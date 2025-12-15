Tata Punch से Hyundai i20 तक, कम कीमत में ये 4 छोटी कारें देती हैं सनरूफ का मजा, देखें लिस्ट

आज के समय में सनरूफ कार का एक पसंदीदा फीचर बन गया है. लोग चाहते हैं कि कार के अंदर बैठकर उन्हें खुलापन महसूस हो और ताजी हवा का मजा मिल सके. पहले सनरूफ सिर्फ महंगी गाड़ियों में मिलता था, लेकिन अब कंपनियां इसे सस्ती और छोटी कारों में भी देने लगी हैं. इसी वजह से कम बजट वाले लोग भी अब इस फीचर का आनंद ले सकते हैं. अगर आप भी ऐसी कार ढूंढ रहे हैं, जिसमें कीमत ज्यादा न हो और सनरूफ भी मिले, तो आइए इन 4 कारों पर नजर डालते हैं.

Hyundai Exter

हुंडई एक्सटर एक छोटी लेकिन दमदार माइक्रो SUV है. इस कार में सनरूफ का ऑप्शन S स्मार्ट वेरिएंट से मिलता है. इसकी कीमत करीब 7 लाख रुपये से शुरू होती है. ये कार शहर में चलाने के लिए आरामदायक है और इसमें अच्छा स्पेस भी मिलता है. इसका इंजन Daily use के इस्तेमाल के लिए सही है और बूट स्पेस भी इतना है कि सामान रखने में दिक्कत नहीं होती.

Tata Punch

टाटा पंच भारतीय बाजार में काफी पसंद की जाती है. इसमें एडवेंचर S वेरिएंट से सनरूफ दिया गया है. इसकी कीमत भी लगभग 7 लाख रुपये के आसपास है. यह कार मजबूत बनावट और अच्छी सेफ्टी के लिए जानी जाती है. इसका इंजन स्मूथ है और यह मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों में मिलती है.

Hyundai i20

हुंडई i20 एक स्टाइलिश और प्रीमियम हैचबैक है. इसमें मैग्ना वेरिएंट से सनरूफ मिलता है. इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फीचर्स और आराम के मामले में यह कार आगे है. माइलेज भी ठीक है और यह लंबी दूरी के सफर के लिए अच्छी मानी जाती है.

Tata Altroz में मिलता है स्पेस और आराम