Bengal Chunav 2026: क्या बंगाल में फिर लौटेगी ममता बनर्जी की सरकार?

(Source: Matrize | *Exit polls are projections; official results on May 4, 2026)
खेला होबे या किला ढहेगा? बंगाल चुनाव 2026 की कुंडली के वो 3 फैक्ट, जो बता रहे हैं जीत-हार का पूरा गणित
Bengal Chunav 2026: क्या फिर लौटेगी ममता सरकार? नीच के बुध और शनि-मंगल की दृष्टि से डगमगाएगी सत्ता, लेकिन क्या छठे भाव का राहु बचा लेगा दीदी की कुर्सी? जानें कुंडली का चौंकाने वाला सटीक विश्लेषण.
Bengal Chunav 2026: राजनीति में बहुत कुछ आंखों के सामने होता है, और बहुत कुछ चुपचाप समय के भीतर तय होता रहता है. पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय ठीक उसी मोड़ पर खड़ी है, जहां हर दिन नई कहानी बन रही है. सर्वे कुछ और कह रहे हैं, ज़मीनी आवाज़ कुछ और है, और इसी बीच 29 अप्रैल 2026 की शाम 4 बजकर 16 मिनट पर बनी एक प्रश्न कुंडली एक अलग ही तस्वीर दिखा रही है. यह कुंडली कोई सामान्य संकेत नहीं देती, बल्कि एक ऐसी कहानी कहती है जिसमें तनाव है, टकराव है, और अंत में एक अप्रत्याशित मोड़ भी है.
इस चुनाव में जनता केवल दर्शक नहीं
इस कुंडली में सबसे पहले ध्यान जाता है जनता के भाव पर. चंद्रमा, जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लग्न में बैठा हुआ है. इसका अर्थ यह है कि इस चुनाव में जनता केवल दर्शक नहीं है, बल्कि पूरी तरह सक्रिय भूमिका में है. लेकिन यह सक्रियता एक साफ दिशा में नहीं है. चंद्रमा पर मंगल और शनि की कड़ी दृष्टि पड़ रही है, और यही इस चुनाव की असली धड़कन है.
जनता के भीतर गुस्सा है, असंतोष है, लेकिन वह किसी एक दिशा में पूरी तरह बह नहीं रहा. यह वह स्थिति है जब वोटर मन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, लेकिन विकल्पों को लेकर भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता. यही कारण है कि यह चुनाव एकतरफा नहीं, बल्कि बेहद कड़ा और उलझा हुआ दिखाई देता है.
सत्ता कमजोर दिख सकती है, लेकिन...
अब अगर सत्ता की स्थिति को देखें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है. कुंडली में सत्ता का स्वामी बुध है, लेकिन बुध यहां अपनी कमजोर स्थिति में है. वह नीच राशि में बैठा है और विपक्ष के भाव में स्थित है. यह साफ संकेत देता है कि सत्ता इस समय दबाव में है, और विपक्ष का प्रभाव उस पर साफ दिखाई दे रहा है. लेकिन इस कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ यह है कि यही बुध लग्न का भी स्वामी है. यानी सत्ता और जनता के बीच का संबंध पूरी तरह टूटा नहीं है. यही वह बिंदु है जो पूरी तस्वीर को बदल देता है. सत्ता कमजोर दिख सकती है, लेकिन उसका जमीन से कनेक्शन अभी भी बना हुआ है.
विपक्ष को हल्के में लेना बड़ी भूल होगी
विपक्ष की स्थिति को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस बार उसे हल्के में लेना बड़ी भूल होगी. विपक्ष के भाव में मंगल, शनि और बुध तीनों का प्रभाव है. यह संयोजन बताता है कि विपक्ष इस बार केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक तरीके से मैदान में उतरा है.
आक्रामकता भी है, धैर्य भी है और संवाद की ताकत भी है. लेकिन शनि का एक स्वभाव होता है कि वह रास्ता लंबा करता है, परिणाम में देरी लाता है और कई बार अंतिम क्षण में चीजों को बदल देता है. यही कारण है कि विपक्ष मजबूत होते हुए भी पूरी तरह निर्णायक स्थिति में नहीं दिखता.
राहु के हाथ में सत्ता की चाबी?
