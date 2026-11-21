Mahindra Car Issue: इंडिया की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में शामिल महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां देश में खूब बिक रही हैं. कंपनी की कई मॉडल जैसे ही स्कार्पियो और थार की डिमांड देश भर में बहुत ज्यादा है. लेकिन इस बीच एक मामले ने महिंद्रा की गाड़ी चला रहे मालिकों की टेंशन बढ़ा दी है.

क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ऐसा बताया जा रहा है कि लाखों रुपये खर्च करके नई गाड़ी खरीदने के महज कुछ दिनों और 200 से 1,000 किलोमीटर चलने के भीतर ही गाड़ियों में गंभीर तकनीकी दिक्कतें आने लगी हैं. जिससे न केवल वे परेशान हैं बल्कि सड़क पर जान का खतरा भी बना हुआ है. चलिए जानते हैं कि इस वायरल वीडियो के पीछे की पूरी कहानी क्या है और शोरूम प्रबंधन ने इस पर क्या सफाई दी है.

बंद होने लगीं नई गाड़ियां

जानकारी दें दे कि प्रदर्शन कर रहे ग्राहकों का कहना है कि विशेष रूप से स्कॉर्पियो और थार रॉक्स जैसे मॉडल्स में समस्याएं सामने आ रही हैं. कई खरीदारों ने आरोप लगाया कि उनकी नई गाड़ी महज 200 से 1,000 किलोमीटर चलने के बाद ही बीच रास्ते में अचानक बंद हो गई.

जबकि किसी की गाड़ी पिछले 15 दिनों से खराब खड़ी है. एक ग्राहक ने तो बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर उनकी स्कॉर्पियो का स्टीयरिंग जाम हो गया. जिससे बड़ा हादसा होते-होते बचा.

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शोरूम पर जड़ा ताला

बता दें कि नाराज ग्राहकों ने दावा किया कि इलाके में बिकी 150 से अधिक गाड़ियों में किसी न किसी तरह का मैकेनिकल या तकनीकी फॉल्ट सामने आ चुका है. बार-बार शिकायत के बावजूद समाधान न मिलने पर आक्रोशित खरीदारों ने शोरूम के गेट पर ताला लगाकर कामकाज रोक दिया और पुलिस को सामूहिक शिकायत भी दी. सूचना मिलने पर ग्रेटर नोएडा पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्राहकों को शांत कराया.

शोरूम प्रबंधन ने दी सफाई

वहीं हंगामे के बाद शोरूम प्रबंधन ने परेशान ग्राहकों की गाड़ियों को मुफ्त में ठीक करने का आश्वासन दिया है. वहीं शोरूम के जनरल मैनेजर का कहना है कि शुरुआती जांच में यह समस्या डीजल में मिलावट के कारण सामने आ रही है. जो अन्य कंपनियों की गाड़ियों में भी देखी गई है और सभी ग्राहकों की समस्याओं का तेजी से समाधान किया जा रहा है.

किन बातों का रखें ध्यान?

आपको बता दें कि यदि आप भी नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो डिलीवरी लेने से पहले प्री-डिलीवरी इंस्पेक्शन जरूर कराएं और केवल भरोसेमंद व अधिकृत फ्यूल स्टेशनों से ही ईंधन भरवाएं.

जबकि इसके अलावा किसी भी तरह की तकनीकी खराबी आने पर डीलरशिप के साथ-साथ कंपनी के आधिकारिक कस्टमर केयर पर लिखित शिकायत दर्ज कराएं. ताकि वारंटी के तहत समय पर उचित समाधान मिल सके.

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