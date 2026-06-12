हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोएक कार बनाने में लगते हैं कितने पार्ट्स और कितना समय? जानकर रह जाएंगे हैरान

एक कार बनाने में लगते हैं कितने पार्ट्स और कितना समय? जानकर रह जाएंगे हैरान

Car Manufacturing: एक कार को तैयार करने में हजारों पार्ट्स और कई स्टेप शामिल होती है. जानिए एक कार बनाने में कितने पार्ट्स लगते हैं और फैक्ट्री में इसे तैयार होने में कितना समय लगता है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 05:04 PM (IST)
Preferred Sources

Car Manufacturing: जब हम नई कार खरीदते हैं तो आमतौर पर उसका डिजाइन, फीचर्स, माइलेज और कीमत देखते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कार को आप रोज चलाते हैं, उसे बनाने में कितनी मेहनत और कितने पार्ट्स लगते हैं. आधुनिक कार सिर्फ चार पहियों और एक इंजन का नाम नहीं है. यह हजारों छोटे और बड़े पार्ट्स का ऐसा संयोजन है, जो मिलकर एक सुरक्षित और भरोसेमंद वाहन तैयार करते हैं. 

आज की कारों में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, सेफ्टी सिस्टम, सेंसर, इंजन पार्ट्स और कई जटिल तकनीकें शामिल होती हैं. यही वजह है कि एक कार को तैयार करना किसी साधारण प्रक्रिया की तरह नहीं होता. इसके पीछे सैकड़ों इंजीनियर, हजारों कर्मचारी और आधुनिक रोबोटिक मशीनें काम करती हैं. कार फैक्ट्री में हर स्टेप को बेहद सटीक तरीके से पूरा किया जाता है ताकि ग्राहक तक एक बेहतरीन कार पहुंच सके.

एक कार में लगते हैं हजारों पार्ट्स

विशेषज्ञों के अनुसार एक आधुनिक कार में औसतन 25 हजार से 30 हजार तक अलग-अलग पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं. इसमें इंजन, गियरबॉक्स, ब्रेक सिस्टम, सस्पेंशन, सीट, वायरिंग, एयरबैग, सेंसर, टायर और इलेक्ट्रॉनिक यूनिट जैसे कई हिस्से शामिल होते हैं. कुछ प्रीमियम और तकनीक से भरपूर कारों में यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है. कार का हर छोटा हिस्सा एक खास काम करता है और सभी पार्ट्स का सही तालमेल वाहन की परफॉर्मेंस तय करता है. 

यही कारण है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां हर पार्ट की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देती हैं. एक छोटी सी खराबी भी पूरी कार के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है. इसलिए निर्माण प्रक्रिया के दौरान कई स्तरों पर गुणवत्ता जांच की जाती है. यही वजह है कि आधुनिक कारें पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बन चुकी हैं.

यह भी पढ़ें: भारत में सफेद रंग की कारें ही क्यों बिकती हैं सबसे ज्यादा? वजह है बेहद दिलचस्प

फैक्ट्री में ऐसे तैयार होती है कार, हर मिनट होता है बेहद कीमती

एक कार को तैयार करने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है. सबसे पहले बॉडी शेल बनाई जाती है, फिर वेल्डिंग, पेंटिंग और असेंबली का काम होता है. इसके बाद इंजन, ट्रांसमिशन, इंटीरियर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए जाते हैं. आधुनिक ऑटो फैक्ट्रियों में रोबोट और ऑटोमेशन की मदद से यह प्रक्रिया काफी तेज हो चुकी है. कई बड़े प्लांट्स में एक कार को असेंबली लाइन पर तैयार होने में लगभग 15 से 30 घंटे तक का समय लग सकता है. 