इस पूरी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक संकेत राहु देता है. राहु छठे भाव में बैठा है, जो शत्रु और संघर्ष का भाव होता है. शास्त्रों में यह स्थिति बहुत स्पष्ट मानी गई है कि जब राहु छठे भाव में होता है तो वह विरोधियों पर विजय का संकेत देता है. इसका अर्थ यह नहीं कि मुकाबला आसान होगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कठिन संघर्ष के बाद भी अंततः बाजी सत्ता पक्ष के हाथ में जा सकती है. यही वह बिंदु है जो इस पूरी कुंडली को एक अलग दिशा देता है.
अगर इस पूरी तस्वीर को एक साथ समझा जाए तो यह चुनाव किसी भी तरह से आसान नहीं है. सत्ता पक्ष को दबाव झेलना पड़ेगा, विपक्ष लगातार चुनौती देता रहेगा, और माहौल कई बार ऐसा बनेगा कि सत्ता फिसलती हुई दिखाई दे. लेकिन अंत में जो संकेत उभरता है, वह यह है कि आखिरी समय में परिस्थितियां करवट ले सकती हैं. यह वह स्थिति है जब शुरुआती संकेत कुछ और होते हैं और अंतिम परिणाम कुछ और निकलता है.
इस चुनाव में राजनीति में रणनीति नहीं टाइमिंग की भूमिका रहेगी अहम
ममता बनर्जी की स्थिति को इस कुंडली के आधार पर देखें तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि उनके सामने इस बार सबसे कठिन चुनौती होगी. यह उनकी सबसे आसान जीत नहीं होगी. सीटों में कमी संभव है, राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है, और विपक्ष कई मौकों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे सकता है. लेकिन इसके बावजूद एक चीज उनके पक्ष में खड़ी दिखाई देती है वो है टाइमिंग. राजनीति में कई बार रणनीति से ज्यादा समय की भूमिका होती है, और इस कुंडली में समय का संकेत उनके पक्ष में झुकता हुआ दिखाई देता है.
यह भी समझना जरूरी है कि इस तरह की कुंडली किसी एक क्षण की ऊर्जा को पकड़ती है. यह उस समय की स्थिति का दर्पण होती है जब सवाल पूछा गया था. इसलिए इसमें जो संकेत मिलते हैं, वे सीधे-सीधे 'जीत या हार' की सरल भाषा में नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों के उतार-चढ़ाव को दिखाते हैं. इस कुंडली में जो सबसे मजबूत संकेत उभरता है, वह यही है कि यह चुनाव आखिरी समय तक खुला रहेगा और अंतिम क्षण में तस्वीर बदल सकती है.
अंत में तस्वीर बदल सकती है!
राजनीति में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो माहौल मीडिया और सर्वे में दिखाई देता है, वह नतीजों में वैसा नहीं निकलता. इस कुंडली में भी कुछ ऐसा ही संकेत है. शुरुआत में और बीच के चरणों में विपक्ष का प्रभाव ज्यादा दिख सकता है, लेकिन जैसे-जैसे परिणाम का समय करीब आएगा, तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे सकती है. यही कारण है कि इस चुनाव को केवल आंकड़ों या रैलियों के आधार पर समझना अधूरा होगा.
अंत में अगर इस पूरे विश्लेषण को एक वाक्य में समेटा जाए तो यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला बेहद कड़ा होगा, सत्ता डगमगाएगी, दबाव बनेगा, लेकिन पूरी तरह गिरने के संकेत नहीं हैं. ममता बनर्जी की वापसी संभव है, लेकिन यह वापसी पहले जैसी सहज और बड़ी जीत के साथ नहीं होगी, बल्कि संघर्ष और अनिश्चितता के बाद हासिल की गई जीत होगी.
यह विश्लेषण वैदिक ज्योतिष की प्रश्न कुंडली पर आधारित है, और इसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए. राजनीति में अंतिम परिणाम कई कारकों पर निर्भर करते हैं...जमीन की हकीकत, गठबंधन, रणनीति और जनता का अंतिम निर्णय. लेकिन जब समय खुद संकेत देने लगे, तो उन संकेतों को समझना भी उतना ही जरूरी हो जाता है.
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