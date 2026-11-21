Bentley Torcal EV: ऑटोमार्केट इंडस्ट्री में इन दिनों इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा है और तेजी से मार्केट में EV गाड़ी बिक रही है. इलेक्ट्रिक गाड़ी अब केवल छोटी ही नहीं बल्कि लग्जरी कंपनियां भी बना रही हैं. क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई लग्जरी कंपनियों ने गाड़ी EV लॉन्च की हैं. जबकि अब अल्ट्रा-लग्जरी कार निर्माता बेंटले अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी Torcal का एक बेहद खास और रहस्यमयी ब्लैक-आउट वर्जन पेश किया है. जिसने ऑटोमोबाइल जगत में तहलका मचा दिया है.

बता दें कि सबसे खास बात यह है कि इस SUV की दुनियाभर में केवल 20 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी और यह ग्राहकों को पहली स्टैंडर्ड Torcal की डिलीवरी मिलने से पहले ही सामने आ गई है. चलिए जानते हैं इस एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक एसयूवी की खासियतों के बारे में.

ऑल-ब्लैक स्टेल्थ लुक

आपको बता दें कि पारंपरिक चमक-दमक के बजाय इस स्पेशल एडिशन को एक बेहद आक्रामक और शांत स्टेल्थ अंदाज दिया गया है. इसे खास बेलुगा ब्लैक रंग में फिनिश किया गया है.

जिसमें ब्लैक बैज, ब्लैक्ड-आउट ग्रिल और मैचिंग ब्लैक रंग के 22-इंच वोर्टेक्स व्हील्स दिए गए हैं. इन फोर्ज्ड व्हील्स में कार्बन-फाइबर इंसर्ट्स मिलते हैं जो एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाते हैं. फ्रंट फेंडर्स पर Bentley FRGMT बैजिंग और टेलगेट पर FRGMT लोगों इसे जापानी स्ट्रीटवियर का खास टच देते हैं.

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देखने को मिलेगा डार्क केबिन

जानकारी दें दे कि केबिन के अंदर भी डार्क थीम को बरकरार रखा गया है. जहां इंपीरियल ब्लू और बेलुगा ब्लैक ट्रिम, क्रॉस-स्टिचिंग और पियानो ब्लैक एक्सेंट्स नजर आते हैं. डोर पैनल्स पर छोटे FRGMT और बेंटले लोगो का पैटर्न तथा खास ट्रेडप्लेट्स इसे स्टैंडर्ड मॉडल से बिल्कुल अलग पहचान देते हैं.

रहेगी सुपरकार जैसी रफ्तार

साल 2028 मॉडल के रूप में आने वाली बेंटले टोरकल 800-वोल्ट आर्किटेक्चर और 113 kWh बैटरी पैक पर आधारित है. इसका स्टैंडर्ड वर्जन 810 hp की पावर और 1,194 Nm का टॉर्क देता है. जबकि Torcal S वेरिएंट लॉन्च कंट्रोल के साथ 876 hp की ताकत और 1,350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

जबकि करीब 2,700 किलोग्राम वजन के बावजूद यह S अवतार महज 2.8 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकता है. वहीं 400kW DC फास्ट चार्जिंग के जरिए इसकी बैटरी 20 मिनट से भी कम समय में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है.

क्या रहने वाली है कीमत?

आपको बता दें कि फिलहाल बेंटले ने इस 20-यूनिट वाली FRGMT कमीशन की कीमत और किन बाजारों में यह उतारी जाएगी इसका खुलासा अभी नहीं किया है. हालांकि यह जरूर सामने आया है कि अमेरिका में 2028 मॉडल के रूप में आने वाली स्टैंडर्ड Torcal के पहले साल का पूरा प्रोडक्शन पहले ही बिक चुका है.

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