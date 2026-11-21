BYD Ti7 SUV EU Sales Ban: चीन की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी BYD को यूरोप में बड़ा कानूनी झटका लगा है. क्योंकि मशहूर लग्जरी ऑफ-रोड SUV लैंड रोवर डिफेंडर के डिजाइन की नकल करने के मामले में नीदरलैंड की एक अदालत ने BYD की प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी Ti7 की बिक्री और आयात पर पूरे यूरोपीय संघ में बैन लगा दी है.

आपको बता दें कि द हेग की जिला अदालत ने जगुआर लैंड रोवर की याचिका पर सुनवाई करते हुए माना कि BYD Ti7 का बाहरी ढांचा डिफेंडर के रजिस्टर्ड यूरोपीय डिजाइन के अधिकारों का उल्लंघन करता है. चलिए जानते हैं कि कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है और नियम तोड़ने पर BYD को कितना भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

कोर्ट ने क्यों माना ऐसा?

जानकारी दें दे कि सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पाया कि हालांकि BYD Ti7 की हेडलाइट्स, ग्रिल, बंपर और बोनट में कुछ बदलाव किए गए हैं. लेकिन फिर भी गाड़ी का ओवरऑल लुक और सिल्हूट लैंड रोवर डिफेंडर जैसा ही नजर आता है.

जबकि कोर्ट ने खास तौर पर इसके बॉक्सी शेप, गोल किनारों, सिग्नेचर C-पिलर पैनल, व्हील-आर्क कटआउट और पीछे लगे स्पेयर व्हील को डिफेंडर के 2018 के रजिस्टर्ड EU डिजाइन की नकल माना जो पर्याप्त अंतर पैदा करने में विफल रहा.

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सब चीजों पर पर लगी रोक

बता दें कि यह आदेश लागू होने के एक हफ्ते बाद से BYD पूरे यूरोपीय संघ में Ti7 का न तो इम्पोर्ट कर पाएगी और न ही गाड़ी बना पायेगी और ऐड, स्टोरेज या बिक्री कर सकेगी. लेकिन ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है इसलिए इस फैसले का असर ब्रिटेन में जनवरी 2027 से शुरू होने वाली Ti7 की डिलीवरी पर नहीं पड़ेगा.

लगेगा 1 लाख यूरो का जुर्माना

वहीं इसके अलावा अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश के नियम को तोड़ने पर भारी आर्थिक दंड भी तय किया है. अगर BYD इस प्रतिबंध का उल्लंघन करती है तो उसे प्रतिदिन 1,00,000 यूरो या एक बार उल्लंघन पर 25,000 यूरो का जुर्माना भरना होगा. जिसकी अधिकतम सीमा 1 करोड़ यूरो रखी गई है.

क्या होगा इस कानूनी लड़ाई में?

बता दें कि यह शुरुआती फैसला है न कि अंतिम फैसला. अब जगुआर लैंड रोवर के पास इस मामले में स्थायी प्रतिबंध के लिए मुख्य मुकदमा शुरू करने हेतु 6 महीने का समय है. यदि JLR ऐसा नहीं करती है तो यह अस्थायी बैन समाप्त हो जाएगा.

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