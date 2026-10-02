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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिल्ली में 700 लोग हिरासत में लिए गए, BJP बोली- 'विरोध-प्रदर्शन जायज, लेकिन…'

दिल्ली में 700 लोग हिरासत में लिए गए, BJP बोली- 'विरोध-प्रदर्शन जायज, लेकिन…'

बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको हिरासत में लिया जाएगा. इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 02 Oct 2026 10:14 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर से शुक्रवार (02 अक्टूबर, 2026) को प्रदर्शन के दौरान 700 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया. इस पर बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध-प्रदर्शन करना बिल्कुल जायज है, लेकिन उसके कुछ कायदे और तरीके होते हैं. इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है. अजय आलोक शुक्रवार को पटना में यह बयान दिया.

उन्होंने कहा कि आप नियमों के तहत जहां भी प्रदर्शन करना चाहते हैं, कर सकते हैं. हमारा देश लोकतांत्रिक है, इसलिए कोई भी व्यक्ति प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो आपको हिरासत में लिया जाएगा. वैसे भी प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया जाना आम बात है.

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'सफेद झूठ बोलते हैं राहुल गांधी'

अजय आलोक ने Form 6 को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, "राहुल गांधी सफेद झूठ बोलते हैं. सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि Form 6 में कोई बदलाव नहीं हुआ है और संवैधानिक रूप से ऐसा बदलाव संभव नहीं है. चुनाव आयोग भी इस संबंध में स्पष्ट कर चुका है. राहुल गांधी जानबूझकर भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. वे मूल रूप से कांग्रेसी नहीं बचे हैं, बल्कि ये लोग नक्सल और अल्ट्रा-लेफ्ट विचारधारा की ओर चले गए हैं."

यह भी पढ़ें- CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर BJP बोली- बेवजह प्रोटेस्ट, RJD ने कहा- 'बापू होते तो…'

दूसरी ओर कैप्टन स्मित माछर की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को अपना 'आइडल' कहने पर उन्होंने कहा, "देखिए, स्मित माछर ने जो किया है, उससे एक-एक भारतीय, यानी 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है. उन्होंने साबित किया है कि अपनी जान पर खेलकर उन्होंने न सिर्फ विमान में सवार 174 यात्रियों की जान बचाई, बल्कि अगर वह विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त होता, तो जमीन पर भी बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते थे." 

अजय आलोक ने कहा कि स्मित माछर ने एक आतंकी हमले को टाल दिया… न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है. निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री युवाओं के लिए तो आइडल हैं ही और हर उस व्यक्ति के लिए भी आइडल हैं, जो भारत और अपनी संस्कृति को जानता है.

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: महागठबंधन में दरार! 3 सीटों पर कांग्रेस-आरजेडी का मुकाबला

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Oct 2026 10:12 PM (IST)
Tags :
Delhi Protest Gyanesh Kumar BIHAR NEWS
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