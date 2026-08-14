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हिंदी न्यूज़ऑटोHybrid SUV: भारत में लॉन्च होने वाली हैं 4 Hybrid SUV, दमदार माइलेज के साथ 1000 किमी तक रेंज

Hybrid SUV: भारत में लॉन्च होने वाली हैं 4 Hybrid SUV, दमदार माइलेज के साथ 1000 किमी तक रेंज

Hybrid SUV: भारत में जल्द 4 नई हाइब्रिड SUV लॉन्च हो सकती हैं. रेनो, निसान, होंडा और किआ की इन गाड़ियों में शानदार माइलेज और लंबी रेंज मिलने की उम्मीद है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 14 Aug 2026 12:23 PM (IST)
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Hybrid SUV: भारत में हाइब्रिड कारों का क्रेज हर दिन बढ़ता जा रहा है. लोग अब पेट्रोल की बचत और बेहतर माइलेज वाली गाड़ियां ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ऐसे में इस साल कई बड़ी कंपनियां अपनी नई हाइब्रिड SUV भारत में लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इनमें से कुछ गाड़ियां तो एक बार टैंक फुल कराने पर करीब 1000 किलोमीटर तक चलने का दावा कर रही हैं. आइए जानते हैं इन 4 खास हाइब्रिड SUV के बारे में.

रेनो डस्टर हाइब्रिड

रेनो की नई डस्टर पहले ही भारत में पेट्रोल वर्जन में उतारी जा चुकी है, लेकिन इसका हाइब्रिड वर्जन इस साल दिवाली के आसपास आने की उम्मीद है. इसमें 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.4kWh की बैटरी दी जाएगी, जो मिलकर करीब 160hp की पावर देंगे. कंपनी का दावा है कि इसका माइलेज 24-26 किमी प्रति लीटर तक हो सकता है, जिससे इसकी ड्राइविंग रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है. यह गाड़ी मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी.

यह भी पढ़ें: E20 के बीच डीजल कारों पर बढ़ा फोकस, जानें Venue Diesel खरीदना कितना सही?

निसान टेक्टन हाइब्रिड

निसान भी अपनी नई SUV टेक्टन का हाइब्रिड वर्जन भारत में लाने की तैयारी में है. इसमें भी 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 1.4kWh की बैटरी दी जाएगी, जिससे करीब 160hp की पावर मिलेगी. यह गाड़ी उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है, जो मौजूदा हाइब्रिड मिड-साइज SUV के अलावा कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं.

होंडा एलिवेट हाइब्रिड

होंडा एलिवेट हाइब्रिड को इस साल की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जा सकता है. इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे खासतौर पर भारतीय सड़कों और जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है. इसका माइलेज करीब 26-27 किमी प्रति लीटर तक होने की उम्मीद है. होंडा इसे एक प्रैक्टिकल और भरोसेमंद फैमिली हाइब्रिड SUV के तौर पर पेश करने की तैयारी में है.

किआ सेल्टोस हाइब्रिड

किआ ने भी कन्फर्म कर दिया है कि सेल्टोस का एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन भारत के लिए तैयार किया जा रहा है. इसे इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी, जिससे गाड़ी को अच्छी पावर और बेहतर माइलेज दोनों मिलेंगे.

क्यों बढ़ रहा है हाइब्रिड गाड़ियों का क्रेज

हाइब्रिड गाड़ियां आजकल इसलिए पसंद की जा रही हैं क्योंकि इनमें पेट्रोल गाड़ी जितनी आसानी भी मिलती है और साथ में अच्छा माइलेज भी. इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह इन्हें बार-बार चार्ज करने की टेंशन नहीं रहती, इसलिए जिन लोगों के पास घर पर चार्जिंग की सुविधा नहीं है या जो लंबी दूरी ज्यादा चलाते हैं, उनके लिए हाइब्रिड गाड़ी एक अच्छा बीच का रास्ता बन जाती है.

आने वाले समय में रेनो, निसान, होंडा और किआ के अलावा हुंडई, मारुति और महिंद्रा जैसी कंपनियां भी अपनी हाइब्रिड SUV भारत में लॉन्च करने की तैयारी में हैं. यानी आने वाले महीनों में ग्राहकों के पास हाइब्रिड SUV के कई सारे ऑप्शन मौजूद होंगे, जिनमें से वो अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही गाड़ी चुन सकेंगे.

यह भी पढ़ें: Ethanol ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल कारों से खफा हुए लोग! क्या कहते हैं आंकड़ें?

Published at : 14 Aug 2026 12:23 PM (IST)
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