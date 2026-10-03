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हिंदी न्यूज़ऑटोSUV या चलता-फिरता पावरहाउस! 1770KM की रेंज, 3.95 सेकंड में 100 की स्पीड

SUV या चलता-फिरता पावरहाउस! 1770KM की रेंज, 3.95 सेकंड में 100 की स्पीड

1770 किलोमीटर की जबर्दस्त रेंज और 3.95 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने वाली नई हाइब्रिड SUV जल्द लॉन्च हो रही है. जानिए इसके दमदार फीचर्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Oct 2026 07:07 AM (IST)
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अब ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसी गाड़ियां भी चुकीं हैं जिनकी चर्चा जमकर चल रही है. इस बीच अब एक ऐसी SUV गाड़ी की एंट्री होने जा रही है जिसके बारें में सुन आपके भी होश उड़ जाएंगे. दरअसल, चीनी ऑटो मार्केट में एक ऐसी नई ऑफ-रोड हाइब्रिड SUV एंट्री मारने जा रही है. जिसे चलता-फिरता पावरहाउस कहा जाए तो गलत नहीं होगा.

क्योंकि, इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसकी 1,770 किलोमीटर की लंबी ओवरऑल ड्राइविंग रेंज है. जिसका मतलब है यह कार एक बार फुल टैंक और फुल चार्ज करने के बाद आपको लंबे समय तक रीफ्यूलिंग या चार्जिंग की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इसके साथ ही यह महज 3.95 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है. चलिए इस कार के बारें में जानतें हैं और इसका नाम क्या है यह भी पता करते हैं.

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मिलेगा दमदार हाइब्रिड इंजन

बता दें कि, कार कंपनी गीली गैलेक्सी ने अपनी नई SUV बैटलशिप 700 में एक शक्तिशाली प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है. इसमें पेट्रोल इंजन के साथ-साथ हाई-परफॉर्मिंग इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलता है.

जिसके चलते यह सेटअप गाड़ी को तुरंत एक्सीलरेशन और भारी टॉर्क जनरेट करने में मदद करता है. यही वजह है कि इतनी बड़ी और भारी SUV होने के बावजूद यह स्पोर्ट्स कार की तरह चंद सेकंड में 100 किमी की स्पीड हासिल कर लेती है.

SUV या चलता-फिरता पावरहाउस! 1770KM की रेंज, 3.95 सेकंड में 100 की स्पीड

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1770 किमी की ओवरऑल रेंज

वहीं, लंबी दूरी का सफर तय करने वालों के लिए यह कार किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें बड़ी बैटरी और बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है. जो मिलकर इसे 1,770 किलोमीटर की कुल रेंज प्रदान करते हैं.

वहीं, केवल इलेक्ट्रिक मोड पर भी यह कार रोजाना के शहरों वाले काम आसानी से निपटा सकती है. इससे पेट्रोल का खर्च काफी हद तक कम हो जाता है और सफर बेहद किफायती बनता है.

SUV या चलता-फिरता पावरहाउस! 1770KM की रेंज, 3.95 सेकंड में 100 की स्पीड

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ऑफ-रोडिंग क्षमता और ऑल-व्हील ड्राइव

बता दें कि, यह SUV सिर्फ प्लेन हाईवे के लिए नहीं बल्कि मुश्किल और पथरीले रास्तों के लिए भी तैयार की गई है. इसमें एडवांस्ड ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम और अलग-अलग ऑफ-रोड ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं. इसका हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, मजबूत सस्पेंशन और ऑल-टेरेन ग्रिप इसे कीचड़, रेत और पहाड़ों पर भी आसानी से चढ़ने की ताकत देते हैं.

फ्यूचरिस्टिक लुक और केबिन टेक्नोलॉजी

वहीं, लुक के मामले में यह गाड़ी काफी मस्कुलर और बोल्ड नजर आती है. इसके केबिन में लेटेस्ट जनरेशन का बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले, डिजिटल ड्राइवर कंसोल और प्रीमियम लेदर सीट्स दी गई हैं. सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 ADAS फीचर्स, 360-डिग्री कैमरा और कई एयरबैग्स शामिल हैं. कुल मिलाकर यह कार स्पीड, रेंज और रफ-एंड-टफ परफॉर्मेंस का एक अनोखा संगम है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 03 Oct 2026 07:07 AM (IST)
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