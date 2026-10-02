Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन, धोनी-जडेजा समेत 4 भारतीय शामिल; युवराज सिंह को नहीं मिली जगह

ऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन, धोनी-जडेजा समेत 4 भारतीय शामिल; युवराज सिंह को नहीं मिली जगह

ऑल टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन में 4 भारतीयों को जगह मिली है, लेकिन शानदार फील्डर युवराज सिंह इस टीम का हिस्सा नहीं बन सके. देखें इस टीम में किन-किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 02 Oct 2026 10:48 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ रन और विकेट ही नहीं, एक शानदार कैच या सटीक थ्रो भी मैच का रुख बदल सकता है. इसी वजह से कुछ खिलाड़ी अपनी फील्डिंग के लिए भी खास पहचान बनाते हैं. भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रही ODI सीरीज के बीच पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ और आर. श्रीधर ने अपने पसंदीदा ऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन का चुनाव किया है. इस टीम में भारत के 4 खिलाड़ियों को जगह मिली है, लेकिन बेहतरीन फील्डर्स में गिने जाने वाले युवराज सिंह इसमें शामिल नहीं हैं.

बद्रीनाथ और श्रीधर ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क टेलर और वेस्टइंडीज के दिग्गज गॉर्डन ग्रीनिज को टीम में ओपनर के तौर पर चुना है. टेलर स्लिप में शानदार कैच लेने के लिए जाने जाते थे. उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 217 मैच खेले और 213 कैच पकड़े. वहीं ग्रीनिज ने अपने करियर में 141 कैच लिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

स्पोर्ट्स
2027 वनडे वर्ल्ड कप में शुरुआती स्टेज में बाहर होगा पाकिस्तान? जानें कैसा है समीकरण
2027 वनडे वर्ल्ड कप में शुरुआती स्टेज में बाहर होगा पाकिस्तान? जानें कैसा है समीकरण
स्पोर्ट्स
IPL 2027 से पहले SRH से अलग होंगे अभिषेक शर्मा? हैरान कर देगी 'नाराजगी' की वजह
IPL 2027 से पहले SRH से अलग होंगे अभिषेक शर्मा? हैरान कर देगी 'नाराजगी' की वजह
स्पोर्ट्स
गांगुली ने चुनी ODI WC 2027 के लिए भारत की प्लेइंग 11, बेंच पर बैठे खिलाड़ी को किया शामिल
गांगुली ने चुनी ODI WC 2027 के लिए भारत की प्लेइंग 11, बेंच पर बैठे खिलाड़ी को किया शामिल
स्पोर्ट्स
इतिहास में दर्ज होगी 3 अक्टूबर की तारीख, एक दिन में दो अलग-अलग देशों से खेलेगी टीम इंडिया
इतिहास में दर्ज होगी 3 अक्टूबर की तारीख, एक दिन में दो अलग-अलग देशों से खेलेगी टीम इंडिया

पोंटिंग और साइमंड्स भी टीम का हिस्सा

मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग और एंड्रयू साइमंड्स को जगह मिली. पोंटिंग ने 560 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 364 कैच पकड़े. वहीं साइमंड्स अपनी मजबूत थ्रो और डायरेक्ट हिट के लिए मशहूर थे. वेस्टइंडीज के विव रिचर्ड्स और भारत के सुरेश रैना को भी इस टीम में शामिल किया गया है. रैना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 167 कैच पकड़े.

धोनी विकेटकीपर, कपिल और जडेजा भी शामिल

विकेटकीपर के तौर पर एमएस धोनी को चुना गया. पूर्व भारतीय कप्तान के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 829 विकेटकीपिंग डिसमिसल हैं. इसके अलावा भारत के कपिल देव और रवींद्र जडेजा भी इस इलेवन में शामिल हैं. कपिल ने 135 अंतरराष्ट्रीय कैच पकड़े, जबकि जडेजा के नाम 377 मैचों में 158 कैच हैं.

