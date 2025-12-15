नए डिजाइन और ADAS के साथ नजर आई Skoda Slavia Facelift, जानें कब हो सकती है लॉन्च?

स्कोडा अपनी मशहूर मिड साइज सेडान Slavia को 2026 में नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. लॉन्च से पहले इस कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं. इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि कंपनी कार के लुक और फीचर्स दोनों में बड़ा बदलाव करने जा रही है. Skoda Slavia पहले से ही अपने सेगमेंट में अच्छी बिक्री कर रही है और अब फेसलिफ्ट के जरिए इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है. आइए इसके फीचर्स और डिजाइन पर नजर डालते हैं.

कैसा है डिजाइन ?

नई Slavia Facelift के बाहर के डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन लुक को और शार्प बनाया गया है. सामने की तरफ स्कोडा की पहचान वाली ग्रिल पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन हेडलैंप और LED लाइट्स का डिजाइन नया हो सकता है. फ्रंट बंपर अब पहले से ज्यादा स्टाइलिश नजर आता है और इसमें ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है. पीछे की तरफ टेल लैंप और बंपर में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है, जबकि डिक्की का Shape लगभग पहले जैसा ही रहेगा.

साइड प्रोफाइल में रहेगा जाना-पहचाना अंदाज

कार को साइड से देखने पर इसका डिजाइन काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा ही लगता है. इसकी Sloping रूफ और स्पोर्टी लुक को बरकरार रखा गया है. सबसे बड़ा फर्क नए अलॉय व्हील्स में दिख सकता है, जो अब नए डिजाइन और डार्क फिनिश में आ सकते हैं. बाकी दरवाजों के हैंडल, शीशे और बॉडी की लाइनें मौजूदा मॉडल जैसी ही रहेंगी.

केबिन में मिलेगा नया एक्सपीरियंस और ADAS फीचर

Slavia Facelift के अंदर सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसमें नया डैशबोर्ड डिजाइन, अपडेटेड टचस्क्रीन और डिजिटल मीटर दिया जा सकता है. पहली बार इसमें ADAS सेफ्टी फीचर मिलने की उम्मीद है, जो ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा. इसमें लेन में कार को संभालने, आगे टक्कर से बचाने और ड्राइवर को अलर्ट करने जैसे फीचर्स हो सकते हैं.

इंजन

नई Slavia Facelift में इंजन पहले जैसे ही रहेंगे. इसमें 1.0 लीटर और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलेगा. 2026 में इसके लॉन्च के साथ इस सेगमेंट में मुकाबला और बढ़ जाएगा.

ये भी पढ़ें: Tata Punch से Hyundai i20 तक, कम कीमत में ये 4 छोटी कारें देती हैं सनरूफ का मजा, देखें लिस्ट