: योगी का 'राम बाण'! | UP Election 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Politics
Sansani:कॉमेडी शो में लेडी डॉक्टर का अश्लील कांड !
Market ने Reject किया, Car Lovers ने नहीं! 6 Iconic Cars of India #autolive
Maserati GranCabrio India review: Best looking convertible? #maserati #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में नोएडा-वाराणसी समेत 25 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम, IMD ने दिया अपडेट
यूपी में नोएडा-वाराणसी समेत 25 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम; जानें अपडेट
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: 'भारत भाग्य विधाता' की ठंडी रही ओपनिंग, कंगना की 'इमरजेंसी'-'तेजस' को भी नहीं पाई मात, जानें- कलेक्शन
'भारत भाग्य विधाता' की ठंडी रही ओपनिंग, कंगना की 'इमरजेंसी'-'तेजस' को भी नहीं पाई मात
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: पहले मैच में रिकॉर्ड्स की बारिश, टूटे 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड; इंग्लैंड ने श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा
पहले मैच में रिकॉर्ड्स की बारिश, टूटे 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड; इंग्लैंड ने श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा
न्यूज़
'समझौते के करीब ईरान और US'..., तेहरान के विदेश मंत्री के पोस्ट को ट्रंप ने किया शेयर, पीस डील को लेकर बढ़ी उम्मीदें
'समझौते के करीब ईरान और US'..., तेहरान के विदेश मंत्री के पोस्ट को ट्रंप ने किया शेयर, पीस डील को लेकर बढ़ी उम्मीदें
विश्व
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की इस सीट के बदले BJP को 10 सीट देगी सुभासपा, ओपी राजभर के बेटे ने किया बड़ा ऐलान
यूपी की इस सीट के बदले BJP को 10 सीट देगी सुभासपा, ओपी राजभर के बेटे ने किया बड़ा ऐलान
विश्व
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget