Tata Punch से Hyundai i20 तक, कम कीमत में ये 4 छोटी कारें देती हैं सनरूफ का मजा, देखें लिस्ट

हिंदी न्यूज़ऑटोTata Punch से Hyundai i20 तक, कम कीमत में ये 4 छोटी कारें देती हैं सनरूफ का मजा, देखें लिस्ट

अब कई छोटी और बजट-फ्रेंडली कारों में भी सनरूफ का फीचर मिलने लगा है. अगर आप कम बजट में सनरूफ वाली कार लेना चाहते हैं, तो ये 4 छोटी गाड़ियां आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Dec 2025 09:29 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में सनरूफ कार का एक पसंदीदा फीचर बन गया है. लोग चाहते हैं कि कार के अंदर बैठकर उन्हें खुलापन महसूस हो और ताजी हवा का मजा मिल सके. पहले सनरूफ सिर्फ महंगी गाड़ियों में मिलता था, लेकिन अब कंपनियां इसे सस्ती और छोटी कारों में भी देने लगी हैं. इसी वजह से कम बजट वाले लोग भी अब इस फीचर का आनंद ले सकते हैं. अगर आप भी ऐसी कार ढूंढ रहे हैं, जिसमें कीमत ज्यादा न हो और सनरूफ भी मिले, तो आइए इन 4 कारों पर नजर डालते हैं.

Hyundai Exter

  • हुंडई एक्सटर एक छोटी लेकिन दमदार माइक्रो SUV है. इस कार में सनरूफ का ऑप्शन S स्मार्ट वेरिएंट से मिलता है. इसकी कीमत करीब 7 लाख रुपये से शुरू होती है. ये कार शहर में चलाने के लिए आरामदायक है और इसमें अच्छा स्पेस भी मिलता है. इसका इंजन Daily use के इस्तेमाल के लिए सही है और बूट स्पेस भी इतना है कि सामान रखने में दिक्कत नहीं होती.

Tata Punch

  • टाटा पंच भारतीय बाजार में काफी पसंद की जाती है. इसमें एडवेंचर S वेरिएंट से सनरूफ दिया गया है. इसकी कीमत भी लगभग 7 लाख रुपये के आसपास है. यह कार मजबूत बनावट और अच्छी सेफ्टी के लिए जानी जाती है. इसका इंजन स्मूथ है और यह मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों में मिलती है.

Hyundai i20 

  • हुंडई i20 एक स्टाइलिश और प्रीमियम हैचबैक है. इसमें मैग्ना वेरिएंट से सनरूफ मिलता है. इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फीचर्स और आराम के मामले में यह कार आगे है. माइलेज भी ठीक है और यह लंबी दूरी के सफर के लिए अच्छी मानी जाती है.

Tata Altroz में मिलता है स्पेस और आराम

  • टाटा अल्ट्रोज भी इस लिस्ट में शामिल है. इसमें प्योर S वेरिएंट से सनरूफ दिया गया है. इसकी कीमत 7 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा शुरू होती है. इस कार का डिजाइन अच्छा है और बूट स्पेस बड़ा है. कुल मिलाकर, कम बजट में सनरूफ का मजा लेने के लिए ये चारों कारें अच्छे विकल्प हैं.

Published at : 15 Dec 2025 09:29 AM (IST)
Hyundai I20 Tata Punch Small Cars Affordable Sunroof Cars Sunroofs
