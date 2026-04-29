Bengal Chunav 2026: क्या बंगाल में फिर लौटेगी ममता बनर्जी की सरकार?

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Bengal Chunav 2026: क्या फिर लौटेगी ममता सरकार? नीच के बुध और शनि-मंगल की दृष्टि से डगमगाएगी सत्ता, लेकिन क्या छठे भाव का राहु बचा लेगा दीदी की कुर्सी? जानें कुंडली का चौंकाने वाला सटीक विश्लेषण.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 29 Apr 2026 07:04 PM (IST)
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Bengal Chunav 2026: राजनीति में बहुत कुछ आंखों के सामने होता है, और बहुत कुछ चुपचाप समय के भीतर तय होता रहता है. पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय ठीक उसी मोड़ पर खड़ी है, जहां हर दिन नई कहानी बन रही है. सर्वे कुछ और कह रहे हैं, ज़मीनी आवाज़ कुछ और है, और इसी बीच 29 अप्रैल 2026 की शाम 4 बजकर 16 मिनट पर बनी एक प्रश्न कुंडली एक अलग ही तस्वीर दिखा रही है. यह कुंडली कोई सामान्य संकेत नहीं देती, बल्कि एक ऐसी कहानी कहती है जिसमें तनाव है, टकराव है, और अंत में एक अप्रत्याशित मोड़ भी है.

इस चुनाव में जनता केवल दर्शक नहीं

इस कुंडली में सबसे पहले ध्यान जाता है जनता के भाव पर. चंद्रमा, जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लग्न में बैठा हुआ है. इसका अर्थ यह है कि इस चुनाव में जनता केवल दर्शक नहीं है, बल्कि पूरी तरह सक्रिय भूमिका में है. लेकिन यह सक्रियता एक साफ दिशा में नहीं है. चंद्रमा पर मंगल और शनि की कड़ी दृष्टि पड़ रही है, और यही इस चुनाव की असली धड़कन है.

जनता के भीतर गुस्सा है, असंतोष है, लेकिन वह किसी एक दिशा में पूरी तरह बह नहीं रहा. यह वह स्थिति है जब वोटर मन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, लेकिन विकल्पों को लेकर भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता. यही कारण है कि यह चुनाव एकतरफा नहीं, बल्कि बेहद कड़ा और उलझा हुआ दिखाई देता है.

सत्ता कमजोर दिख सकती है, लेकिन...

अब अगर सत्ता की स्थिति को देखें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है. कुंडली में सत्ता का स्वामी बुध है, लेकिन बुध यहां अपनी कमजोर स्थिति में है. वह नीच राशि में बैठा है और विपक्ष के भाव में स्थित है. यह साफ संकेत देता है कि सत्ता इस समय दबाव में है, और विपक्ष का प्रभाव उस पर साफ दिखाई दे रहा है. लेकिन इस कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ यह है कि यही बुध लग्न का भी स्वामी है. यानी सत्ता और जनता के बीच का संबंध पूरी तरह टूटा नहीं है. यही वह बिंदु है जो पूरी तस्वीर को बदल देता है. सत्ता कमजोर दिख सकती है, लेकिन उसका जमीन से कनेक्शन अभी भी बना हुआ है.

विपक्ष को हल्के में लेना बड़ी भूल होगी

विपक्ष की स्थिति को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस बार उसे हल्के में लेना बड़ी भूल होगी. विपक्ष के भाव में मंगल, शनि और बुध तीनों का प्रभाव है. यह संयोजन बताता है कि विपक्ष इस बार केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक तरीके से मैदान में उतरा है.

आक्रामकता भी है, धैर्य भी है और संवाद की ताकत भी है. लेकिन शनि का एक स्वभाव होता है कि वह रास्ता लंबा करता है, परिणाम में देरी लाता है और कई बार अंतिम क्षण में चीजों को बदल देता है. यही कारण है कि विपक्ष मजबूत होते हुए भी पूरी तरह निर्णायक स्थिति में नहीं दिखता.

राहु के हाथ में सत्ता की चाबी?

