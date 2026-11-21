जब भी महंगी और तेज रफ्तार बाइक्स की बात होती है, तो Kawasaki Ninja H2R और Ducati Panigale जैसी सुपरबाइक्स का नाम सबसे पहले आता है. लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी मोटरसाइकिलें भी हैं, जिनकी कीमत किसी लग्जरी कार या आलीशान घर से भी ज्यादा है. इनकी खासियत सिर्फ तेज रफ्तार नहीं, बल्कि इनका बेहद खास डिजाइन, सीमित संख्या में निर्माण और एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग भी है.

ऐसी ही एक बाइक Neiman Marcus Limited Edition Fighter है, जिसकी कीमत 11 मिलियन डॉलर यानी करीब 90 करोड़ रुपये बताई जाती है. Neiman Marcus Limited Edition Fighter को दुनिया की सबसे महंगी मोटरसाइकिलों में गिना जाता है. इसका डिजाइन आम सुपरबाइक्स से बिल्कुल अलग है. इसे अमेरिकी कंपनी Confederate Motors जिसका नाम अभी Combat Motors ने तैयार किया था.

प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल

बाइक की सबसे खास बात इसका ओपन-मेटल फ्रेम है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी मशीन के अंदरूनी हिस्सों को ही डिजाइन का हिस्सा बना दिया गया हो. इसका फ्रेम एक खास तरह की मेटल मशीनिंग से तैयार किया गया है. इसमें एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और कार्बन फाइबर जैसे प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है. इसके डिजाइन में पारंपरिक बॉडी पैनल की जगह मैकेनिकल स्ट्रक्चर को ज्यादा महत्व दिया गया है. यही वजह है कि यह बाइक सड़क पर किसी मशीन जैसी दिखाई देती है.

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306 किलोमीटर प्रति घंटा टॉप स्पीड

इस बाइक की सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर होती है. कई रिपोर्ट्स में इसकी कीमत 11 मिलियन डॉलर यानी लगभग 90 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 1.10 लाख डॉलर बताई गई थी. वहीं इसकी टॉप स्पीड करीब 190 मील प्रति घंटा यानी 306 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है. इसमें 120 क्यूबिक इंच का एयर-कूल्ड V-Twin इंजन दिया गया है. इसका डिजाइन और इंजन इसे कलेक्टर्स के बीच बेहद खास बनाते हैं.

Kawasaki Ninja H2R भी इस रेस में

तेज रफ्तार सुपरबाइक्स की बात हो और Kawasaki Ninja H2R का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है. इसमें 998cc का सुपरचार्ज्ड इंजन मिलता है. कंपनी के अनुसार यह 321.5 हॉर्सपावर तक की ताकत पैदा करता है. की रिपोर्ट्स में भारत में Kawasaki Ninja H2R की अंतिम एक्स-शोरूम कीमत लगभग 79.90 लाख बताई जाती है. हालांकि यह आम सड़कों पर चलाने के लिए नहीं, बल्कि बंद रेसिंग ट्रैक के लिए बनाई गई है.

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