हालांकि इसके पीछे डिजाइन, रिसर्च, परीक्षण और पार्ट्स सप्लाई जैसी लंबी प्रक्रिया पहले से चल रही होती है. कार तैयार होने के बाद भी उसे कई सुरक्षा और गुणवत्ता परीक्षणों से गुजरना पड़ता है. इसके बाद ही वह शोरूम तक पहुंचती है. यही कारण है कि एक कार को तैयार करना सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि तकनीक, इंजीनियरिंग और सटीक योजना का शानदार उदाहरण माना जाता है.

यह भी पढ़ें: करोड़ों की Ferrari-Lamborghini भी नहीं दे पातीं ये फीचर्स, बजट कारें हैं इन फीचर्स में आगे

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Automobile Industry Car Production Car Parts Car Manufacturing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
एक कार बनाने में लगते हैं कितने पार्ट्स और कितना समय? जानकर रह जाएंगे हैरान
एक कार बनाने में लगते हैं कितने पार्ट्स और कितना समय? जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑटो
भारत में सफेद रंग की कारें ही क्यों बिकती हैं सबसे ज्यादा? वजह है बेहद दिलचस्प
भारत में सफेद रंग की कारें ही क्यों बिकती हैं सबसे ज्यादा? वजह है बेहद दिलचस्प
ऑटो
10 लाख की कार 3 लाख में...दिल्ली की इन सस्ती मार्केट में छिपा है कारों का खजाना, जानें डिटेल्स
10 लाख की कार 3 लाख में...दिल्ली की इन सस्ती मार्केट में छिपा है कारों का खजाना, जानें डिटेल्स
ऑटो
कभी सड़कों पर राज करती थीं ये कारें, आज नई पीढ़ी इनके नाम तक नहीं जानती
कभी सड़कों पर राज करती थीं ये कारें, आज नई पीढ़ी इनके नाम तक नहीं जानती
Advertisement

वीडियोज

Mannat:😱Vikrant की जिंदगी में हुई Manyata की एंट्री, Mannat के सिंदूर पर मंडराया सौतन का साया #sbs
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने बटोरी वाहवाही
सपना चौधरी ने दर्ज कराया केस, वीर साहू को कोर्ट की सख्त हिदायत
China ने चली चाल! India ने दिखाई आंख! खेल हुआ INTERNATIONAL! |ABPLIVE
Weather Alert: सावधान! आ गया GODZILLA EL-NINO ! भारत पर होगा खतरनाक असर ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: INDIA-NDA में सीट बंटवारे की हलचल शुरु, BJP अभी चुप, सहयोगी एक्टिव, सपा-कांग्रेस में मंथन जारी
UP चुनाव: INDIA-NDA में सीट बंटवारे की हलचल शुरु, BJP अभी चुप, सहयोगी एक्टिव, सपा-कांग्रेस में मंथन जारी
विश्व
Iran-US War: पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
क्रिकेट
IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शुभमन गिल रच सकते हैं इतिहास, बनाने होंगे सिर्फ इतने रन
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शुभमन गिल रच सकते हैं इतिहास, बनाने होंगे सिर्फ इतने रन
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: कंगना की अदद हिट की हसरत पूरा कर पाएगी 'भारत भाग्य विधाता'? जानें कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
स्पोर्ट्स
Explained: ...तो इस वजह से FIFA नहीं खेलती भारतीय टीम! 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
FIFA में क्यों नहीं भारतीय टीम? 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
इंडिया
Petrol-Disel Crisis: पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इतने लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नियम तोड़ा तो क्या होगा?
पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इतने लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नियम तोड़ा तो क्या होगा?
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
ENT LIVE
'The Ugly Story' में छिपे हैं कई राज, टीज़र ने बढ़ाया रोमांच
'The Ugly Story' में छिपे हैं कई राज, टीज़र ने बढ़ाया रोमांच
ENT LIVE
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
'Welcome To The Jungle' का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
'Welcome To The Jungle' का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ABP NEWS
15 जून को लगने वाला है कैंचीधाम में मेला
15 जून को लगने वाला है कैंचीधाम में मेला
Embed widget