इस पूरी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक संकेत राहु देता है. राहु छठे भाव में बैठा है, जो शत्रु और संघर्ष का भाव होता है. शास्त्रों में यह स्थिति बहुत स्पष्ट मानी गई है कि जब राहु छठे भाव में होता है तो वह विरोधियों पर विजय का संकेत देता है. इसका अर्थ यह नहीं कि मुकाबला आसान होगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कठिन संघर्ष के बाद भी अंततः बाजी सत्ता पक्ष के हाथ में जा सकती है. यही वह बिंदु है जो इस पूरी कुंडली को एक अलग दिशा देता है.

अगर इस पूरी तस्वीर को एक साथ समझा जाए तो यह चुनाव किसी भी तरह से आसान नहीं है. सत्ता पक्ष को दबाव झेलना पड़ेगा, विपक्ष लगातार चुनौती देता रहेगा, और माहौल कई बार ऐसा बनेगा कि सत्ता फिसलती हुई दिखाई दे. लेकिन अंत में जो संकेत उभरता है, वह यह है कि आखिरी समय में परिस्थितियां करवट ले सकती हैं. यह वह स्थिति है जब शुरुआती संकेत कुछ और होते हैं और अंतिम परिणाम कुछ और निकलता है. 

इस चुनाव में राजनीति में रणनीति नहीं टाइमिंग की भूमिका रहेगी अहम

ममता बनर्जी की स्थिति को इस कुंडली के आधार पर देखें तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि उनके सामने इस बार सबसे कठिन चुनौती होगी. यह उनकी सबसे आसान जीत नहीं होगी. सीटों में कमी संभव है, राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है, और विपक्ष कई मौकों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे सकता है. लेकिन इसके बावजूद एक चीज उनके पक्ष में खड़ी दिखाई देती है वो है टाइमिंग. राजनीति में कई बार रणनीति से ज्यादा समय की भूमिका होती है, और इस कुंडली में समय का संकेत उनके पक्ष में झुकता हुआ दिखाई देता है.

यह भी समझना जरूरी है कि इस तरह की कुंडली किसी एक क्षण की ऊर्जा को पकड़ती है. यह उस समय की स्थिति का दर्पण होती है जब सवाल पूछा गया था. इसलिए इसमें जो संकेत मिलते हैं, वे सीधे-सीधे 'जीत या हार' की सरल भाषा में नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों के उतार-चढ़ाव को दिखाते हैं. इस कुंडली में जो सबसे मजबूत संकेत उभरता है, वह यही है कि यह चुनाव आखिरी समय तक खुला रहेगा और अंतिम क्षण में तस्वीर बदल सकती है.

अंत में तस्वीर बदल सकती है!

राजनीति में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो माहौल मीडिया और सर्वे में दिखाई देता है, वह नतीजों में वैसा नहीं निकलता. इस कुंडली में भी कुछ ऐसा ही संकेत है. शुरुआत में और बीच के चरणों में विपक्ष का प्रभाव ज्यादा दिख सकता है, लेकिन जैसे-जैसे परिणाम का समय करीब आएगा, तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे सकती है. यही कारण है कि इस चुनाव को केवल आंकड़ों या रैलियों के आधार पर समझना अधूरा होगा.

अंत में अगर इस पूरे विश्लेषण को एक वाक्य में समेटा जाए तो यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला बेहद कड़ा होगा, सत्ता डगमगाएगी, दबाव बनेगा, लेकिन पूरी तरह गिरने के संकेत नहीं हैं. ममता बनर्जी की वापसी संभव है, लेकिन यह वापसी पहले जैसी सहज और बड़ी जीत के साथ नहीं होगी, बल्कि संघर्ष और अनिश्चितता के बाद हासिल की गई जीत होगी.

यह विश्लेषण वैदिक ज्योतिष की प्रश्न कुंडली पर आधारित है, और इसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए. राजनीति में अंतिम परिणाम कई कारकों पर निर्भर करते हैं...जमीन की हकीकत, गठबंधन, रणनीति और जनता का अंतिम निर्णय. लेकिन जब समय खुद संकेत देने लगे, तो उन संकेतों को समझना भी उतना ही जरूरी हो जाता है.

यह भी पढ़ें- ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हैं? श्रीकृष्ण के ये 10 श्लोक सिखाएंगे कि बिना विचलित हुए 'शतरंज की बिसात' पर कैसे जीतें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 29 Apr 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Bengal Politics MAMATA BANERJEE West Bengal Election 2026 Prediction 2026 Election 2026 Election Prediction
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