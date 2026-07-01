Tata Sierra EV के किस वेरिएंट की क्या है खूबी? खरीदने जा रहे हैं तो जान लीजिए ये बातें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Sierra EV के किस वेरिएंट की क्या है खूबी? खरीदने जा रहे हैं तो जान लीजिए ये जरूरी बातें

Tata Sierra EV के किस वेरिएंट की क्या है खूबी? खरीदने जा रहे हैं तो जान लीजिए ये जरूरी बातें

Sierra EV Variants: सिएरा ईवी को कंपनी ने 18.79 लाख रुपये एक्स-शोरूम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 25.99 लाख रुपये तक जाती है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 01 Jul 2026 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

लंबे इंतजार के बाद Tata Sierra EV को आखिरकार लॉन्च कर दिया गया है. टाटा मोटर्स ने अपनी इस नई इलेक्ट्रिक SUV को मॉडर्न डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और लंबी ड्राइविंग रेंज के साथ पेश किया है. कंपनी ने इसे कई अलग-अलग वेरिएंट में उतारा है, ताकि ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही मॉडल चुन सकें.

Sierra EV को कंपनी ने 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 25.99 लाख रुपये तक जाती है. यह इलेक्ट्रिक SUV कंपनी की EV लाइनअप में Curvv EV और Harrier EV के बीच जगह लेती है. 

कितने वेरिएंट्स में आती है Sierra EV?

Tata Sierra EV को कुल पांच वेरिएंट Pure, Pure S, Adventure, Empowered और Empowered A  में पेश किया गया है. शुरुआती Pure वेरिएंट में भी ग्राहकों को कई जरूरी फीचर्स मिलते हैं. इसमें LED लाइट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीपल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और कई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

इसके बाद आने वाला Pure S वेरिएंट कुछ ज्यादा फीचर्स के साथ आता है. इसमें बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, बेहतर कम्फर्ट फीचर्स और कुछ प्रीमियम सुविधाएं जोड़ी गई हैं. वहीं Adventure वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो ज्यादा टेक्नोलॉजी और सुविधाएं चाहते हैं. इसमें बड़ा बैटरी पैक चुनने का ऑप्शन, बेहतर कनेक्टेड कार फीचर्स और आरामदायक सुविधाएं मिलती हैं.

अगर आप सबसे ज्यादा फीचर वाली Sierra EV खरीदना चाहते हैं तो Empowered और Empowered A वेरिएंट सबसे बेहतर ऑप्शन हैं. इनमें ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड, प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, 540-डिग्री कैमरा, ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), ऑटो पार्क, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं. टॉप Empowered A वेरिएंट में कंपनी का QWD सिस्टम भी मिलता है.

गाड़ी की बैटरी और रेंज

बैटरी और रेंज की बात करें तो Tata Sierra EV में 63kWh और 75kWh के दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है. 63kWh बैटरी वाले मॉडल की दावा की गई रेंज 535 किलोमीटर तक है, जबकि 75kWh बैटरी वाला मॉडल एक बार फुल चार्ज होने पर 665 किलोमीटर तक चल सकता है. इसके अलावा इसमें 120kW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जिससे कम समय में बैटरी तेजी से चार्ज हो जाती है. कंपनी के मुताबिक, फास्ट चार्जर से सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में लगभग 263 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है.

सेफ्टी के मामले में भी Sierra EV काफी मजबूत नजर आती है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 540-डिग्री सराउंड कैमरा, पार्किंग सेंसर और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं .इसके अलावा कंपनी इस इलेक्ट्रिक SUV की बैटरी पर 15 साल की वारंटी भी दे रही है, जिससे ग्राहकों को लंबे समय तक बैटरी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. 

यह भी पढ़ें:-

भूलकर भी न करना ये गलती, शख्स को कार सेल करना पड़ा भारी, लगाने पड़ रहे कोर्ट के चक्कर 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 01 Jul 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Car News Tata Sierra Tata Sierra Variants
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Tata Sierra EV के किस वेरिएंट की क्या है खूबी? खरीदने जा रहे हैं तो जान लीजिए ये जरूरी बातें
Tata Sierra EV के किस वेरिएंट की क्या है खूबी? खरीदने जा रहे हैं तो जान लीजिए ये बातें
ऑटो
गन्ना किसानों के लिए एथेनॉल मिशन कितना फायदेमंद, क्या इससे बढ़ेगी उनकी कमाई?
गन्ना किसानों के लिए एथेनॉल मिशन कितना फायदेमंद, क्या इससे बढ़ेगी उनकी कमाई?
ऑटो
आम आदमी के लिए कौन-सी इलेक्ट्रिक कार खरीदना रहेगा सस्ता? EV पॉलिसी से मजे ही मजे
आम आदमी के लिए कौन-सी इलेक्ट्रिक कार खरीदना रहेगा सस्ता? EV पॉलिसी से मजे ही मजे
ऑटो
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद अब कितनी सस्ती मिलेगी Tata Sierra EV?
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद अब कितनी सस्ती मिलेगी Sierra EV?
Advertisement

वीडियोज

Pak Af Drone Attack: अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा! कितनी मचाई तबाही? ABPLIVE
Mahakumbh के दौरान भी हुई थी राम मंदिर में चोरी
देशभर में मानसून का तांडव, कई शहर जलमग्न
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, 27 मई को क्या हुआ था?
Champat Rai का बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
बिहार
'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग
'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
क्रिकेट
एस श्रीसंत से हटा बैन, क्या अब होगी क्रिकेट में वापसी? जानें क्या है पूरा मामला
एस श्रीसंत से हटा बैन, क्या अब होगी क्रिकेट में वापसी? जानें क्या है पूरा मामला
इंडिया
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
इंडिया
भारत-पाकिस्तान खत्म करें टेंशन, खोलें एयरस्पेस... 100+ दिग्गजों ने PM मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी
भारत-PAK खत्म करें टेंशन, खोलें एयरस्पेस... 100+ दिग्गजों ने PM मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी
इंडिया
Venezuela Indian Sailor Death : वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget