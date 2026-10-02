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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान

'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान

फ्लाईदुबई कॉकपिट की घटना पर इजरायल की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्शन ऑर्डर देते हुए कहा है कि जो लोग भी इस घटना के पीछे हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 02 Oct 2026 07:15 PM (IST)
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फ्लाईदुबई कॉकपिट की घटना पर इजरायल की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्शन ऑर्डर देते हुए कहा है कि जो लोग भी इस घटना के पीछे हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. नेतन्याहू ने एक वीडियो एक्स अकाउंट से जारी करते हुए, कहा है कि जांचकर्ताओं का मानना है कि फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना के हमलावर में इस्लामी कट्टरपंथ की भावना आ गई थी. इसका इरादा यात्रियों समेत विमान को क्रैश करने का था.

नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, 'जैसे-जैसे समय बीत रहा है, वैसे-वैसे तस्वीर साफ होती जा रही है. यानीव और उनके बहादुर दोस्तों ने 11 सितंबर जैसी बड़ी तबाही को रोका है. हमलावर इस्लामी कट्टरपंथ से प्रभावित था. वह यात्रियों के साथ विमान को क्रैश करने आया था. हम अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उसे भेजा गया था. जिसने भी उसे भेजा है, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.'

यूएई प्रेसीडेंट एडवाइजर बोले- आतंकवादी एक्ट

इससे पहले यूएई के प्रेसीडेंट एडवाइजर अनवर गर्गश ने बुधवार को हुई इस दुर्घटना की कोशिश को आतंकवादी एक्ट करार दिया था. यह पहली बार था, जब इस घटना को लेकर किसी तरह से आतंकवादी जुड़ाव को लेकर दावा किया गया था. इसके अलावा कैप्टन स्मित मछार की तारीफ करते हुए गर्गश ने कहा कि पायलट ने एक संभावित बड़ी दुर्घटना को रोककर साहस और जिम्मेदारी का असल मतलब दिखाया है. 

इजरायल ने बताया जिहादी हमला

इसके अलावा उन्होंने अटकलों और साजिश की थ्योरी से बचने की भी सलाह दी. इधर इजरायल के रक्षामंत्री काट्ज ने इस घटना को जिहादी हमले की कोशिश करार दिया था.

वहीं, बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना के तुरंत बाद कहा था कि जांचकर्ता इस बात की भी जांच कर रहे हैं, क्या इस हमले में ईरान का कोई हाथ था. लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि अभी किसी भी नतीजे पर पहुंच बहुत जल्दबाजी होगी.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 02 Oct 2026 06:51 PM (IST)
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