स्टोक्स और ब्रेट ली को भी मिली जगह

इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली को भी टीम में शामिल किया गया है. स्टोक्स ने 279 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 192 कैच पकड़े हैं. वहीं ब्रेट ली ने 322 मैचों में 83 कैच लिए.

सुब्रमण्यम बद्रीनाथ और आर. श्रीधर की ऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन

मार्क टेलर, गॉर्डन ग्रीनिज, रिकी पोंटिंग, विव रिचर्ड्स, सुरेश रैना, एंड्रयू साइमंड्स, एमएस धोनी (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स, कपिल देव, रवींद्र जडेजा और ब्रेट ली.

यह भी पढ़ें:

'आएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा...', जायसवाल पर दिग्गज के बयान से सब हैरान

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 02 Oct 2026 10:48 PM (IST)
Tags :
Best Fielders XI All Time Fielders
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
2027 वनडे वर्ल्ड कप में शुरुआती स्टेज में बाहर होगा पाकिस्तान? जानें कैसा है समीकरण
2027 वनडे वर्ल्ड कप में शुरुआती स्टेज में बाहर होगा पाकिस्तान? जानें कैसा है समीकरण
स्पोर्ट्स
IPL 2027 से पहले SRH से अलग होंगे अभिषेक शर्मा? हैरान कर देगी 'नाराजगी' की वजह
IPL 2027 से पहले SRH से अलग होंगे अभिषेक शर्मा? हैरान कर देगी 'नाराजगी' की वजह
स्पोर्ट्स
गांगुली ने चुनी ODI WC 2027 के लिए भारत की प्लेइंग 11, बेंच पर बैठे खिलाड़ी को किया शामिल
गांगुली ने चुनी ODI WC 2027 के लिए भारत की प्लेइंग 11, बेंच पर बैठे खिलाड़ी को किया शामिल
स्पोर्ट्स
इतिहास में दर्ज होगी 3 अक्टूबर की तारीख, एक दिन में दो अलग-अलग देशों से खेलेगी टीम इंडिया
इतिहास में दर्ज होगी 3 अक्टूबर की तारीख, एक दिन में दो अलग-अलग देशों से खेलेगी टीम इंडिया
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
SIR Controversy | Mumbai CJP Protest: EC ने माना 'शुद्ध' नहीं SIR? Seedha Sawal | BJP | Congress
SIR Controversy: SIR पर दिल्ली से मुंबई तक प्रदर्शन, Gyanesh Kumar के खिलाफ सड़क पर उतरे विपक्ष
Chitra Tripathi: जंतर-मंतर पर विपक्षी एकता..Rahul Gandhi गायब क्यों? विश्लेषक का विश्लेषण | Gyanesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान
'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान
पंजाब
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
क्रिकेट
2027 वनडे वर्ल्ड कप में शुरुआती स्टेज में बाहर होगा पाकिस्तान? जानें कैसा है समीकरण
2027 वनडे वर्ल्ड कप में शुरुआती स्टेज में बाहर होगा पाकिस्तान? जानें कैसा है समीकरण
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, तोड़े 'बॉर्डर 2' समेत 9 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, तोड़े 'बॉर्डर 2' समेत 9 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड
इंडिया
जंतर मंतर से शिवाजी पार्क तक प्रदर्शन, क्या बोले राहुल से लेकर अखिलेश?
जंतर मंतर से शिवाजी पार्क तक प्रदर्शन, क्या बोले राहुल से लेकर अखिलेश?
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
एग्रीकल्चर
क्या गमले में भी उगा सकते हैं कॉफी का पेड़, जान लीजिए तरीका
क्या गमले में भी उगा सकते हैं कॉफी का पेड़, जान लीजिए तरीका
इंडिया
‘TVK, भाजपा की एक शाखा...’, एमके स्टालिन का CM विजय पर हमला
‘TVK, भाजपा की एक शाखा...’, एमके स्टालिन का CM विजय पर हमला
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget