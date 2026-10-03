SUV या चलता-फिरता पावरहाउस! 1770KM की रेंज, 3.95 सेकंड में 100 की स्पीड

अब ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसी गाड़ियां भी चुकीं हैं जिनकी चर्चा जमकर चल रही है. इस बीच अब एक ऐसी SUV गाड़ी की एंट्री होने जा रही है जिसके बारें में सुन आपके भी होश उड़ जाएंगे. दरअसल, चीनी ऑटो मार्केट में एक ऐसी नई ऑफ-रोड हाइब्रिड SUV एंट्री मारने जा रही है. जिसे चलता-फिरता पावरहाउस कहा जाए तो गलत नहीं होगा.

क्योंकि, इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसकी 1,770 किलोमीटर की लंबी ओवरऑल ड्राइविंग रेंज है. जिसका मतलब है यह कार एक बार फुल टैंक और फुल चार्ज करने के बाद आपको लंबे समय तक रीफ्यूलिंग या चार्जिंग की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इसके साथ ही यह महज 3.95 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है. चलिए इस कार के बारें में जानतें हैं और इसका नाम क्या है यह भी पता करते हैं.

मिलेगा दमदार हाइब्रिड इंजन

बता दें कि, कार कंपनी गीली गैलेक्सी ने अपनी नई SUV बैटलशिप 700 में एक शक्तिशाली प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है. इसमें पेट्रोल इंजन के साथ-साथ हाई-परफॉर्मिंग इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलता है.

जिसके चलते यह सेटअप गाड़ी को तुरंत एक्सीलरेशन और भारी टॉर्क जनरेट करने में मदद करता है. यही वजह है कि इतनी बड़ी और भारी SUV होने के बावजूद यह स्पोर्ट्स कार की तरह चंद सेकंड में 100 किमी की स्पीड हासिल कर लेती है.

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: लॉन्ग वीकेंड पर घूमने का प्लान, ये कारें देंगी फुल आराम

1770 किमी की ओवरऑल रेंज

वहीं, लंबी दूरी का सफर तय करने वालों के लिए यह कार किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें बड़ी बैटरी और बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है. जो मिलकर इसे 1,770 किलोमीटर की कुल रेंज प्रदान करते हैं.

वहीं, केवल इलेक्ट्रिक मोड पर भी यह कार रोजाना के शहरों वाले काम आसानी से निपटा सकती है. इससे पेट्रोल का खर्च काफी हद तक कम हो जाता है और सफर बेहद किफायती बनता है.

AI Generated Image

ऑफ-रोडिंग क्षमता और ऑल-व्हील ड्राइव

बता दें कि, यह SUV सिर्फ प्लेन हाईवे के लिए नहीं बल्कि मुश्किल और पथरीले रास्तों के लिए भी तैयार की गई है. इसमें एडवांस्ड ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम और अलग-अलग ऑफ-रोड ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं. इसका हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, मजबूत सस्पेंशन और ऑल-टेरेन ग्रिप इसे कीचड़, रेत और पहाड़ों पर भी आसानी से चढ़ने की ताकत देते हैं.

फ्यूचरिस्टिक लुक और केबिन टेक्नोलॉजी

वहीं, लुक के मामले में यह गाड़ी काफी मस्कुलर और बोल्ड नजर आती है. इसके केबिन में लेटेस्ट जनरेशन का बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले, डिजिटल ड्राइवर कंसोल और प्रीमियम लेदर सीट्स दी गई हैं. सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 ADAS फीचर्स, 360-डिग्री कैमरा और कई एयरबैग्स शामिल हैं. कुल मिलाकर यह कार स्पीड, रेंज और रफ-एंड-टफ परफॉर्मेंस का एक अनोखा संगम है.

यह भी पढ़ें: नई Pulsar NS400Z लॉन्च, Duke जैसी बाइक को देगी टक्कर!