Tata Sierra EV के किस वेरिएंट की क्या है खूबी? खरीदने जा रहे हैं तो जान लीजिए ये बातें

लंबे इंतजार के बाद Tata Sierra EV को आखिरकार लॉन्च कर दिया गया है. टाटा मोटर्स ने अपनी इस नई इलेक्ट्रिक SUV को मॉडर्न डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और लंबी ड्राइविंग रेंज के साथ पेश किया है. कंपनी ने इसे कई अलग-अलग वेरिएंट में उतारा है, ताकि ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही मॉडल चुन सकें.

Sierra EV को कंपनी ने 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 25.99 लाख रुपये तक जाती है. यह इलेक्ट्रिक SUV कंपनी की EV लाइनअप में Curvv EV और Harrier EV के बीच जगह लेती है.

कितने वेरिएंट्स में आती है Sierra EV?

Tata Sierra EV को कुल पांच वेरिएंट Pure, Pure S, Adventure, Empowered और Empowered A में पेश किया गया है. शुरुआती Pure वेरिएंट में भी ग्राहकों को कई जरूरी फीचर्स मिलते हैं. इसमें LED लाइट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीपल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और कई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

इसके बाद आने वाला Pure S वेरिएंट कुछ ज्यादा फीचर्स के साथ आता है. इसमें बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, बेहतर कम्फर्ट फीचर्स और कुछ प्रीमियम सुविधाएं जोड़ी गई हैं. वहीं Adventure वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो ज्यादा टेक्नोलॉजी और सुविधाएं चाहते हैं. इसमें बड़ा बैटरी पैक चुनने का ऑप्शन, बेहतर कनेक्टेड कार फीचर्स और आरामदायक सुविधाएं मिलती हैं.

अगर आप सबसे ज्यादा फीचर वाली Sierra EV खरीदना चाहते हैं तो Empowered और Empowered A वेरिएंट सबसे बेहतर ऑप्शन हैं. इनमें ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड, प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, 540-डिग्री कैमरा, ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), ऑटो पार्क, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं. टॉप Empowered A वेरिएंट में कंपनी का QWD सिस्टम भी मिलता है.

गाड़ी की बैटरी और रेंज

बैटरी और रेंज की बात करें तो Tata Sierra EV में 63kWh और 75kWh के दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है. 63kWh बैटरी वाले मॉडल की दावा की गई रेंज 535 किलोमीटर तक है, जबकि 75kWh बैटरी वाला मॉडल एक बार फुल चार्ज होने पर 665 किलोमीटर तक चल सकता है. इसके अलावा इसमें 120kW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जिससे कम समय में बैटरी तेजी से चार्ज हो जाती है. कंपनी के मुताबिक, फास्ट चार्जर से सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में लगभग 263 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है.

सेफ्टी के मामले में भी Sierra EV काफी मजबूत नजर आती है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 540-डिग्री सराउंड कैमरा, पार्किंग सेंसर और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं .इसके अलावा कंपनी इस इलेक्ट्रिक SUV की बैटरी पर 15 साल की वारंटी भी दे रही है, जिससे ग्राहकों को लंबे समय तक बैटरी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.

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